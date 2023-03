¿Qué tiene que aclarar el Gobierno canario sobre el ‘caso Mediador’?

El Mediador vuelve hoy al debate parlamentario. El presunto caso de corrupción político-empresarial que involucra a dos ex directores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el tito Berni, y Taishet Fuentes, el sobrino del tito, ya ensombreció el reciente debate sobre el estado de la nacionalidad, en el que el jefe del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, dejó clara la premisa de su Gabinete: "Que pague quien haya hecho algo". Sin embargo, el mediador tendrá este martes una sesión monográfica durante la que los grupos parlamentarios, y en especial los dos grandes partidos de la oposición –Coalición Canaria (CC) y el PP–, tratarán de esclarecer la vertiente política, o más bien la vertiente estrictamente política, de un caso que de manera indefectible mancha tanto al Gobierno regional como al PSOE canario. Una gran pregunta está detrás de todas las dudas que hoy revolotearán por el salón de plenos de la primera institución del Archipiélago: ¿cómo es posible que nadie, ni en el Ejecutivo en general ni en la Consejería de Agricultura en particular, reparase en los tejemanejes de los Fuentes al frente de la dirección general?

¿Nadie sabía nada?

Aunque el mismo Ángel Víctor Torres ha dicho por activa y por pasiva que ni él ni nadie en el Gobierno sabía lo que ocurría en la Dirección General de Ganadería –es más, ha insistido en que de haber tenido indicios de cualquier posible irregularidad, él habría sido el primero en ponerlo en conocimiento de la Justicia–, la pregunta volverá este lunes al pleno. Hasta el momento, y así quedó de manifiesto en el debate sobre el estado de la nacionalidad, la oposición no ha empleado el caso Mediador como arma arrojadiza contra el Ejecutivo por más que las elecciones locales y autonómicas estén a la vuelta de la esquina. Tanto el portavoz del grupo parlamentario nacionalista, José Miguel Barragán, de CC, como el líder de la bancada popular, Manuel Domínguez, incluso le aseguraron al presidente en el último gran debate de la legislatura que creen su palabra, lo que no obsta, sin embargo, para que aún quede una gran duda –o más bien la certeza de un deficiente control o fiscalización interna– en la que hoy insistirán las dos grandes fuerzas políticas de la oposición: ¿cómo puede ser que nadie en el departamento de Agricultura fuese capaz de reparar, más allá de lo que al final resulte o no punible bajo el parecer de los tribunales, en los comportamientos como mínimo poco edificantes de los Fuentes?

¿Cuáles fueron las causas de la destitución de Taishet?

Fue tito Berni quien llevó las riendas de la Dirección General de Ganadería a comienzos de la legislatura. Luego Elena Máñez tuvo que dejar las Cortes Generales para ponerse al frente de la Consejería de Economía y su escaño en el Congreso de los Diputados lo ocupó a partir de ese momento Fuentes Curbelo. Así que en marzo de 2020, cuando estallaba la pandemia de coronavirus en España, el Fuentes sobrino, Taishet, sustituía al tito al frente de la dirección general. Siempre de forma presunta, el sobrino llevaría desde entonces la voz cantante, en permanente contacto con Fuentes Curbelo, de esa parte de la trama del caso Mediador relacionada con las subvenciones a la producción de determinados alimentos. El 30 de junio de 2022, y por sorpresa, el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunciaba que Taishet había sido destituido minutos antes, durante la reunión del Consejo, sencillamente porque "ya no cuenta con la confianza del Gobierno". Ni más ni menos. Es más, ni entonces ni ahora, después de trascender el caso Mediador, el Ejecutivo ha ahondado en las razones que lo llevaron a perder su confianza en el sobrino. Es otra de las preguntas que hoy se hará en el pleno.

¿Fue el excesivo gasto la razón de la destitución? ¿Hay algo más?

Estos días ha trascendido que Taishet Fuentes –suspendido de militancia por el PSOE y en libertad con cargos– gastó en viajes y dietas en el segundo semestre de 2021 por su desempeño al frente de Ganadería el doble de lo que gastó el propio presidente del Gobierno de Canarias en el ejercicio de su cargo. ¿Fue esta la razón de la pérdida de confianza y de su defenestración? En la oposición pero no solo en la oposición muestran sus dudas sobre la coincidencia de que la destitución del Fuentes sobrino se efectuara unos pocos meses antes de que el mediador empañara la política regional. Por eso José Miguel Barragán le preguntó a Torres en el debate sobre el estado de la nacionalidad si en algún momento vio un supuesto y misterioso vídeo que habría sido el detonante de la expulsión de Taishet. El presidente negó la mayor con rotundidad, pero hoy le volverán a pedir que ahonde en las razones de la destitución.

¿Por qué la Dirección General de Ganadería se hereda de tío a sobrino?

No es el PSOE, ni mucho menos, el único partido que tiene que hacer equilibrios entre islas y familias a la hora de cubrir los puestos institucionales, Gobierno incluido. De hecho es un clásico que la Dirección General de Ganadería –sin que haya una respuesta que permita desterrar la creencia generalizada de que se trata justamente de una cuestión de equilibrios y familias– caiga en manos de políticos majoreros. Pero lo ocurrido esta legislatura es rizar el rizo. Ya no se trata de que una vez el tito pusiera rumbo Madrid para ocupar el escaño de Máñez la dirección general siguiese bajo el control de Fuerteventura, o más bien del PSOE de Fuerteventura, sino que pasó casi de padres a hijos, de tío a sobrino, como si del consejo de administración de una empresa familiar se tratase.

Agricultura es para los majoreros, pero esta vez incluso se heredó como en una empresa familiar

¿Hay otras consejerías afectadas?

Aunque el foco del caso Mediador se ha puesto sobre la Consejería de Agricultura, la Policía Nacional también halló en los dos teléfonos del mediador, Marco Antonio Navarro, mensajes del que fuera director del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez a miembros de la supuesta trama. Y no es la Consejería de Sanidad la única otra salpicada. También el departamento de Obras Públicas, por unas conversaciones que forman parte del sumario del caso y en las que se nombra al actual director general de Infraestructura Viaria, José Luis Delgado, se ha visto obligado a salir al paso y aclarar que no hay relación alguna entre sus funcionarios y empleados –ni reunión ni comunicación– y el susodicho Navarro.

También las áreas de Sanidad y de Obras Públicas se han visto salpicadas por la presunta trama

¿Es habitual ‘flexibilizar’ sanciones a los ganaderos?

Entre las conversaciones que constan en el sumario de la causa, sin ir más lejos las que involucran al ex director general del SCS, se habla sobre la posibilidad de que determinadas empresas del sector primario se libren de sanciones, o al menos que logren que se les rebajen las multas, gracias a la intervención de la presunta trama encabezada por los Fuentes y el mediador.

Taishet, el Fuentes sobrino, gasta más en viajes y dietas que el mismo Ángel Víctor Torres

¿Conocían en el Gobierno el origen del caso en el Cabildo de Tenerife?

El PSOE lleva las riendas tanto del Ejecutivo como del Cabildo de Tenerife. Fue en este último donde nació la investigación. Un ex director insular de Deportes, Ángel Pérez, presentó en su día una denuncia falsa, al parecer, contra Marco Antonio Navarro por estafa, lo que dio lugar a que este último, el mediador, pusiera a disposición de la Policía Nacional sus teléfonos móviles, donde se han encontrado numerosos indicios de una trama.