La izquierda se reconcilia en torno a Yolanda Díaz, con la única ausencia de la actual cúpula de Podemos. La vicepresidenta del Gobierno lanzó su candidatura a la las generales con Sumar. En el acto logró reunir a decenas de dirigentes que estuvieron en el nacimiento del partido y que este domingo volvieron a encontrarse tras años de desafección marcados por salidas y escisiones. Mientras Díaz era aclamada al grito de "presidenta", en Podemos guardaron un escrupuloso silencio y evitaron pronunciarse sobre la puesta de largo de la gallega.

Bajo el lema “Empieza todo”, Díaz se dirigió a 3.000 personas que se dieron cita en el polideportivo de Magariños más otras 2.500 que siguieron el acto desde el patio del mismo recinto: “Quiero ser la primera presidenta de España”, anunció, tras un largo discurso donde también reivindicó su autonomía política frente a las “tutelas”, en referencia velada a Pablo Iglesias y a las presiones de Podemos para marcarle el paso. "Estamos cansadas de tutelas, de ser ninguneadas. Muy cansadas. Y lo seguiremos diciendo: no pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas”, exclamó.

Podemos fue el principal ausente tras cumplir su órdago hasta el final, después de que la vicepresidenta rechazase su exigencia de un pacto exprés para sellar una coalición con primarias abiertas. La gallega aguantó el pulso, para alborozo de muchas de las formaciones que sí acudieron, como Más Madrid, Izquierda Unida, los comunes de Ada Colau o Compromís, que enviaron nutridas delegaciones para hacer evidente su apoyo a la candidata. La hemeroteca aún les pesa en estas organizaciones, que en los últimos años han vivido severos desencuentros con el partido ahora dirigido por Ione Belarra.

Silencio de Podemos

El desplante de los morados en la cita de este domingo permitió que cientos de personas en otro tiempo vinculadas a Podemos volvieran a reencontrarse sin grandes dificultades en el mismo lugar, después de años desvinculados de la política o militando en otras formaciones.

El acto se celebró un día después de que se reuniera el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, donde la cúpula ratificó su posición con algunas críticas internas, ante la inquietud de los territorios sobre los efectos electorales que podía tener la ruptura pública con Yolanda Díaz de cara a mayo. Pero la directriz de la cúpula se impuso, después de semanas de advertencias, alentadas también por las presiones de Pablo Iglesias desde Canal Red, el nuevo medio de cabecera de la formación.

A lo largo del domingo, los miembros de la ejecutiva morada evitaron siquiera mencionar la convocatoria, y guardaron absoluto silencio. No hubo mensaje alguno a Yolanda Díaz por parte de Irene Montero, Ione Belarra o el propio Iglesias. Sí se pronunció el fundador de Podemos y director de su fundación, Juan Carlos Monedero, que acusó a la candidata de hacer “campaña por partidos que compiten contra Unidas Podemos” en las elecciones de mayo.

Sí hubo un tímido apoyo por parte de Sergio García Torres, director general de Derechos Animales en el ministerio de Ione Belarra, que deseó acierto al proyecto de Díaz sin mostrar abiertamente el respaldo: “Hoy comienza Sumar, hace 8 años empezó Podemos, al calor del 15M. La suerte y acierto de estos dos espacios políticos y su futura confluencia serán garantía para avanzar hacia un país mejor para su gente”.

Los disidentes

Sí acudieron dirigentes del partido en desacuerdo con las tesis de la cúpula morada. Así, se dejaron ver diputados nacionales de Podemos como Txema Guijarro, Gloria Elizo, la líder de Podemos Navarra Begoña Alfaro, que defendió ser "leal" al partido pese a su asistencia; el consejero navarro Eduardo Santos; el ex secretario general de Podemos Asturias, hoy expulsado de la formación, Daniel Ripa; el portavoz morado en Aragón, Nacho Escartín; o la delegación gallega, con el diputado Antón Gómez Reino a la cabeza.

Otros líderes territoriales de Podemos mostraron su apoyo a la candidata, aunque no acudieron a Magariños para no contravenir las órdenes del partido. Fue el caso de la líder de la federación extremeña, Irene de Miguel. "Hoy empieza todo para Sumar y aunque en esta primera parada no haya podido ser estoy segura de que habrá otras estaciones para poder encontrarse y seguir juntas transformando este país con valentía", aseguró la dirigente, en un mensaje en Twitter.

También respaldó a Díaz la líder de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, que en una entrevista en EITB la defendió como candidata de Podemos; algo que en las últimas horas han evitado hacer desde la cúpula. "No va haber otra. Creo que es lo suyo que vayamos unidas, y que Yolanda Díaz va a ser nuestra candidata para abordar los generales", abogó.

