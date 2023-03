Casi cuatro meses después, más de una docena de reuniones, incontables protestas y marchas semanales por las calles de Madrid , dos multitudinarias marchas por la sanidad pública...el comité de huelga de los médicos de Familia y pediatras de Atención Primaria ya tiene un preacuerdo verbal, que será sellado esta misma tarde con la Consejería de Sanidad para desbloquear el paro que arrancó un 21 de noviembre y puso patas arriba la sanidad regional. Entre los aspectos que se contemplan, la limitación de las agendas para frenar la sobrecarga asistencial, un complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos de Familia y pediatras o un plus de 300 euros mensuales a aquellos facultativos que hagan tres y cuatro tardes semanales.

Al grito de "ahora o nunca" los casi 5.000 facultativos llamados a la huelga por el sindicato médico AMYTS el pasado noviembre pelearon sin descanso por la mejora de sus condiciones laborales. La sensación, este jueves, es de optimismo: es un primer paso "para cambiar la dramática situación de la Atención Primaria madrileña", señala AMYTS. Por primera vez en meses -tras numerosos encuentros y cruce de acusaciones- el comité de huelga de Atención Primaria de Madrid acercaba posturas el miércoles con la Consejería de Sanidad para poner fin al paro. El mismo día se avanzaba en un preacuerdo verbal con la Comunidad de Madrid que los médicos afectados han ratificado a última hora de la jornada, tras más de dos horas de reunión telemática con el comité de huelga.

La reunión definitiva

La nueva y esperada reunión con la Consejería de Sanidad para firmar el acuerdo tiene lugar este jueves, en la calle Sagasta, sede de la dirección general de Recursos Humanos. El sindicato de médicos ha señalado que el preacuerdo verbal "se valorará en toda su extensión cuando se plasme por escrito y puede suponer un primer paso para empezar a cambiar la dramática situación de la Atención Primaria madrileña y del millón de pacientes que no tienen actualmente médico de familia o pediatra, por la que esté colectivo lleva realizando casi 4 meses de huelga indefinida".

Se contemplan varios aspectos, como la limitación de las agendas para frenar la sobrecarga asistencial, con un tiempo por paciente de 10 y 15 minutos en medicina de Familia y pediatría

Antes, AMYTS ha adelantado los detalles de ese preacuerdo al que se llega tras un tira y afloja de meses de negociaciones. Se contemplan varios aspectos, como la limitación de las agendas para frenar la sobrecarga asistencial, con un tiempo por paciente de 10 y 15 minutos en medicina de Familia y pediatría en un máximo de 300 minutos, así como la absorción de la atención al exceso de la demanda en módulos adicionales. Desde AMYTS explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que, de las siete horas de jornada laboral de un médico, 300 minutos, como máximo, deben ir para atender a sus pacientes, el resto a docencia, administración, etc.

Agendas nominales

Además, desgrana el sindicato, en adelante existirán sólo las agendas nominales de los facultativos (30 pacientes + 4 de urgencias en Medicina de Familia y 20+4 en Pediatría) y las que atiendan ese exceso de la demanda serán con voluntarios en turno contrario (50 euros la hora y un máximo de 4 horas).

En cuanto a las remuneraciones, una de las mayores reclamaciones de los médicos en una sanidad que siempre han criticado es la de menor presupuesto de España, se va a pagar un complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos de Familia y pediatras. Este complemento sustituye a uno actual ligado a atender mas del 85% de la población asignada, que no cobraban todos los facultativos -44 centros no lo cobraban directamente, precisa AMYTS- y cuyo pago era desigual.

Turnos de tarde

Además, el preacuerdo incluye que se abonará un plus de 500 euros al mes para aquellos facultativos que hagan tardes puras y un plus de 300 euros mensuales a aquellos que hagan tres y cuatro tardes semanales. "Desde el principio dijimos que queríamos rescatar el turno de tarde y en ese objetivo se ha avanzado", indica el sindicato. También se valorará, a través de una comisión de seguimiento, la implementación de otras medidas adicionales en aquellos centros "que persistan los problemas de difícil cobertura si estas medidas alcanzadas no terminan de funcionar. Aunque este punto está pendiente de perfilar en el acuerdo".

Se incluyen medidas para la eliminación de trámites burocráticos en relación con la incapacidad temporal, la extensión de la prescripción por receta electrónica y los informes innecesarios

AMYTS abunda: se avanzará en otros terrenos como la implantación progresiva de turnos mixtos y consolidación de los actuales turnos deslizantes, eliminando la obligatoriedad del 70% de aceptación por parte del equipo de Atención Primaria. Asimismo, se incluyen medidas para avanzar en la eliminación de trámites burocráticos en relación con la incapacidad temporal, la extensión de la prescripción por receta electrónica y los informes innecesarios. "Estos puntos son importantes ante la altísima burocracia que inunda las consultas médicas de Atención Primaria", indican.

