La sustitución de Laura Borràs entra en la fase decisiva: fechas clave y escenarios

Tras la pausa de Semana Santa, el futuro político de Laura Borràs entra en la fase decisiva. Descartada la posibilidad de que la líder de Junts abandone el Parlament voluntariamente, la Mesa y la Junta de Portavoces tendrán que abordar este martes varias propuestas sobre la presidenta suspendida, entre ellas la petición del PSC de cesarla vía reforma del reglamento. No será, sin embargo, la única fecha clave. El jueves, la Junta Electoral Central abrirá previsiblemente el proceso para retirarle el escaño, tras ser condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental.

Todo ello, en medio del debate interno dentro de Junts sobre como abordar el asunto. Borràs se niega a facilitar su salida y, de hecho, sus afines incluso reclaman su restitución como presidenta. Una posición que no cuenta con el apoyo de la dirección ni de gran parte del partido, aunque, el secretario general, Jordi Turull, quiere evitar una guerra interna y pide, de momento, cerrar filas.

Reunión clave de la Mesa

Los diputados vuelven este martes de las vacaciones y se reunirán por primer vez tras la condena a la presidenta suspendida de la Cámara, con múltiples propuestas encima de la mesa. La más significativa es la propuesta de reforma del reglamento impulsada por el PSC, que plantea que se pueda destituir a la presidenta del Parlament con una mayoría del pleno a favor. La intención de los socialistas es que la propuesta -que se tramitaría por vía exprés- se incluya en el orden del día del próximo pleno (18, 19 y 20 de abril) y que su aprobación definitiva sea en la sesión prevista a principios de mayo. Está aún por ver los apoyos que podría tener.

Pero este no es el único texto que tendrá que abordar la Mesa. También se deberían calendarizar las propuestas impulsadas por PSC, Comuns y Ciutadans para eliminar las pensiones de los expresidentes de la Cámara, y que dejarían a Borràs sin sueldo. Así como la petición de los afines a Borràs, en sentido totalmente contrario. Piden que se la restituya en el cargo. Consideran que la sentencia descarta el enriquecimiento personal, por lo que no ven justificada la decisión de suspenderla temporalmente del cargo en julio del año pasado, cuando se le abrió juicio oral. Una petición que ni cuenta con el aval de todo Junts, ni parece tener ninguna posibilidad de prosperar.

A la espera de la JEC

Sin embargo, la vía jurídica podría ser más rápida que los partidos para relevar a Borràs. La JEC se reúne este jueves y deberá decidir sobre la petición de Ciutadans, PP y Vox de que se ejecute inmediatamente la sentencia y que la líder de Junts pierda su escaño. Se trata de la misma vía por la que en su día perdieron el acta el 'expresident' Quim Torra y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà. En el caso del diputado 'cuipaire', con Laura Borràs ejerciendo de presidenta con todas las funciones.

Como en estas ocasiones, muy previsiblemente la Cámara presentará alegaciones contra la retirada del escaño por parte de la JEC. ERC, Junts, CUP, Comuns y también el PSC -pese a no tener una actitud beligerante- entienden que la actuación de este órgano administrativo es una injerencia a la soberanía del Parlament. El reglamento actual de la Cámara solo contempla la retirada del escaño con sentencia firme.

De todas formas, esto simplemente retrasará la salida de Borràs, porque tampoco se prevén muchas más resistencias por parte de la mayoría parlamentaria, al considerarse un caso de corrupción. Una vez la JEC ejecute la sentencia, se expedirán automáticamente las credenciales del próximo nombre de la lista de Junts, Antoni Castellà.

¿Quién se quedará la presidencia del Parlament?

Sea como sea, una vez Borràs pierda su cargo, el debate volverá a ser político. Junts no quiere abordar aún la cuestión de la sustitución, pero su salida obligará a buscar un nuevo presidente. Si los posconvergentes renuncian a presentar un candidato, como planteó Aurora Madaula -también sin el apoyo de la dirección-, la presidencia podría estar entre el PSC y Esquerra, los dos partidos con más diputados (33).

Justamente el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado este lunes que si no hay acuerdo independentista, los socialistas podrían hacerse con el cargo, una situación que asegura que su partido quiere evitar. Así, en una entrevista en la ACN, el líder de los republicanos ha pedido a sus exsocios que aclaren su debate interno y propongan un nombre. "Junts no tiene ningún inconveniente para regalar presidencias al PSC, como la Diputación de Barcelona, pero ERC esto no lo hace", les ha reprochado.

La presidencia de la Cámara se escoge depositando el nombre del candidato en una urna. En la primera votación se necesita mayoría absoluta, pero si ningún candidato la consigue, los dos nombres con más votos pasan a la segunda vuelta. Si tras cuatro votaciones el empate persiste, obtiene la presidencia el grupo con más apoyos electorales, en este caso el PSC.