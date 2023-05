“No podemos depender de terceros, debemos controlar producción desde Europa”

José Manuel Albares Bueno (1972) es ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde julio de 2021. Sostiene que atravesamos el momento más complejo desde la caída del muro de Berlín. De visita en Vigo este viernes, analiza con FARO los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania, la agenda internacional del Gobierno, los objetivos de la presidencia española del Consejo Europeo o las relaciones con Marruecos, el Sáhara o América Latina.

– ¿Cómo calificamos lo que ha pasado con el dron en Moscú? ¿Hablaría de intento de atentado a Putin o de un supuesto atentado?

– Ucrania niega claramente que ellos hayan realizado esa acción y no hay ningún motivo para no creerle. No tenemos en estos momentos información exacta de lo que ha ocurrido. Sí es un síntoma más de que esta guerra injusta, injustificada e ilegal debe terminar. Y el esfuerzo del Gobierno de España, y el de todos los gobiernos de la Unión Europea en conjunto, es que la paz regrese lo antes posible a Ucrania, que es lo mismo que decir que la paz regrese a Europa.

– ¿Marca un punto de inflexión?

– Es simplemente un momento en el que se explicita algo que está implícito desde hace mucho tiempo: que esta es una guerra que solo ha querido Rusia. Esta es la guerra, casi diría, de un solo hombre, de Vladímir Putin. Ni el Gobierno de España, ni los gobiernos europeos, ni, por supuesto, el gobierno del presidente Zelenski han querido esta guerra. Lo que ha demostrado Putin es que no necesita ninguna excusa para escalar en esta agresión ilegal.

– ¿Están funcionando las medidas aprobadas para intentar asfixiar económicamente al régimen de Putin?

– Por supuesto que funcionan. Las sanciones han impedido que el esfuerzo de guerra de Rusia sea mayor que el que está siendo. Y algo muy importante, las sanciones tienen varios prismas, varios aspectos: está el económico, de impedir que pueda financiar el esfuerzo de guerra con capitales europeos. Pero también uno político y, casi le diría, moral. Cuando se inicia la guerra, Europa tiene que dar una respuesta a esa guerra, una respuesta política, una señal de rechazo a una guerra contraria a la Carta de las Naciones Unidas frente a Rusia y frente a otros que mañana puedan pensar en guerras ilegales. Las sanciones también responden a ese mensaje político de rechazo a la guerra.

– En cualquier caso, ¿hay margen para seguir asfixiándose sin que los ciudadanos al final paguen la factura? ¿Hasta cuándo pueden los países seguir inyectando dinero público para paliar sus efectos?

– Solamente Vladímir Putin sabe hasta cuándo va a durar la guerra, porque esta es una guerra unilateral que nadie ha querido y en la que nadie participa, salvo Rusia. Ucrania lo único que hace es ofrecer su legítima defensa para defender su soberanía, su integridad territorial, a los civiles indefensos. Es Vladímir Putin el que decide utilizar bienes económicos, como pueden ser el gas o como puede ser el cereal, como arma de guerra. Y lo que está haciendo el Gobierno de España a nivel nacional, y también unido con todos nuestros socios europeos, es proveer de un escudo social que proteja a nuestros ciudadanos de las consecuencias económicas y sociales.

– ¿Se puede hablar de un posible escenario en el que nos quedemos sin grano en el verano de Ucrania?

– Vamos a hacer todo lo posible para que eso no sea así y que los acuerdos se renueven. Esto es un problema para Europa, pero es un problema gravísimo para aquellas zonas que ya de por sí tienen inseguridad alimentaria de manera crónica, como es buena parte de África, como es el Sahel. Todo lo que toca al precio del grano, a la escasez de fertilizantes, al final es el futuro de la humanidad. Por España no va a quedar.

“Si la guerra de Rusia triunfa, nadie podrá estar tranquilo de que su vecino poderoso quiera parte de su territorio”

– ¿Puede tanta presión sobre los precios, la inflación, tumbar esa ola de solidaridad que hemos tenido con Ucrania?

