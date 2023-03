"[Pedro Sánchez y sus socios] tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir a la oposición. Les molesta que podamos hablar, que podamos dar nuestra opinión, manipulan lo que decimos, cambian el sentido de nuestras palabras. Su objetivo fundamental es que no haya oposición en un régimen democrático", ha espetado Alberto Núñez Feijóo este domingo en un mitin en Guadalajara. El líder del PP ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno después de que este sábado Sánchez mostrara su sorpresa por las críticas que le había lanzado por sus reuniones en la cumbre iberoamericana que se celebró en República Dominicana. Feijóo le acusó de "rendir pleitesía a gobernantes autócratas" y el presidente del Gobierno le dijo que lamentaba las "desafortunadas" declaraciones y las atribuía a sus "lagunas de desconocimiento". por no saber que en esos encuentros hay que reunirse con los dirigentes en ejercicio, sean del color que sean. Así lo hicieron en el pasado los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) o Mariano Rajoy (PP).

Las acusaciones a Sánchez de querer "destruir" la oposición del PP de Feijóo han llegado pocos minutos después de que el dirigente conservador se haya presentado ante los castellano-manchegos como "la alternativa serena" para "esa España sosegada" y "tranquila". El líder de los populares ha participado en un acto para dar a conocer el programa marco de las elecciones municipales y autonómicas para el 28-M aunque ni él ni los intervinientes que le han precedido lo han detallado. A grandes rasgos, tanto él como los intervinientes que le han precedido solo han hablado a grandes rasgos los pilares de los programas, cuyas medidas han estructurado en cinco áreas: institucional, políticas sociales, gestión, cohesión territorial y reto demográfico.

Los textos los han elaborado Íñigo de la Serna, coordinador de los programas, y Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP de Políticas Sociales y Reto Demográfico. "Nos hemos encontrado una maquinaria perfectamente engrasada", ha celebrado el excalcalde de Santander en referencia a las reuniones con los grupos parlamentarios y el partido a nivel autonómico, para debatir las medidas. Fúnez ha subrayado el gran número de entrevistas con asociaciones y colectivos sociales. "Es seguramente el programa más participativo de toda la historia del PP", ha añadido la vicesecretaria.

"Para ganar a Sánchez [en las generales], primero hay que ganar a Page", ha dicho Núñez, candidato del PP en Castilla-La Mancha

El pulso autonómico PSOE-PP

Paco Núñez, candidato en Castilla-La Mancha, también ha tomado la palabra en el mitin. Tiene la difícil batalla de vencer al actual presidente de la Junta, el socialista Emiliano García-Page. "Para ganar a Pedro Sánchez [en las generales], primero hay que ganar a Page en Castilla-La Mancha", ha dicho Núñez admitiendo de manera indirecta que Feijóo necesita quitarle algún Gobierno simbólico al PSOE en las urnas si quiere demostrar que el 'efecto Feijóo' es real. En estos momentos, los populares no tienen encuestas que les den triunfos rotundos para ganar a los dirigentes socialistas en las autonómicas. Ni a Page ni a Javier Lambán (Aragón), tampoco Ximo Puig (Comunitat Valenciana) ni Guillermo Fernández Vara (Extremadura). Como le gusta decir a Feijóo, la pelota está en el alero. Por ahora, no sabe si va a entrar o no. Y si no entra en alguna autonomía relevante sabe que su propia campaña para las generales se le hará más cuesta arriba.