Política de alianzas

Yolanda Díaz dejó claras sus alianzas en su puesta en escena. Entró en el auditorio flanqueada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Mónica García, candidata de Más Madrid, además de la ex socialista y activista trans Carla Antonelli, fichaje estrella de Más Madrid tal como adelantó Prensa Ibérica. Toda una declaración de intenciones que vino acompañada por su discurso, donde agradeció detalladamente, y una por una, todas las asistencias.

“Ada, eres un orgullo”, “gracias por estar aquí”, dijo poco antes de hacer lo propio con Joan Ribó, el alcalde de Valencia, de Compromís. Del ministro de Consumo, Alberto Garzón, alabó su “enorme generosidad y por estar donde hay que estar”, en contraposición a Podemos, al que no mencionó en ningún momento de su discurso. “Gracias por tu altura de miras y por tu determinación”, le dijo también al secretario general del PCE, Enrique Santiago. Uno de los momentos de más intensidad llegó al dirigirse a la líder de Más Madrid, Mónica García: “A la mujer que nos ha enseñado la dignidad de lo más importante, la sanidad pública. Gracias, Mónica”. “Querida Rita, gracias por enseñarnos a sumar. Sigamos sumando”, continuó, refiriéndose a la candidata de Más Madrid a la alcaldía.

Tuvo también palabras para Iñigo Errejón, líder de Más País, con quien ha exhibido especial sintonía en las últimas semanas. “Iñigo, gracias por tu inteligencia para el nuevo proyecto de país”, continuó, antes de enumerar todas formaciones que allí se congregaron y de hacer una mención especial a Juantxo López de Uralde, líder de Alianza Verde y hasta ahora extremadamente próximo a las tesis de Podemos. “Gracias por ser una referencia en la vida de nuestro país, en el ecologismo”.

Reencuentros

Más allá de las menciones de Díaz, el acto dio pie a que volvieran a encontrarse antiguos conocidos. “He visto a mucha gente que hacía años y años”, resumía un antiguo miembro de Podemos, hoy fuera de sus filas. La sintonía y el carácter festivo de la cita convirtieron el encuentro en una suerte de reconciliación.

La escisión de Más Madrid en 2019 levantó grandes ampollas en Podemos, que a día de hoy todavía miran con recelo a este partido. Muchos de los que reprocharon desde Podemos la ruptura a Iñigo Errejón terminaron tiempo después saliendo del partido morado. Este domingo, y sin aparente rencor, tanto los escindidos como los otrora agraviados volvieron a escenificar un pasado común en torno a Yolanda Díaz.

La nutrida delegación de Más Madrid estaba plagada de cuadros pertenecientes al primer Podemos, aquella organización que nació a contrarreloj para las europeas de 2014 y levantó una maquinaria electoral para las generales de 2015 y 2016. Es el caso del propio Errejón o Rita Maestre, pero también Hugo Martínez Abarca, Eduardo Fernández Rubiño, Jorge García Castaño o Esther Gómez.

Fundadores de Podemos

Entre los asistentes a la cita también acudieron algunos de los ideólogos originales del partido, como es el caso de Santiago Alba Rico, Ariel Jerez, Jorge Uxó o Jorge Lago, presidente de la originaria Fundación 25M, hoy llamada Instituto y República y presidida por Pablo Iglesias.

El constitucionalista Javier Pérez Royo, quien fuera fichaje estrella de Podemos en sus primeras elecciones generales, también estuvo en la cita junto a la ex portavoz morada en el Parlamento andaluz y hoy líder de Más Andalucía, Esperanza Gómez. No estuvo presente, pero sí envió su apoyo, el que fuera el economista de cabecera del partido en sus primeros compases, el profesor Juan Torres, que trasladó a través de las redes su apoyo a la candidata.

En el propio equipo de Díaz hay miembros que ya estuvieron en el alumbramiento del partido, como es el caso de Rodrigo Amirola, asesor en el Ministerio de Trabajo, o Lander Martínez, ex líder de Podemos Euskadi que ahora colabora con la vicepresidenta; o Sara Bienzobas, que estuvo en la primera dirección del partido en la capital.

En Magariños se dejaron ver también ex diputados como Rosa Martínez, que estuvo en la dirección vasca de Podemos, al igual que Julen Bollain, también presente en la cita. Quien fuera portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, José Manuel López, también se dejó ver en el acto, donde pudo reencontrarse con cientos de caras conocidas. Algunas otras figuras destacadas en la historia de Podemos, como Tania González Peñas, que fue eurodiputada junto a Iglesias tras la primera cita electoral del partido, o Guillermo Zapata, miembro del primer gobierno municipal de Manuela Carmena, trasladaron su respaldo a Díaz sin llegar a acudir al acto.