– Francamente no lo creo. La solidaridad hacia Ucrania es una solidaridad genuina, uno de nuestros rasgos de identidad. Tenemos en estos momentos casi 170.000 ucranianos entre nosotros. Somos el cuarto país de la Unión Europea en acoger menores ucranianos en nuestro sistema escolar. Si esta guerra de agresión de Rusia a Ucrania triunfa, el mundo va a ser más inseguro. Porque nadie podrá estar tranquilo, de que su vecino más poderoso quiera una parte de su territorio. Nuestra unidad y la solidaridad son las mejores herramientas que tenemos contra esta agresión que estamos sufriendo.

– Europa ha puesto sobre la mesa la necesidad de una relocalización de procesos productivos, la no dependencia de un grupo de países o de un país en concreto. ¿En qué se va a sustanciar el trabajo de España, en el marco de la presidencia del Consejo de la UE, para no sufrir las disrupciones que vivimos durante el COVID o como consecuencia de la guerra?

– Hay un elemento que es la reindustrialización de Europa, que tiene que volver a impulsarse para que sea competitiva. Hemos descubierto nuestras vulnerabilidades, a lo largo de la crisis del COVID-19 y ahora también con la agresión rusa a Ucrania, que Europa no puede depender de un grupo de países, mucho menos de un solo país, y para temas sanitarios, alimentarios, energéticos. No porque, de repente, los alimentos o la energía se han vuelto herramientas, armas contra nuestra propia soberanía. En algunas de nuestras vulnerabilidades debemos tener un margen de control para no quedar en manos de terceros.

– ¿Proteccionismo?

– En absoluto, porque seguiremos siendo una sociedad abierta, una sociedad que cree en el libre comercio. Pero sí hay una serie de elementos y un porcentaje de la producción de esos elementos que tienen que ser controlados por Europa para no volvernos a encontrar, como nos encontramos el día que descubrimos el COVID-19, que no éramos capaces de producir nuestras propias mascarillas o para tener un margen de seguridad alimentaria.

– ¿La agenda de cara al segundo semestre, con la presidencia de turno del Consejo?

– La presidencia o la forma en la que el Gobierno encara la presidencia del Consejo de la Unión Europea es un proyecto de país. Queremos llevar las reuniones de la presidencia de la Unión Europea a todas las comunidades autónomas. Aquí en Galicia va a haber este Consejo Informal de Pesca en Vigo, va a haber el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas en Santiago y va a haber una reunión muy importante sobre envejecimiento y despoblación en Lugo. Y así va a ser en todas las comunidades autónomas. Precisamente porque queremos convertirlo en un proyecto de país.

– Feijóo ha dicho que se entera más por Suecia de cuáles son los preparativos que por España.

– En el mes de julio de 2022 me reuní, junto a la ministra de Política Territorial, con todas las comunidades autónomas, las gobernadas por el Partido Socialista y las gobernadas por el Partido Popular, también de Galicia. Hace muy pocos días invité a todos los eurodiputados españoles para informar, intercambiar, recabar sus opiniones sobre la presidencia. Y todos acudieron; todos, menos el Partido Popular, que escogió estar voluntariamente desinformado. Le pediría al señor Feijóo y al Partido Popular que no politicen la presidencia de la Unión Europea para hacer oposición. No todo vale para hacer oposición. Cuando analizo el perfil internacional que adopta el señor Feijóo, no sé si es por desconocimiento o si es por mala fe, siempre se equivoca, porque la política exterior y la política europea es una política de Estado y él siempre escoge ser oposición. Todos los presidentes del gobierno de la democracia y todos los ministros de Asuntos Exteriores de democracia, incluidos los del Partido Popular, siempre han calificado Marruecos como primera prioridad de la política exterior de España. El señor Feijóo vuelve a los orígenes del Partido Popular y critica la excelente relación con Marruecos y quiere volver a una política de choques, como la etapa de Perejil.

