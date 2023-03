Ángel Ramón Tejera de León ‘Mon’: "La Guardia Civil tiene a empresas de confianza para hacer las obras"

Se le está acusando...

¿De qué se me acusa a mí para tenerlo claro?

Pues de que un juzgado de Madrid investiga si le han favorecido mandos de la Guardia Civil, en concreto el teniente coronel Pedro Vázquez Jarava, entre otros, en la adjudicación de obras por la Península, a raíz de una investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil en Ávila en 2016, y analizan si ha inflado los presupuestos o le han pagado obras que no ha hecho...

Y yo le pregunto: ¿Cómo pueden pagar una obra sin estar terminada? ¿Quién es el culpable si pagan esa obra? El pago no pasa por un filtro sino por muchos y, además, se puede hablar de un cuartel o de dos, ¿pero de veintipico comandancias de España? A mí no me han llamado de los juzgados y nunca he ido a declarar ante un juez. A mí me enseñaron que si tienes un problema te llama el juzgado. Me acusaron del caso Unión, el de María Isabel Déniz de León [exalcaldesa de Arrecife, en Lanzarote] y no me ha llamó nadie del juzgado. A mí me juzgó la prensa, por ser primo de María Isabel Déniz. Y punto. Hablan del caso Mediador pero nunca me ha llamado nadie. Y en este caso, hay una investigación abierta para mirar si las obras en los cuarteles están hechas o no están hechas. Yo estoy aquí, trabajo en Canarias, y el día que quieran verme, que me llamen de los juzgados.

Entonces, ¿a usted no lo han llamado a declarar en el juzgado por supuestas irregularidades en un cuartel de Ávila?

No. Yo hice obras por toda España, con un producto que tengo para las humedades, específico, y nada mas. El producto es el corcho proyectado, y nadie habla de que todos los cuarteles tienen diez años de garantía con el producto y no se pintan en diez años. De eso no se habla, sino que se está investigando si las obras están hechas o no. Pues el día que toque ir a Madrid, tocará ir Madrid. No hay más. También dicen si hice obras con Francisco Espinosa Navas [el general de división de la Guardia Civil, único en prisión en el caso Mediador]. Yo solo he hecho una obra con Espinosa. En la época que estuvo Espinosa en Canarias solo hice una obra y dicen que hice cien. ¿Por qué no lo ponen?

"Me da pena la situación del general Espinosa; es amigo porque llevo 25 años trabajando con la Guardia Civil"

¿Qué obra?

Una en Costa Teguise, de un cuartel en 2009. Y luego no trabajé para la Guardia Civil del 2009 hasta 2016. Ese año me recorrí toda España con mi coche, mis empleados, con mis impuestos, con un producto para los cuarteles, corcho proyectado, y es lo que ofrecía por toda España. Como Amancio Ortega vende ropa por todo el mundo, pues yo me fui a progresar. Pero veo que si eres de Canarias no puedes progresar. Es decir, yo no tengo ni un correo electrónico que diga que una obra está mal.

O sea, lo que dicen sobre que puede haber inflado presupuestos y que le pueden haber pagado obras que no ha hecho ¿no es verdad?

(Risas) Mire, para empezar. Si yo voy a tu casa para pintar, ¿sin pintarte me vas a pagar? En la Guardia Civil es que no tiene nada que ver un jefe con la obra. Un jefe te la puede dar, pero luego hay veinte personas para justificar el pago, entre ellos, el Ministerio de Hacienda. Es decir, son contratos menores. A nadie se le ocurrirá poner que no están hechas las obras y pagarlas. Si voy a Alicante y hago una obra, ¿cómo me la van a pagar si no está hecha? Si fuera así, a los que tendrían que meter en la cárcel sería al de Hacienda por pagar, a la oficina de las facturas por pagarlas, y a quien me contrató por pagar. Es que...

Pero entonces, si eso es así, ¿por qué esa investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil en Ávila por sospechas de irregularidades?

Pues es muy fácil. Yo llegué en el 2015 a Madrid y si no me voy estoy en Carabanchel.

