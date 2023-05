"Es una infamia". Así definen fuentes de Podemos el último anuncio electoral de Pedro Sánchez, que este fin de semana propuso que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avale a jóvenes el 20% del coste de comprar una vivienda. El socio minoritario del Gobierno ha cargado duramente contra esta propuesta en rueda de prensa este lunes, asegurando que se trata de una "medida de Ana Patricia Botín, que ya ha planteado el PP y es del agrado de Vox".

"No compartimos en modo alguno esta propuesta de Pedro Sánchez", ha afirmado el coportavoz morado, Pablo Fernández, desde la sede del partido, donde ha considerado que este tipo de medidas son las que alentaron la burbuja inmobiliaria en la crisis de 2018, por fomentar las operaciones de compraventa en lugar de intervenir el mercado. "Cuando Podemos no lidera las medidas en materia de vivienda, las propuestas del PSOE son contrarias al interés general", ha considerado el dirigente. Un mensaje que ya avanzó este fin de semana Ione Belarra, secretaria general del partido y la principal negociadora de la Ley de Vivienda, que ahora Podemos pide cumplir "íntegramente" para garantizar que el 20% de las nuevas construcciones vayan al alquiler social.

El PSOE propone una medida para financiar la entrada de la hipoteca que ya hicieron Botín y el PP, y que fracasó en Reino Unido. En cuanto no depende de Podemos, las propuestas del PSOE en vivienda son contrarias al interés general. Hay que hacer cumplir toda la ley de vivienda. — Ione Belarra (@ionebelarra) 8 de mayo de 2023

El partido ha vuelto a insistir en sus propuestas en materia de vivienda incluidas en el programa marco para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, como la regulación de los pisos de alquiler turísticos, que experimentado una "proliferación masiva y sin control", llegando a convertirse supone a su juicio en "uno de los principales problemas de las ciudades". Fernández también ha reclamado la creación de una inmobiliaria pública para "proporcionar alquileres más asequibles" a los ciudadanos "y garantizar la seguridad económica a los pequeños propietarios".

Medida que ya aplica el PP

Sánchez lanzó este anuncio el anuncio este domingo, durante un acuerdo en Tenerife. En concreto, la propuesta del jefe del Ejecutivo que, según dijo, se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, consiste en que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofrezca una línea de avales para menores de 35 años y familias con menores a cargo para garantizar el 20% del préstamo hipotecario que la banca no concede y que suele frustrar muchas de las operaciones. De esta forma, no será necesario un ahorro previo para comprar una propiedad.

A las pocas horas de que Sánchez hiciera público este plan, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, denunció que "fomentar la espiral hipotecaria va a conducir a las familias a endeudarse". En un mensaje publicado en Twitter apuntó que el Gobierno debe centrarse en impulsar la ley de vivienda que aprobó el Congreso hace unas semanas. La líder morada no ha dejado de insistir, además, en que es una iniciativa que respalda el PP.

En concreto, esta medida ya está en vigor en algunas de las comunidades gobernadas por los populares, como Madrid, Andalucía, Galicia y la Región de Murcia. Madrid y Murcia fueron los dos primeros territorios en aplicarlo, en 2021, mientras que los otros dos lo han impulsado en los últimos meses. Este mismo lunes, la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reivindicado la "paternidad o maternidad" de la medida y ha instado a Sánchez a seguir con el "corta y pega" de sus propuestas para ir "en la dirección correcta".

También se ha pronunciado el candidato de Vox a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith: "Si no lo hubiera dicho Sánchez, me parecería estupendo, como lo dice él, seguro que es mentira, no lo va a hacer y si hace algo, será al revés de cómo lo ha prometido".