– España quiere impulsar durante el segundo semestre la famosa reforma del mercado eléctrico. ¿Hay margen realmente para hacerlo?

– Estoy convencido que sí, es una auténtica necesidad. Europa no puede volverse a encontrar en la situación en la que se encontró el 24 de febrero de 2022 con el chantaje gasístico ruso. Y eso supone varias cosas: completar las interconexiones, continuar con la apuesta por las energías renovables y continuar tanto tiempo como sea necesario con mecanismos como el tope del precio del gas para aquellos estados en los que es beneficioso.

– Gustavo Petro ha recibido las medallas del Congreso y el Senado y fue recibido con honores por los reyes. ¿Se haría lo mismo con López Obrador, quien también ha hecho manifestaciones similares al “yugo español”?

– La visita del presidente Petro a España era una visita de Estado, ofrecida por España y aceptada por Colombia. Era su primera visita de Estado a Europa y eso nos singulariza. Se ha seguido el protocolo que se sigue en todas las visitas de Estado.

– ¿Se le ha manifestado un malestar por parte del Gobierno respecto a esas declaraciones?

– La relación y la historia que tiene España con Colombia, igual que la que tiene España con América Latina, es una relación de intercambio mutuo, de dobles nacionalidades, de riqueza compartida y por lo tanto de mucha complejidad. Y desde luego es así como trabaja el Gobierno de España con América Latina.

– ¿Cuál es el rol que se está asumiendo con Venezuela o con Cuba?

– Es exactamente igual que en Colombia. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Nosotros estamos a disposición de los venezolanos en aquello en que creen que podemos serles útiles, a favorecer el diálogo entre ellos y que haya soluciones democráticas para la crisis de Venezuela.

– ¿Y Cuba?

– En Cuba tenemos una relación como tenemos con todos los países de América Latina. Todos los países de América Latina son igualmente importantes para España, porque todos ellos forman parte de la familia iberoamericana, que es algo muy poderoso.

– La relevancia de la Casa Real en ese acompañamiento, o ese vínculo con Latinoamérica tiene mucha trayectoria. ¿Ha sufrido su imagen por los sucesos que ha protagonizado el rey emérito?

– El jefe del Estado es Felipe VI y yo le acompaño muy a menudo en sus viajes internacionales en América Latina. Y lo que he podido constatar es la importancia de la forma en que nos representa. En América Latina estamos magníficamente representados.

– ¿Y está el Gobierno cómodo con estas visitas del emérito de Galicia?

– Son visitas privadas y por lo tanto están en el ámbito privado. Insisto, el jefe del Estado es Felipe VI.

“Hay una extraordinaria sintonía entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Administración Biden”

– ¿Cuáles son las prioridades para este próximo viaje del presidente del Gobierno a Estados Unidos?

– Este viaje pone de relieve es la extraordinaria sintonía que hay en estos momentos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Administración Biden, entre España y Estados Unidos. Va a haber una agenda bilateral, también va a haber una mirada al mundo, porque hay una seguridad atlántica en la que estamos juntos en el seno de la OTAN. Es un momento de transformación en el que ahora la voz de España se oye con mucha fuerza en el mundo, cuando más necesario es estar presente en el escenario internacional.

– Tan extraordinarias son las relaciones que presidente Sánchez se salta la tradicional pegada de carteles del inicio de campaña electoral.

– Siempre es difícil cuadrar la agenda de un presidente de España y del presidente de los Estados Unidos. Pero el presidente estará plenamente involucrado en esta campaña.

– ¿Son buenas relaciones con el país o son buenas las relaciones con la administración Biden? En otras palabras, ¿sería posible este viaje con Trump en el poder?

– Es cierto que en estos momentos hay una enorme sintonía entre la agenda de la administración Biden y la del Gobierno de España. Porque somos dos gobiernos que creemos en el multilateralismo para hacer frente a los desafíos globales, que comprendemos que no hay ni un minuto que perder en la lucha contra la emergencia climática, que creemos que el mundo funciona mejor en el libre comercio que cuando tomamos medidas proteccionistas.