¿Cómo? ¿Por qué?

Ellos ya tenían su sistema y sus formas. Yo llegué con mi producto y me tuve que ir en un año y ya está.

"¿Por qué no sacan la licitación de las obras a concurso? Me encantaría que las pusieran en la plataforma"

No entiendo.

Hay 52 comandancias en España y fui tocando puerta a puerta ofreciéndoles mi pintura. Mire, yo llegué a Ávila y me dijeron cuando voy a hacer la obra que en vez de la pared derecha hiciera la izquierda, porque la derecha se estaba cayendo, y ya está. Una persona que me odia, me odia, porque no te puede querer todo el mundo. Es decir, un cuartel se pinta cada dos o tres años y vale 30.000 euros, y yo con mi producto cobro 38.000 euros y tiene diez años de garantía, y no le gustó a quien sea. Y esa es la historia.

Dice que no ha declarado ante un juez. ¿Lo ha hecho ante Asuntos Internos de la Guardia Civil?

Sí, sí, claro. ¿Conoce a fulanito o menganito? ¿Y a quién no voy a conocer si conozco a guardias porque llevo 30 años trabajando para la Guardia Civil? Yo he trabajado en toda España durante 25 años con la Guardia Civil, desde el 2000. Hasta hoy claro. Han sacado mi nombre y a partir de ahí ya no puedo hacer nada más.

¿Cómo contrataba usted con la Guardia Civil? Investigan si Pedro Vázquez Jarava, que al parecer era su amigo, influyó en las contrataciones...

Una cosa es que pueda ser conocido, amigo, pero es que no puede dar nada, cada obra la da la comandancia. Es decir, una obra no la puede dar él, ni Pepito, ni Fulanito, tienes que tocar en la puerta de la comandancia. Ahora, tienes que ser una persona de confianza para la Guardia Civil, no va a ir un etarra a hacer una obra. ¿Por que la Guardia Civil no saca los concursos en la plataforma? Esa es una buena pregunta.

¿Por qué no los sacan?

Eso lo podría preguntar. Porque a mí me encantaría que los sacaran en la plataforma y se los den a quien sea. Cada comandancia de la Guardia Civil de España tiene dos o tres empresas a las que les dan las obras de confianza, porque no se las pueden dar cualquier persona. Pero una pregunta que lanzaría al aire es: ¿Por qué no sacan las obras a licitación? ¿Y por qué cada comandancia tiene a dos o tres personas de confianza?

"A mí nadie me ha citado en los juzgados ni por el ‘caso Unión’ ni por el ‘Mediador’ ni por esta investigación"

¿A qué empresas de confianza se refiere?

A ver si me explico, cada ayuntamiento saca las obras a concurso, sean de 10.000, de 15.000, de 20.000 euros, pero las sacan a concurso. ¿Cómo va a contratar la Guardia Civil si no saca nada a concurso? Con personas de confianza, no hay mas. A través de un contrato menor, claro, que lo da cada jefe de la comandancia, no lo da nadie más, porque es el único que firma. Hay 52 comandancias y si no sacan a licitación las obras, ¿cómo se van a enterar los empresarios? Se enteran los de confianza de Madrid, los de confianza de Cádiz, los de Alicante... Y ese año yo tocaba en la puerta de todas las comandancias para pedir trabajo, pero por lo que veo está prohibido.

¿Usted se llegó a convertir en una empresa de confianza?

No, no... Vuelvo a repetir que toqué en la puerta de las comandancias porque tengo un producto que se llama corcho proyectado para los edificios viejos y voy ofreciendo mi producto, y de 52 que toqué me dieron diez, once o doce. Yo no he hecho ninguna obra que no sea un contrato menor.

En la investigación se da a entender que había una recomendación de sus empresas de Vázquez Jarava, al que usted pudo conocer a través de Francisco Espinosa. ¿Es usted amigo de Espinosa?

