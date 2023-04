Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han mantenido en la tarde de este martes un bronco cara a cara en el Senado, similar a los tres anteriores que ambos habían celebrado hasta ahora en la Cámara alta, que ha servido de primer plato de la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El jefe del Ejecutivo ha acudido a dar cuenta oficialmente de las consecuencias para España de la invasión lanzada por Rusia sobre Ucrania, aunque el asunto ha pasado a un segundo plano después del anuncio de la construcción de 20.000 nuevas viviendas y la alocución del dirigente conservador. Feijóo ha desdeñado ese titular lanzado por Sánchez y le ha recordado que las administraciones encargadas de construir pisos asequibles son los ayuntamientos y comunidades autónomas. "Usted no hace viviendas ni las va a hacer. ¿De qué viviendas me habla usted?", le ha lanzado. Feijóo ha acusado a Sánchez de "empobrecer a las rentas medias y bajas de España" y a dividir a los ciudadanos con Doñana. "Es una cuestión de Estado, no señale culpables", ha espetado.

"Con todo respeto: usted vive de la deuda, del déficit, del incremento de los impuestos, de la bajada del poder adquisitivo...", declara Feijóo Con un tono duro, el político gallego ha intentado pinchar el optimismo del Gobierno con la economía recordando el alto nivel de deuda tras unos años en los que Bruselas, debido al covid y la guerra, ha levantado la lupa sobre las cuentas. "Con todo respeto: usted vive de la deuda, del déficit, del incremento de los impuestos, de la bajada del poder adquisitivo...", ha enumerado. Si realmente estuviera tan contento de su gestión, ha continuado Feijóo, Sánchez convocaría ya este 28 de mayo elecciones generales, para que coincidieran con las municipales y autonómicas. “Una intervención propositiva y constructiva”, ha comenzado ironizando Sánchez en su réplica, criticando el tono “faltón” del líder del PP. El presidente del Gobierno se ha volcado en subrayar sus diferencias con el líder del PP (sobre todo, por políticas sociales como la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones) y también en retratarle como un dirigente “decepcionante”, alguien “irritado, agresivo, frustrado y no dispuesto a intercambiar argumentos”. “Usted venía con fama de templado. Creí, igual que otros muchos españoles, que usted llegaba con el objetivo de reducir la tensión, de volver al acuerdo o incluso de establecer una distancia respecto a Vox. Un año después, debo decirle que su salto a la política nacional ha sido un chasco. Su trayectoria no ha podido ser más decepcionante”, ha señalado Sánchez, recordando que Feijóo “ha llegado a sentarse con el comisario de Economía para tratar de impedir la reforma de las pensiones pactada con los sindicatos y que ha traído paz social”. El apoyo en la ley del 'sí es sí' El líder del PP también ha aprovechado para recordar al jefe del Ejecutivo el error de la ley del 'sí es sí', cuya reforma ha podido hacer Sánchez gracias a los votos de los populares. "Lo hago para defender a las mujeres, no avergonzado como usted por las elecciones (...) Me enorgullece ser útil a nuestro país", ha afirmado. Feijóo no ha esquivado la polémica por los regadíos de Doñana, un asunto en el que se ha enredado Juanma Moreno (PP), presidente de la Junta de Andalucía, y que ha encontrado el freno de las instituciones de la Unión Europea. El líder del PP, sin embargo, ha acusado a Sánchez de usar este asunto como un arma electoral y de intentar hacer "oposición" a Moreno.