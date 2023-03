¿Quién es Ramón Tamames?

La trayectoria política de Ramón Tamames (Madrid, 1933) tiene algo de poético. El candidato de Vox a la moción de censura que se celebrará este martes arrancó su andadura política en 1956, en un PCE que resistía en la clandestinidad propia del régimen franquista y codo con codo con Santiago Carrillo. Ahora, casi seis décadas después, enfrentará una nueva etapa, pero esta vez al lado de otro Santiago, Abascal. Entre medias hay un mundo: tres partidos políticos distintos, una acusación de haber sido partícipe del golpe de Estado del 23-F e, incluso, otra moción de censura de la cual también fue protagonista, aunque por motivos distintos.

La complexión, esa figura literaria que consiste en empezar con una misma palabra y en acabar de la misma forma, no solo se da en el nombre de Carrillo y Abascal. También se repite en otro nombre y apellidos, el de Fernando Sánchez Dragó. Ambos compartieron encierro en la cárcel de Carabanchel, en 1956, tras haber liderado una rebelión en la Universidad Autónoma de Madrid. A su salida, Tamames entró a militar al PCE, pero la amistad con Sánchez Dragó se mantuvo hasta la actualidad. Ahora, este último, muy cercano a Vox, ha vuelto para cerrar la historia. Fue quien le propuso a Abascal que llamaran a Tamames para la moción de censura.

Tras aquella breve reclusión, el ahora candidato a desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa empezó a trabajar en el Partido Comunista de España y dos décadas después ya formaba parte del Comité Ejecutivo. En aquellos años se forjó su ideario político y fue diputado por el PCE en el Congreso ya en la legislatura constituyente, en 1977, colaborando en la redacción de la Constitución, y durante la siguiente legislatura. Fue en 1981, aun siendo parlamentario, cuando abandonó el Partido Comunista por divergencias con Carrillo. Este último sembró la duda, ya en 2011, de que Tamames "sabía algo" del 23-F "porque hizo dos veces declaraciones en favor de un Gobierno presidido por los militares".

La otra moción de censura

Durante aquellos años, Tamames compatibilizó su escaño en la Cámara baja con una concejalía en el Ayuntamiento de Madrid. Primero, en 1979, fue elegido por el PCE al consistorio de la capital y bajo el mandato del socialista Enrique Tierno Galván fue primer teniente de alcalde. Después, cuando se marchó del PCE, fue uno de los fundadores de Izquierda Unida (IU). Ya como cabeza de lista de estas siglas fue reelegido en el Ayuntamiento en 1987. Dos años después se produjo su primer escarceo con las mociones de censura.

Cuando era concejal en Madrid por IU se cambió al CDS e hizo caer al alcalde del PSOE en una moción de censura

El Centro Democrático y Social (CDS) presentó una moción de censura contra el alcalde del PSOE Juan Barranco, para sustituirlo por Agustín Rodríguez Sahagún. El bloque PSOE-IU tenía 28 concejales. El de Alianza Popular y CDS, 27. Tamames votó a favor de la moción de censura, dejó Izquierda Unida y se pasó al Centro Democrático y Social. "Al obrero de Palomeras, al obrero de San Blas, al obrero de Orcasitas lo has engañado. [...] No te podré creer en la vida, Ramón, me has decepcionado totalmente", le abroncaba en los pasillos del Ayuntamiento su compañero de IU Félix López-Rey.

Antes de su traición, Tamames vivió su última legislatura en el Congreso, de 1986 a 1989. En aquellos años desplegó su faceta ecologista: reclamó más medios de prevención ante los incendios forestales en verano, denunció el vertido de productos químicos en el Golfo de Cádiz, se preocupó por los osos pardos y hasta de la explotación de la Antártida. También clamó contra la pertenencia a la OTAN y por la "desnuclearización" de España. En 1989 se retiró de la política activa, hasta ahora.

Las últimas décadas

En este ínterin de casi 35 años ha sido catedrático de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante muchos años estuvo colaborando activamente en prensa escrita, radio y televisión. Además, ha publicado más de una veintena de libros. Uno de los que más polémica ha generado es '¿A dónde vas, Cataluña? Cómo salir del laberinto independentista' en el que relata, a través de su relación epistolar con el 'expresident' de la Generalitat Artur Mas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy su propuesta tras el 'procés' que consistía en el reconocimiento de la "Nación Catalana", rebajar al 4% las aportaciones de Catalunya al Estado e, incluso, la creación de una Agencia Tributaria Federal.