¿Como no voy a ser amigo de Espinosa? ¿Cómo voy a negarlo? Llevo 25 años trabajando con la Guardia Civil. Si yo estuviese 25 años con bomberos solo tendría amigos bomberos, y llevo 25 años hablando con la Guardia Civil. Ya me está tocando usted un poco la moral y no me gusta. Si usted dice que soy amigo de Espinosa, pues es muy fácil: mire qué obra hice yo con Espinosa. Le doy mi palabra de honor que solo hice una obra con Francisco Espinosa Navas. Una. No hay más. Eso es lo que debería poner. ¿O viene para machacarme?

No, no... Pero hay muchas dudas. Es que aparece en el caso Mediador en una reunión en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife con Espinosa, Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre a la trama, el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes (sobrino del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes) y el empresario Antonio Bautista Prado.

Mentira. Si hay una foto me la saca.

Pues tenga cuidado, porque usted sabe que Navarro Tacoronte ha sacado fotos de todo y grabaciones.

Me da igual Navarro Tacoronte. Yo no estuve con Espinosa en el Hotel Escuela. Yo voy a una reunión a Tenerife a ver una charla que daba Espinosa, un gran amigo mío, y conocimos a ese señor [Navarro Tacoronte] y me pregunta: ¿tú a qué te dedicas? A hacer obras por España con el producto, y al día siguiente me llama y me dice: te voy a dar obras, y esa es la historia. Pero ni le hice caso y ni nada, de nada, de nada...

¿Entonces no se reunió en el Hotel Escuela con los implicados del caso Mediador?

No, yo no tengo esa reunión. A Navarro Tacoronte lo vi en esa charla y no tuve nada con él. ¡Que no lo conozco de nada! Lo vi una vez 20 minutos en la charla que hubo en el teatro. Ni conozco la ganadería ni nada. Y el que la haga, que la pague.

A ver, usted es amigo de Espinosa porque lleva mucho tiempo trabajando con la Guardia Civil.

(Interrumpe) Vuelvo a repetir que yo no soy amigo solo de Espinosa. Yo tengo fotos con toda la Guardia Civil de España, aptos, no aptos, lo que sea. Es que es lo único que sé hacer: arreglar cuarteles por España.

"Si las obras tienen fallos, ¿por qué me las pagaron? El pago pasa muchos filtros, entre ellos Hacienda"

Pero Asuntos Internos de la Guardia Civil sostiene que Vázquez Jarava mediaba por usted...

¿Mediando por mí? ¡Si una obra de las mías solo las puede dar un coronel de la comandancia! No la puede dar nadie más, repito.

Vale, pero dicen que le recomendaba al resto de comandancias para que le adjudicaran las obras.

Eso es lo que están investigando en Madrid, ahí cada uno. Te pueden recomendar menos o mas, pero aunque te recomienden si el jefe de la comandancia no quiere no te pueden dar las obras. De todas formas volvemos a lo mismo. Si es que aquí solo hay una forma, una frase: ¿si me pagan será por algo, no?

Porque el pago tiene un filtro potente, quiere decir.

No uno, sino veinte filtros.

Por cierto se ha encargado un peritaje para ver sí se hicieron bien las obras. ¿Tiene la conciencia tranquila?

Estoy tranquilo. Yo tengo dos peritajes. Que hagan lo que crean conveniente.

Usted dice que no estuvo en una reunión en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, pero la transcripción de las grabaciones recogidas por la investigación del caso Mediador indican que usted se jactaba de ser amigo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Mire, es vox populi que Zapatero fue a mi casa en Lanzarote para comprarla cuando yo la estaba vendiendo porque la cosa estaba muy mal. Pusieron en Facebook que yo había estado en Panamá con Zapatero. Yo no he estado en la vida en Panamá. Conozco a Zapatero porque quiso comprar mi casa, no se llegó a un acuerdo y ya está. Me hubiera gustado ser su amigo, pero es que solo lo vi una vez.

¿La mayoría de las obras de Canarias las ha hecho en Tenerife?

Sí. Yo vivo en Tenerife, desde hace muchos años.

¿Tiene amistad con el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda?

¿Como no voy a tener amistad si lo conocí desde que era teniente hace 25 años?