– ¿No calificaría de proteccionista las medidas de la administración Biden ahora mismo con su programa para hacer frente a la inflación?

– Hablaremos de eso sin duda alguna, creemos que esa no es la vía correcta. Lo que hemos demostrado durante la crisis del COVID-19 y lo que hemos demostrado frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, es que unidos y solidarios es como mejor hacemos frente a las crisis.

“La caída de inmigración irregular demuestra los resultados de la excelente nueva etapa con Marruecos”

– Mencionó antes a Marruecos. Hay una cumbre en agenda no prevista en este nuevo marco de relaciones con el país.

– Una de las cumbres que queremos hacer es con la vecindad Sur. La cooperación que tenemos con Marruecos abarca muchos terrenos: en el campo de la inmigración irregular han caído más de un 70% las llegadas a España, en la caída de redes yihadistas gracias a la cooperación judicial y policial, el incremento de nuestras exportaciones. Eso demuestra los resultados de esta excelente nueva etapa.

– No ha sido así con Argelia.

– Con Argelia queremos exactamente lo mismo: unas relaciones basadas en la amistad, en el respeto mutuo, en el beneficio mutuo. Y la mano de España está tendida desde el primer momento y lo va a seguir para que sea la amistad la que retome esa relación.

– ¿Qué hemos hecho con el Sáhara?

– Queremos una solución en el marco de las Naciones Unidas que sea mutuamente aceptable. Soy el primer ministro de Asuntos Exteriores en haberse reunido con el enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara, Staffan de Mistura. Y siempre lo he dicho: España está a su lado. Lo que necesite para desencadenar un conflicto que llevan encallado 60 años y que no queremos siga estando otros 60.

– En enero entrará en vigor un arancel del 10% para los vehículos que se exporten a Reino Unido y a la inversa. Parece que hay sintonía entre la Bruselas y Londres, pero nadie da el brazo a torcer.

– Una de las cosas más importantes y una de las cosas que siempre en los viajes internacionales planteamos es eso, que en el mundo diplomático se califica con palabras en inglés del level playing field, de la igualdad de condiciones.

“Queremos que también se aplique el level playing field en nuestra relación con China y la pesca”

– El level playing field es una de las principales reivindicaciones de la industria. Hablemos de China, porque sectores como pesca o la industria se topan con políticas de subsidios masivos. La Comisión Europea no tiene pensado de ninguna de las maneras poner ningún coto al pescado de este país. ¿Le tenemos miedo a China?

– China es un gran país, una potencia económica, militar, demográfica. Es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es un país fundamental para la paz y la estabilidad en el mundo dentro de las Naciones Unidas. Queremos tener una relación con China basada en los mismos principios que tenemos con el resto de los países, y que también se aplique el level playing field. Esa es la relación que tenemos y que queremos tener con China.

– Entiendo que se le manifestará. La flota pesquera en Europa se está reduciendo, pero la china no para de medrar, con subsidios públicos, con depredación probada de caladeros. Hay una evidente desigualdad de trato.

– El compromiso del Gobierno de España con la flota pesquera está fuera de toda duda. Y nosotros siempre vamos a acompañar y a proteger a la flota pesquera tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea, dentro de la Política Pesquera Común. De hecho, uno de los principales consejos informales de pesca al tener lugar aquí, en Vigo, y eso es por la importancia que le damos al sector pesquero y el apoyo que va a tener el sector pesquero de manera permanente y que está teniendo por parte del Gobierno español, pero que también vamos a impulsar desde Europa.

– ¿Hay posibilidades de impulsar un cambio de mentalidad en la Comisión Europea respecto a la pesca? Por ejemplo, con las artes de fondo.

– Le puedo garantizar que el apoyo al sector pesquero y a impulsar el sector pesquero también en Bruselas es absolutamente constante. Es uno de los elementos clave.