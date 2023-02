El ‘caso mediador’ conmociona e inquieta al PSOE a tres meses de las elecciones

El PSOE ha constatado en los últimos días la capacidad abrasiva desde el punto de vista político que está teniendo el llamado ‘caso mediador’, que está impregnando el debate político regional e incluso estatal y amenaza con tirar por tierra toda la estrategia del partido a tres meses vista de las elecciones autonómicas, locales e insulares del 28 de mayo. A cada jornada que pasa, los socialistas se ven arrastrados a una creciente dinámica de necesidad de tener dar explicaciones, con frecuencia dando palos de ciego porque todavía no están seguros ni del alcance real del escándalo, ni de las personas o cargos del partido que pueden estar implicados en el escándalo, o al menos en los escabrosos aledaños que lo rodean, aunque de momento lo creen limitado a los casos del ya ex diputado por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes, y a su sobrino, Taishet Fuentes.

La reacción de los dirigentes que durante estos días están siendo preguntados al respecto denota hasta qué punto el nerviosismo es la tónica predominante ahora mismo en el partido, en el Gobierno central y en los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, ámbito este último en el que se centra ahora mismo la inquietud tras las declaraciones del mediador de la supuesta trama de extorsiones a empresarios del sector ganadero en Canarias, Antonio Navarro Tacoronte, involucrando hasta a “15 o 16” diputados o senadores en algunas de las cenas en Madrid con empresarios vinculados a la trama, y en las que el Fuentes operaba como reclutador de parlamentarios, entre otras supuestas labores en la actividad de la trama. La onda expansiva está llegando intensamente a Madrid, donde se empieza a considerar que puede hacer más daño el 28-M de lo que en principio parecía, incluso en un territorio tan seguro de obtener buenos resultados como era Canarias. De ahí la iniciativa del PSOE canario, con el aval de Ferraz, de personarse como acusación en la causa, y de ahí también el debate que parece abrirse paso en determinados sectores del partido, sobre todo en la dirección federal, de revisar algunas posibles candidaturas en las Islas.

La repercusión mediática y política que está tiendo este asunto está afectando ya a la propia agenda de comunicación del jefe del Ejecutivo central y máximo líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ya se ha visto obligado a pronunciarse y lanzar un aviso claro para intentar paliar el efecto dañino que el caso está ya teniendo sobre las expectativas electorales socialistas el 28-M. En una entrevista en T5 en la noche del pasado lunes, Sánchez tuvo que responder a varias preguntas sobre el ‘caso mediador’, asegurando no tener datos ni conocimiento sobre otros posibles implicados, pero enfatizando que se actuaría con “contundencia contra cualquier caso de corrupción que se haya podido perpetrar en el PSOE”. Tras expresar su “condena rotunda como secretario general del PSOE” a las personas de su partido implicadas en el caso, señaló que “los datos que tenemos son los que se conocen”, y apostó por dejar en manos de la Justicia la investigación. Si quiso enfatizar en la, a su juicio, diferencia de actitud de su partido contra la corrupción, respecto a la que a la que mantiene el PP, que la ampara en sus filas.cia la investigación. Si quiso enfatizar en la, a su juicio, diferencia de actitud de su partido contra la corrupción, respecto a la que a la que mantiene el PP, que la ampara en sus filas.

Este es el mensaje central que están tratando de desplegar los socialistas aprovechando que el PP mantiene abiertos otros casos propios de presunta corrupción, como es el de la candidata en Marbella a la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, imputada en otro presunto caso de corrupción; que el líder del PP, Núñez Feijóo, haya participado en un mitin con otro imputado como el presidente del consell de Ibiza, Vicent Marí; o que se mantenga en el PP al ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, al que la fiscalía pide 15 años de prisión en el ‘caso Kitchen’. El jefe del Ejecutivo insiste en que “los casos de corrupción existen, lo importante es cómo se responde a ellos”, y en que “el modelo del PSOE es todo lo contrario al del PP” o al de la “señora (Isabel) Ayuso” (presidente de la Comunidad de Madrid), quien había deslizado la posibilidad de que la trama del caso Mediador llegase hasta el propio Sánchez. “Sorprende que después de lo conocido por la señora Ayuso diga estas cosas", respondió Sánchez en alusión al caso de los negocios del hermano de Ayuso con la Comunidad de Madrid en tiempos de pandemia.

En todo caso, el PSOE está tratando por todos los medios de parar el frente político del caso sobre la supuesta trama de los Fuentes en Canarias sobre todo en el ámbito parlamentario del Congreso (y el Senado), donde el PP y Cs ha emprendido una ofensiva para pedir explicaciones a los socialistas sobre el supuesto uso de las dependencias de la Cámara para reuniones de Juan Bernardo Fuentes con empresarios de la trama, o si hay más diputados o senadores del grupo que participaran en las cenas o en fiestas con droga y prostitución de por medio, en plena época de la pandemia, con limitaciones en los aforos y con toque de queda en algunos momentos. El portavoz del PSOE, Patxi López, vivió este martes su peor comparecencia pública desde que ocupa el cargo y mostró mucha incomodidad y un claro nerviosismo al responder a los periodistas en una rueda de prensa en la que prácticamente todas las preguntas fueron sobre el ‘caso mediador’.

Investigación’ interna

En esencia, López dijo que la corrupción, “o se ataja o se compadrea con ella” y que el PSOE la “ataja” como hizo en el caso de Fuentes Curbelo y su expulsión del partido de manera inmediata, asegurando que ese será el camino de cualquier otro responsable o cargo público del partido “que esté en la misma situación”, en referencia a la posibilidad de que otros diputados o senadores aparezcan involucrados de alguna manera en el escándalo. Ahora bien, para él, “una cosa es ir de cena y otra corromperse”, y aunque la dirección del grupo conoce ya los nombres de quienes asistieron a una de esa cenas con Fuentes y el mediador de la trama, no ve razón para adoptar medidas contra ellos porque no constan actuaciones irregulares ni actitudes contrarias a la ética del partido. López no aclaró hasta qué punto el grupo ha abierto una investigación interna y vino a reconocer que toda la información la ha logrado en contactos directos pero informales, pero suficiente para señalar que no hay más parlamentarios sobre los que se tenga que actuar disciplinariamente, por ahora.

El PP se lanzó este martes en tromba contra los socialistas a costa de la trama de los Fuentes en Canarias. La portavoz popular, Cuca Gamarra, pidió explicaciones sobre el posible uso de dependencias del Congreso para reuniones de la trama, y acusó al PSOE de “tapar” los nombres de los diputados que acompañaron a Fuentes a la cena o cenas con los empresarios de la trama. “Parece que el PSOE sabe queines son, pero oculta la información”, afirmó Gamarra antes de exigir “transparencia” a los socialistas y sin descartar apoyar la creación de una comisión de investigación parlamentaria, como la que está ya tramitando Cs. También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, atacó al PSOE por este caso elevando la presión sobre Pedro Sánchez y exigiendo que revele el nombre los diputados que participaban en las “fiestas” del ex diputado socialista canario. “Para un partido, esto es una bomba a sus principios éticos”, señalo Feijóo antes de deslizar que el caso que ha provocado un terremoto político en Canarias que tendrá importantes consecuencias en el ámbito estatal. “Estamos viendo solo la punta del iceberg”, reiteraba el líder del PP.