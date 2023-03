La Fiiapp ocultó a Nadia Calviño la investigación sobre el caso Mediador

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró el jueves en el Congreso de los Diputados que se enteró "por los medios de comunicación" de las cuatro adjudicaciones de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) a uno de los empresarios investigados en el caso Mediador.

La causa se conoció el 14 de febrero una vez se produjeron las doce detenciones de los implicados en la red corrupta, entre ellas la del general de división de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, que aún permanece en prisión, durante cuya misión por mandato de la Unión Europea en el Sahel se firmaron los cuatro contratos firmados por la Fiapp, una fundación que preside la propia Nadia Calviño.

Durante un año la titular de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, mantuvo en secreto el sumario. Un día antes de conocer el caso y por lo tanto de hacerse pública la causa, el 14 de febrero, la magistrada remite un auto a la directora de la Fiapp, Anna Terrón, para que le informe de la tramitación, comunicaciones internas, y el listado del personal y altos cargos de la administración del Estado que intervinieron en el proceso.

Sin embargo, la vicepresidenta sostuvo ayer en el Congreso que no supo hasta el día 21 de febrero, una semana después de levantarse el secreto del sumario, cuando La Provincia, del grupo Prensa Ibérica, publicó que la jueza que instruye la causa se los reclamaba. Ni durante la fase de investigación previa, cuando las indagaciones de la juez eran secretas, aunque no para la fundación que conocía las indagaciones, ni con posterioridad, hasta que se publicó la primera información, nadie de la Fiiapp informó a la vicepresidenta del caso Mediador, según mantuvo en su comparecencia a petición de la portavoz de CC, Ana Oramas.

En la comparecencia se niega a responder a las preguntas formuladas por Ana Oramas

Nadia Calviño no desveló si como solicitaba entonces la magistrada en un auto el 13 de febrero se ha entregado ya al departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil la lista de quienes intervinieron en todo el procedimiento que indaga la magistrada de Tenerife.

De esta forma, de las declaraciones de la vicepresidenta primera en el Congreso se deduce que estuvo más de una semana sin conocer que la magistrada había puesto el foco en la fundación que ella preside pese a que sus responsables directos ya estaban gestionando la respuesta al juzgado y preparando la información solicitada a Asuntos Internos de la Guardia Civil.

Calviño eludió en todo caso responder en el Congreso a preguntas muy concretas de Oramas sobre si nadie de la Fundación le avisó de todas esas circunstancias de la investigación, y de si la directora de la Fiiapp había entregado ya los expedientes administrativos sobre los contratos con la mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones, beneficiaria de las adjudicaciones, a la Dirección General de la Guardia Civil como solicitó la jueza.

Calviño sí trató de desvincular en todo momento la gestión de la entidad de las irregularidades de la presunta trama de corrupción que está investigando el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, con quien aseguró que se está colaborando en todo momento.

Sin dar muchos detalles comentó en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso la investigación interna de la propia Fiiapp que ella misma encargó cuando se difundió que la entidad había cerrado cuatro contratos con la sociedad mercantil propiedad del empresario valenciano José Santiago Suárez, amigo del general Espinosa Navas.

En sus explicaciones ante la Comisión, Calviño trató de minimizar el papel de Espinosa en los contratos sujetos a investigación asegurando que la auditoría interna "deja claro que este señor, como director del proyecto, no gestionó directamente fondos, no tuvo firma autorizada para las cuentas bancarias, no participó directamente en las mesas de contrataciones, ni en la definición de las especificaciones técnicas".

Sin embargo, un equipo de confianza del general de división Francisco Espinosa elaboró los pliegos con las condiciones técnicas del concurso que ganó el empresario amigo del alto mando de la Guardia Civil.

Calviño aseguró además que la Fiiapp "no usa fondos Next Generation, sino financiación de Cooperación Exterior, principalmente de alianzas internacionales de la Comisión Europea", y que las cuentas de la entidad que ella preside, "desde que está este gobierno ha tenido el informe favorable de la Intervención General de la Administración del Estado", algo que, recalcó "no fue así con los gobiernos anteriores".

La vicepresidente mantiene "que todas las debilidades y recomendaciones" que se hicieron respecto de etapas anteriores "han sido subsanadas como demuestra que todas las cuentas han sido aprobadas con un informes favorables".

Auditorías superadas

Calviño, que respondía sobre todo a una batería de preguntas que le formuló Oramas, aseguró que se enteró del vínculo del caso Mediador con la fundación que ella preside "por los medios de comunicación", y reiteró que de forma inmediata pidió la investigación interna.

Aunque en un primer momento aseguró que no iba a "dar más información" sobre ello porque el sumario estaba declarado secreto por la jueza instructora, más tarde, cuando le señalaron que todo lo publicado al respecto se refiere a la parte del sumario que es pública, aclaró: "Yo aquí he compartido la información que me ha enviado la Fiiapp, que está colaborando no siendo investigada y que está dispuesta a dar todos los detalles técnicos que sean necesarios".

Niega vínculos con el general Espinosa pero un equipo del mando preparó los pliegos técnicos

Recordó que la propia entidad ha detallado "todas las auditorias externas e independientes que avalan la gestión realizada en el proyecto Gar-SI Sahel", y que la Comisión Europea "también ha informado de que no ha detectado irregularidades en la gestión de este proyecto". "El Gobierno está demostrando que tiene tolerancia cero con la corrupción", resaltó la vicepresidenta, quien agregó: "Esto puede suceder en cualquier país, pero en el momento que se detecta este tipo de conductas se ha actuado con determinación". Así, destacó el hecho de que "desde que se supo la imputación de esta persona que estaba al frente de un proyecto que desarrolla la Fiiapp, que es muy importante desde el punto de vista de la seguridad en el Sahel, se ordenó una investigación interna".

A partir de ahí, Calviño insistió en señalar al anterior gobierno del PP por haber nombrado a Espinosa en 2017 responsable del proyecto que ahora está bajo investigación. "Aunque yo presido actualmente la Fiiapp, quien está siendo investigado fue designado por un ministro del PP (Juan Ignacio Zoido) y siendo vicepresidenta la señora Sáenz de Santamaría. Creo que es importante que a la hora de pedir explicaciones se pidan también a aquellos que han nombrado y promovido a esta persona".

Las respuestas evasivas de Nadia Calviño molestaron tanto a Oramas como al resto de portavoces de los grupos de la oposición que esperan más concreción y datos sobre el caso Mediador.