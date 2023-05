El Gobierno se retira del choque con Isabel Díaz Ayuso. Lo hace defendiendo la absoluta corrección institucional de la presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el acto del Dos de Mayo, y con la dosis diaria de críticas a Alberto Núñez Feijóo de esta larga campaña electoral. Pero el balance final es que renuncia a avivar el conflicto. La razón esgrimida por la Moncloa es que, a menos de un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, lo que toca es centrar el mensaje en la gestión del Ejecutivo. Trasladar que el Gobierno se ocupa de lo que preocupa a la gente mientras que a Ayuso sólo le interesa la "polémica".

Pero en la decisión subyace también el reconocimiento de que no pueden repetir el mismo "error" que cometieron con la presidenta madrileña durante la pandemia y las semanas previas a los comicios del 4 de mayo de 2021, que entronizaron a Ayuso y la dejaron al borde de la mayoría absoluta. Entonces la subestimaron y contribuyeron a agigantarla como "fenómeno político". "Se han dado cuenta de que se han vuelto a equivocar con ella", aseguran fuentes socialistas.

Lo hicieron cuando Iván Redondo, entonces jefe de gabinete del jefe del Ejecutivo, diseñó la visita de Pedro Sánchez a la presidenta en la sede de la Comunidad de Madrid para suavizar el enfrentamiento constante entre las dos administraciones en los meses más duros del coronavirus. Y después cuando el Gobierno y el propio presidente se dedicó a confrontar directamente con ella durante la precampaña electoral. Moncloa la situó justo en el lugar que Ayuso anhelaba: cara a cara en el Gobierno. En el Dos de Mayo volvió a suceder. Y, según fuentes del partido, "en la vida y en la política de los errores se tiene que aprender siempre algo".

"Le han regalado el marco que le favorece"

La consecuencia de ese aprendizaje es que Bolaños evitó este lunes pronunciarse después de que la jefa de protocolo de Ayuso le impidiera físicamente subir a la tribuna para contemplar el desfile militar. En contra de lo que defiende la Comunidad de Madrid, que acusa a Bolaños de invitarse él mismo, en Moncloa afirman que se comunicó su presencia "en tiempo y forma". La prueba es que tenía una silla asignada en el primero de los actos, que era la entrega de medallas. Del Gobierno, señalan, depende decidir "quién le representa"", después de que la región convidara formalmente a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Lo que sucedió, explican, es que en la marcha militar la Comunidad decidió incumplir el decreto de 1983 que organiza la representación institucional y negó el acceso a Bolaños aunque sí permitió que estuviera Feijóo.

Fuentes socialistas consultadas por este diario sostienen que si el Gobierno ha decidido ahora no seguir a la greña es porque, "como en la anterior campaña, saben que le han regalado a Ayuso el marco que más le favorece". En el partido no se acaba de entenderse cómo conociendo a la presidenta madrileña, en Moncloa no fueran conscientes de algo así podía pasar. Y recuerdan que se ha caído ya “varias veces” en el error de confrontar con ella. Una de las personas interpeladas lo atribuye a un fallo de cálculo únicamente de Bolaños. "Hay quien piensa que es una operación de Félix para darse más a conocer y ganar adhesiones en el partido en Madrid", sostiene. Otra fuente más, señala también en tono crítico, que “si vas a hacerlo, hazlo bien”, en referencia a la foto que finalmente el ministro no consiguió. "A Juan Lobato (el candidato socialista a la Comunidad) esto le ha hecho flaco favor", defienden.

"Fue un incidente no una estrategia"

Pero otras fuentes de la formación socialista en Madrid evitan la crítica al Gobierno y al propio ministro por no haber calibrado bien las consecuencias de esta guerra de protocolo e intentan poner el foco en Ayuso. “No interesa nada seguir con este asunto”. Estas fuentes remarcan también que si Lobato está hoy "al frente del PSOE de Madrid", entre otras cosas es por el "apoyo que le brindó Bolaños en las primarias", por lo que internamente creen que será difícil que se escenifiquen discrepancias públicas entre el candidato y el ministro.

Aunque la realidad es que la bronca institucional ha dejado fuera del foco a los candidatos de la oposición en la Comunidad de Madrid, a Lobato, que quiso acompañar a los ministros desde que llegaron a la Real Casa de Correos, y a la aspirante a la Alcaldía, Reyes Maroto. Pese a ello fuentes de la dirección regional del PSOE aseguraban este martes durante el acto que la comunicación entre el partido en Madrid y el equipo de Bolaños fue “permanente” durante los últimos días, desde que los populares hicieron públicas las desavenencias protocolarias que generaron el choque posterior. “Hemos debatido qué se podía hacer”, señalaban estas fuentes.

En Ferraz remarcan también que lo del Dos de Mayo "fue un incidente, no era una estrategia". "Y como incidente, pasó y ahí queda retratada la presidenta de Madrid. Piensa que Madrid y sus instituciones son suyas y provocó lo que pasó para buscar el foco nacional que ya no tiene". El balance final tanto en el partido, sobre todo en Madrid, y en el Gobierno es claro: alargar la polémica solo sirve “para que Ayuso acapare titulares”.