La valoración de Ayuso tras el preacuerdo con los médicos

Un preacuerdo casi histórico, que se sellará en una nueva reunión que, como se ha dicho, tiene lugar esta misma tarde tras una de las etapas más convulsas de la sanidad madrileña. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha hecho su particular valoración este jueves: "No hace falta que haya una huelga para comprometernos a que la sanidad pública de la Comunidad de Madrid siga siendo la mejor".

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta al Grupo Parlamentario de Más Madrid, ha señalado: "No tenía sentido esta situación, hemos alcanzado un acuerdo con los médicos de Familia y Pediatría en Atención Primaria y esto es un paso más por todo lo que queda por hacer por la sanidad pública madrileña". Para Ayuso "no hace falta que haya una huelga para comprometernos a que la sanidad pública de la Comunidad de Madrid siga siendo la mejor y por dotar de las mejores condiciones y herramientas al personal sanitario y a los pacientes".

Así, la mandataria regional ha sacado pecho y frente a critican que la comunidad sea la que menor presupuesto sanitario de España, ha indicado, en respuesta a Mónica García, portavoz de Más Madrid, que "tres de los mejores hospitales del mundo son de la Comunidad de Madrid" y que "el plan de digitalización le va a dar todas las herramientas al personal sanitario y a los ciudadanos para tener la mejor sanidad pública del continente".

La mecha que prendió en los médicos de Madrid

El conflicto que estalló en noviembre en la sanidad madrileña supuso una convulsión a nivel nacional. Cuando los médicos de Madrid dijeron basta, compañeros de otras comunidades anunciaron que también iniciarían movilizaciones. Un 16 de noviembre, a punto de arrancar la huelga en la sanidad madrileña, los sindicatos médicos de diferentes puntos de España ofrecían una imagen de unidad ante la crisis que vive el sistema sanitario y avisaban a la población que la situación era "crítica" y que, sino se hacía nada, se corría el riesgo de que el "sistema de salud muera por falta de profesionales" que, aseguran, huyen a Europa porque aquí no se les trata bien.

Aunque entonces se descartó una huelga nacional, médicos de Atención Primaria de Navarra, Andalucía o los últimos, Cataluña, fueron a la huelga. Pero, mientras en el resto de comunidades iban alcanzando acuerdos con los facultativos -el último en Cataluña-, la sanidad madrileña se quedaba sola y la salida, hasta este jueves 16 de marzo, parecía que nunca iba a llegar.

Desde el primer momento, los médicos manifestaron una queja: que en una situación crítica para Atención Primaria, el consejero Enrique Ruiz Escudero no se sentase a negociar. La tensión llegó al máximo y un 15 de diciembre, el comité de huelga llegaba a atrincherarse en la sede de la Consejería de la calle Sagasta clamando porque un interlocutor válido del gobierno regional se sentara a negociar. El máximo responsable de la sanidad regional, por su parte, acusaba a los médicos de llevar a cabo una "huelga política".

Meses de desencuentro entre los médicos y Ayuso

El desencuentro, durante estos meses, ha sido absoluto. La huelga sólo tuvo un impass en Navidad. Casi en Nochebuena, los médicos y pediatras de Madrid, acordaban la suspensión temporal hasta una nueva reunión para analizar las últimas propuestas del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. A comienzos de año, una nueva reunión y un nuevo fracaso. En vista de la falta de salida, los médicos llegaron a proponer la intermediación de tres médicos de "reconocido prestigio" en cuyas manos estaría buscar una solución al largo, y enquistado conflicto, entre ellos el presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Tomás Cobo. Sanidad de Madrid no aceptó la propuesta.

El sindicato médico AMYTS siempre ha sostenido que su única luchar era mejorar las condiciones de médicos de Familia y pediatras de la región tras años de abandono de la Atención Primaria. Hace unas semanas, la secretaria general del sindicato y cara visible durante el largo conflicto sanitario, advertía: "Hay cansancio, hay indignación. Nadie esperaba que se prolongara tanto". Como siempre, Hernández señalaba que, de cada reunión con la Consejería, se esperaba "lo mejor, pero nos preparamos para lo peor". Y pedía un cambio de rumbo para la Atención Primaria madrileña. Una huelga tan larga, admitía, no era deseable para nadie.