Sin embargo, en Las Palmas casi no ha hecho obras en los últimos años [Espinosa fue sustituido en la jefatura de la Comandancia de Las Palmas por Ricardo Arranz en 2012].

En Las Palmas no me puedo acordar de todas las obras que he hecho. Pero, repito, yo solo he hecho una obra con Espinosa en 2009. Y, volvemos a lo mismo, si no está bien, ¿por qué te la pagan? ¿Usted sabe lo que hay que hacer para que paguen una obra? ¿Se lo digo?

"Lo único que hice es recorrer las 52 comandancias de España vendiendo mi producto, pero eso no gustó"

Sí, sí, dígamelo.

Cuando tú haces una obra en un cuartel, el comandante del cuartel tiene que dar la autorización como que está acabada. Antes de que te la den, Hacienda tiene que retener el dinero para luego pagarte. A ti no te paga la Guardia Civil, te paga Hacienda. Luego, en las oficinas de la plana mayor se tiene que hacer un expediente como que la obra está terminada, y después empieza el pago, que lo hace Hacienda. ¿Vale? Si no tienes todo correcto, no te pueden pagar.

Hombre, puede haber inflado el presupuesto, que es una de las cosas que se investigan.

(Suspira) Le contesto. Yo paso un presupuesto, si lo aceptan bien y si no lo aceptan no me lo dan. Yo he pasado muchos presupuestos y no he sido el candidato para hacer la obra. Aquí te llaman, pasas un presupuesto y si lo aceptan te llaman y si no lo aceptan, no te llaman.

¿Desde cuándo no hace obras en la Península?

Desde el 2016. Solo las hice ese año y me cortaron los huevos. En un año, como ya dije, hice obras con mi equipo, trece personas de Canarias, con las facturas de los hoteles dónde nos quedábamos...

Entonces, ¿puede asegurar que las obras que tenía por la Península no estaban influenciadas por Jarava, por ejemplo, llamando a los comandantes?

(Risas) Mire, los que son hoy en día coroneles, para que lo sepa, yo los pude conocer de cabos o de tenientes. Es que llevo 25 años.

¿Sigue trabajando con la Guardia Civil?

¿Cómo voy a trabajar? En la Península llevo desde el 2016, que están investigando lo de Ávila, sin trabajar, y aquí desde hace dos o tres años, como usted comprenderá y con la ayuda de los medios de comunicación, pues menos.

¿Por qué ha dejado de trabajar para la Guardia Civil en Canarias hace dos años? Hasta el 2021 hacía obras en Tenerife.

Porque hay gente con poder que no quiere que trabaje. Gente de la propia Guardia Civil que no quiere que haga obras. Y no estoy hablando de Canarias. Estoy hablando de Madrid. Si no sacan las obras a licitaciones y no llaman, ¿cómo las haces? Si al que manda no le gustas porque tiene otro, pues eso. Hasta el 2021 hago obras, pero ¿después de todo esto van a llamarme?

"Yo tengo la conciencia tranquila; no tengo ni un correo electrónico que diga que una obra está mal"

¿Qué gente de Madrid no quiere que trabaje?

Da igual, la Guardia Civil es nacional. Déjelo.

¿Y qué le parece la situación por la que está pasando Espinosa e incluso Vázquez Jarava?

Pena, pena por Espinosa. Por Jarava no me da pena, es decir, que es un señor que conozco y, bueno, nada más. Pero por Espinosa que esté pasando por una etapa así, me da pena porque es amigo mío.

Pues es el único que está en la cárcel.

Yo no soy juez.

Ya, pero ¿pondría la mano en el fuego por él?

El que la haga que la pague. Yo tengo una causa solo en Ávila con las obras y estoy muy tranquilo. Y le voy a explicar por qué. Porque yo estuve en 15 o 20 comandancias y sé perfectamente por la ley que quien es responsable de la obra es cada coronel de cada comandancia. Entonces si yo lo paso mal, lo tendrán que pasar todas las partes, porque lo único que hice fue ofrecer mi producto por todas partes, recorriendo toda España.