Un estudio médico realizado por una forense de la Audiencia Nacional del estado de salud del oligarca ruso Ilya Ilyich Traber, cuyo abogado en España Ernesto Díaz Bastién justificó por sus dolencias la petición de su cliente de declarar como investigado por videoconferencia desde San Petersburgo (Rusia), ha desmontado la estrategia judicial de este oligarca. Aseguraba este ciudadano ruso, a quien la prensa opositora y al menos dos servicios secretos europeos le atribuyen una estrecha amistad con el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, que sus problemas médicos le impedían desplazarse a España para comparecer en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que le mantiene investigado.

Sin embargo, la doctora no está de acuerdo con que no pueda viajar, y tras estudiar la documentación aportada concluye, de forma literal: "En opinión de esta perito, no hay datos médicos que impidan que Ilya Ilich Traber pueda viajar y trasladarse a España, siendo su estado de salud estable, y salvo que surjan complicaciones añadidas, no hay riesgo inminente para su vida. Según las guías médicas sobre las enfermedades por las que se contraindica volar, la patología que presenta el informado, es decir, pancreatitis crónica con quiste pancreático, esta no es causa de contraindicación médica ni absoluta ni relativa para viajar en avión".

La pancreatitis crónica, la dolencia de la que fue diagnosticado Traber, es una enfermedad fibroinflamatoria del páncreas originada por acción combinada de factores etiológicos: "Los de mayor relevancia son tóxicos (alcohol y tabaco), genéticos y obstructivos. Los pacientes con este problema de salud padecen de forma frecuente dolor abdominal, (intenso, epigástrico, que irradia a los flancos y se agrava con la ingesta, a veces se dirige hacia la espalda), insuficiencia exocrina y endocrina y los síntomas derivados de complicaciones, aunque algunos pacientes permanecen asintomáticos", recuerda la médico de la Audiencia Nacional.

"Dejar de beber y fumar"

"Los pacientes que dejan de beber y de fumar tienen mejor pronóstico", continúa el informe forense, que prosigue de forma literal: "Los que mantienen sus hábitos tóxicos tienen una evolución acelerada de la enfermedad, más brotes de pancreatitis, forman calcificaciones más rápidamente y tienden a desarrollar insuficiencia endocrina. El adecuado tratamiento de una hipertrigliceridemia evita pancreatitis repetidas y episodios de pancreatitis necrosante".

Aparte de dejar de fumar y beber, la médico explica que en el caso de pacientes como Traber, para mejorar su situación médica tienen que llevar "una dieta sana" y hacer ejercicio. Y para evitar el dolor, "la pauta analgésica debe ser escalonada, empleando dosis eficaces a intervalos adecuados y ajustando las dosis a la intensidad" del mismo.

Traber ingresó el 8 de noviembre de 2022 en el Instituto de Investigación de Cuidados de Emergencias de San Petersburgo tras sufrir un episodio de dolor de la región epigástrica, que se extendió a la espalda con náuseas, vómitos y debilidad general. Tras realizar las pruebas médicas exploratorias, analíticas, y radiológicas, se le diagnosticó una pancreatitis crónica, exacerbación con insuficiencia exocrina moderada.

Quiste en el páncreas

Este oligarca ruso también tiene un quiste en el páncreas. Sin embargo, se descartó un tratamiento quirúrgico y se pautó para su mejoría un tratamiento farmacológico sintomático mediante antiespasmódicos, antibióticos, antisecretores y antiulcerosos: "La evolución clínica del paciente fue favorable, remitiendo el cuadro de dolor sin que conste la fecha en la que cursó el alta hospitalaria. Debido al alto riesgo de perforación del quiste se le recomendó no viajar".

Sin embargo, la forense recuerda que desde su ingreso hospitalario no ha habido nuevos episodios, por lo que apunta a la estabilización de su situación médica. Por eso, el informe pone de manifiesto que si se traslada a España a declarar, y Traber requiriera asistencia médica, sería factible que esta se llevara a cabo "en los correspondientes servicios médicos de nuestra red sanitaria española, tanto asistencia especializada como asistencia de carácter urgente en caso de ser necesario", concluye.

La Fiscalía Anticorrupción acusó a Traber en 2006 de ser uno de los presuntos líderes de la mafia rusa en España. Sin embargo, este oligarca negó en una entrevista concedida al portal ruso 'Fontanka', cuya traducción fue publicada por este diario, haber cometido cualquier irregularidad.

Contra Grinda

En la mencionada entrevista Traber anunció su intención de perseguir judicialmente al fiscal antimafia José Grinda, uno de los que le acusa en España de sus supuestos vínculos con la mafia: "Le acusaré de calumnias, que me han causado graves pérdidas, tanto en mi vida personal como en los negocios y en todos los asuntos. Segundo, le destruiré por denuncia falsa. Mientras esté con vida llevaré este asunto hasta el final hasta que termine en la cárcel", respondía Traber, según consta en la traducción de la entrevista, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Sobre Traber pende desde 2006 una orden de detención internacional, que fue suspendida por Interpol. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que si las autoridades detectaran su presencia fuera de la Federación de Rusia podrían reclamar su arresto y posterior entrega a España.

Un informe de la Guardia Civil elaborado el 6 de marzo de 2018 concluía que este oligarca había decidido matar al fiscal que le acusa tras su intervención en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional por la operación Troika. Desde entonces, las autoridades españolas mantienen un dispositivo de seguridad para el fiscal.

Este periódico se ha dirigido al abogado de Traber para recabar la versión de su cliente de los hechos, sin obtener respuesta. Sin embargo, hace varios meses el letrado aseguró a esta redacción, de forma literal: "El señor Traber considera inaceptable que se diga y se insista en que amenazó o amenaza al fiscal, es rotundamente falso".