“Esto no es una pandilla de amigos”. Mariano Rajoy tenía claro lo que quería trasladar este jueves junto al candidato popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Es 4 de mayo, fecha que en el PP tienen grabado a fuego por lo que supuso en Madrid para muchas cosas que llegaron después, pero a pesar del éxito electoral de aquella noche, ese día no lograron quitarse la espina que se les quedó clavada en 2019 y Rajoy ha dirigido a esa herida sus mensajes. El PP es un partido con “40 años de historia” que está por encima de otras formaciones que han aparecido en los últimos años, ha venido a decir en referencia a Ciudadanos y Vox, que hoy todavía condicionan a los gobiernos populares en Madrid y que amenazan con seguir siendo necesarios después del 28M: “No tenemos vocación de acompañante de nadie y mucho menos ser bisagristas de nadie”.

Lejos del lenguaje más institucional que guardaba como presidente del Gobierno hace ya seis años, el Rajoy mitinero no ha dudado en hacer memoria para sacar pecho y lanzar codazos a los dos partidos que en la derecha han amenazado la hegemonía del PP. “Este partido (el PP) no es un invento de ahora, existe desde que nació la democracia en 1977”, ha empezado para después asestar un golpe: “Su vida no dura un cuarto de hora. El PP es una fuerza política con fuerza, historia, vocación y experiencia de gobierno".

Partidos que se "esfuman"

El tono del ‘tardeo’ de Almeida, los actos en terrazas y bares donde encontrarse con los ciudadanos que ha montado su equipo de campaña, tenía su punto informal e incluso de humor. El expresidente ha echado mano de una de sus frases más sonadas de la hemeroteca y no ha tenido pudor en parafrasearla hoy, que venía muy a cuento, ante las carcajadas del propio candidato y del público: “Somos los vecinos los que votamos al alcalde”. Y él como vecino, ha aclarado por si había alguna duda, votará por el actual alcalde: "Madrid es una ciudad que está de moda y algo habrá tenido que ver el alcalde de Madrid". Tampoco han faltado novedades para su repertorio: "Cuando se gobierna lo único serio es ser serio". Almeida no ha podido evitar reírse en su turno: "Apuntaos bien esta frase, porque con esto ya puedes transitar por el mundo de la política".

Pero al hablar de estos partidos que le han comido el terreno al PP tras los años de gobierno de Rajoy, al expresidente se le ha puesto gesto serio. No era asunto de broma para él. “Otros que aparecieron daba la sensación de que habían descubierto el Mediterráneo y se han esfumado. Y hay algunos que todavía no se han esfumado pero que cuando celebremos el año que bien un acto (…) pues a lo mejor también se han sumado a la lista”.

Se le veía a Rajoy con ganas de atizar a Vox y a Ciudadanos, para disfrute de Almeida y de Ignacio Dancausa, el presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid que moderaba la charla entre los tres y ha reconocido en un momento del acto que se afilió al partido tras la moción de censura de 2018 tras mucho pensarlo porque en aquel momento despuntaban, precisamente, opciones como Ciudadanos y Vox en la derecha.

Partido con historia

En el alegato en defensa del PP, el expresidente ha puesto las siglas por encima del candidato, no de Almeida en concreto sino de todos en general. Ha sido costumbre en muchas campañas populares que los aspirantes escondieran sus siglas o las hicieran menos visibles en función del territorio, la marca personal de cada candidato y la situación del partido en cada momento, algo que sucedía incluso cuando él era presidente del partido. Pero para esta campaña Rajoy quiere otra cosa: “(Almeida) es un brillante alcalde, pero tiene además una gran ventaja: que tiene detrás unas siglas, PP, y un partido. Es una organización con muchos militantes en todos los municipios de España. La sigla PP es un aval para todos los candidatos que se presentan en España”. “No estamos para cinco minutos, sino que tenemos vocación de gobierno”.

"Engendro" en Moncloa

Ante un centenar de jóvenes del PP sentados en una terraza escuchando sin apenas probar la cerveza durante el acto, Rajoy ha aprovechado también para desquitarse de otra espina, que la lleva clavada todo el partido pero él la sintió especialmente. El germen del “gobierno Franquestein” fue quien le echó de la Moncloa en 2018 en la moción de censura y le ha dedicado no pocas críticas. Un Gobierno, ha dicho, que se dedica a hacer “leyes ridículas” como la ley de bienestar animal, la “ley devlos transexuales” y la del solo sí es sí. Un “engendro”, en referencia al Gobierno, cuyas “consecuencias” son “decisiones contrarias al sentir de la inmensa mayoría de españoles” donde ha incluido el traspaso de prisiones al País Vasco, la revisión de penas para favorecer al independentismo catalán o la revisión de la historia, “otra vez sacando a pasear a Franco, a Primo de Rivera y a Queipo de Llano”.

La peor consecuencia de las políticas del actual Gobierno, en cualquier caso, son según Rajoy la "polarización" y la "división". Lo ha achacado a terceros, pero también a dicho claramente que su partido tiene "responsabilidad" en que no se extienda más: "El PP tiene que estar en el sentido común, la moderación, el equilibrio y la razón".