El 'caso mediador' agita la política nacional

El frente político en relación con el llamado ‘caso Mediador’ se extiende como la pólvora y constituye ya una de las principales actividades de las fuerzas políticas no solo en Canarias sino incluso en el ámbito nacional. Las agendas de líderes regionales y estatales, y las órdenes del día de sus respectivas direcciones políticas dedican ya desde hace días muchas de sus estrategias a analizar la evolución de este presunto caso de corrupción en Canarias en lo que es una clara batalla política por establecer un relato al respecto, para sacar rédito político del escándalo en el caso de los partidos de la oposición, en tanto que desde el PSOE hay una auténtica obsesión por tratar de contener las posibles repercusiones que supone la implicación en el mismo de su ya ex diputado Juan Bernardo Fuentes, y de responder también en el ámbito judicial a las acusaciones de que ha sido objeto por parte del mediador en la trama de presunta extorsión a empresarios y ganaderos.

En el ámbito de la oposición tanto en Canarias como en el Congreso, las iniciativas se sucedieron este lunes para tratar de mantener el ‘caso Mediador’ en la agenda política y de alimentar la sospecha en el campo socialista en un contexto tan importante como la precampaña electoral del 28 de mayo. En este marco, el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, anunció que su partido se personará como acusación popular en este caso, al que ha comparado con el caso de los ERE en Andalucía y ante el que pide al presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), un pleno extraordinario. Domínguez cree que el escándalo es de “dimensiones desconocidas” y que “incluso salpica” al gobierno central, razón por la que el PP ha pedido la comparecencia en el Senado de la ministra Nadia Calviño, como presidenta de una fundación que supuestamente dio contratos por algo más de 2 millones de euros a la trama del caso Mediador.

El PP, que pide además la dimisión de la consejera de Agricultura, denuncia que “esa supuesta trama corrupta no sólo extorsionaba supuestamente a los ganaderos para luego utilizar los recursos en drogas y prostitución” sino que también buscaba destruir a un oponente político, en referencia a las declaraciones del supuesto mediador Marcos Navarro sobre una conversación con el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, para “derribar el Ayuntamiento de Los Realejos y destruir a Domínguez". Además, ha pedido información sobre el sustituto de Juan Bernardo Fuentes Curbelo en la Dirección General de Ganadería, su sobrino Taishet Fuentes, que fue cesado por “falta de confianza” por parte de Torres, pero luego propuesto para la Alcaldía de Antigua (Fuerteventura).

Desde la sede nacional del PP, el portavoz de campaña, Borja Sémper, ha pedido que el portavoz del PSOE, Patxi López, que dé explicaciones “ya” y aclare la “idea” que se “está propagando” sobre que “en torno a 15 y 20 diputados del PSOE podrían estar involucrados” y sobre las posibles influencias en el Gobierno canario y en el de España. La dirección nacional del PP subraya la necesidad de que los ciudadanos estén “tranquilos” sobre la labor que los diputados ejercen en el Congreso y ha expresado su preocupación y bochorno ante “posibles mordidas” que habrían celebrado con “fiestas con prostitutas y drogas”.

Isabel Díaz Ayuso: "Tito Berni va a hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez"

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiso entrar ayer al trapo y aseguró desde Barcelona, donde asistía a un acto público, que "Tito Berni va a hacer caer el Gobierno" de Pedro Sánchez, al que lanzó un aviso: “Espero que tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de 'Tito Berni”. En su intervención, cuando la mandataria madrileña estaba lamentando la “falta de transparencia” que, a su juicio, caracteriza al Gobierno de Sánchez, aludió al “nuevo escándalo” del exdiputado socialista, que “se dedicaba a cobrar comisiones y gastarse el dinero en prostitutas y droga con, al menos, otros 15 diputados socialistas”.

Desde el PSOE se trata de actuar en dos frentes para contener y responder a todas las acusaciones de que está siendo objeto. En frente judicial, junto al anuncio de querella contra el mediador de la presunta trama corrupta, Antonio Navarro Tacoronte, por parte del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, otros dos cargos públicos socialistas siguieron ayer sus pasos. Se trata del presidente del cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y del alcalde de Arona, José Julián Mena. Martín esgrime que algunas de las declaraciones realizadas por Navarro Tacoronte atentan contra su honor y su reputación y que irá a los juzgados; niega ser amigo o tener relación alguna con él ni ahora que preside el Cabildo, ni cuando fue alcalde de Guía de Isora, y desvinculó a la corporación insular del caso. Mena, por su lado, asegura que ni el Ayuntamiento que preside ni él como máximo responsable han favorecido actuación alguna en este ámbito y exige una rectificación inmediata a quienes han difundido las afirmaciones de Navarro en las que este alude a su persona “sin fundamento”, ya que se trata de afirmaciones que no aparecen ni directa ni indirectamente en la causa penal abierta, sino que están únicamente basadas “en el testimonio de un presunto delincuente”.

Frente político socialista

En el frente político, las cúpulas de Ferraz y del Gobierno central intentan responder con contundencia a las acusaciones y a las propias iniciativas de la oposición, como por ejemplo la de Cs de pedir una comisión de investigación en el Congreso sobre las actividades del ex diputado José Bernardo Fuentes, exigir a la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, que imponga expedientes disciplinarios a las señorías presuntamente involucradas. De entrada, el PSOE ha pedido a sus representantes en el Congreso “extremar precauciones” con su conducta tras el ‘caso Mediador’, y confía en que esta trama no afecte electoralmente al partido. Es consciente de que el PP intentará aprovechar este caso, pero confían en que no les afecte al estar “circunscrito a una persona” que ha sido expulsada del partido, en referencia a Fuentes Curbelo. La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó ayer de “gravísimos” los hechos que se han ido conociendo y destacó la “rapidez” y “prontitud” con la que actuó el partido, al expulsar al diputado majorero y pedirle que entregara el acta. “Este partido vuelve a manifestar su tolerancia cero con la corrupción. En el momento que se tiene conocimiento de que alguien de nuestras siglas pueda estar inmiscuido en un caso de corrupción se va a obrar con la misma celeridad”, aseguró antes de comparar esta actitud con la del PP.

Por su lado, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que los hechos conocidos “avergüenzan y abochornan a todos” y destacó que las medidas adoptadas por el PSOE fueron “inmediatas”, recordando que el caso está bajo secreto de sumario y que será el desarrollo de las investigaciones lo que vaya aclarando todo ello. A su vez, la portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Canaria, Nayra Alemán, ha apelado a que desde la política no se le dé cobertura a “un mono con una escopeta, que va a disparar para todos lados sin nada que perder”, en alusión a Navarro Tacoronte, considerando “un error” que los partidos de la oposición usen “como arma” este caso lo expriman a partir de hoy en el debate sobre el estado de la nacionalidad. “Si algún partido quiere o cree que puede hacer política con este tipo de personaje, que tenga cuidado porque salpica para un lado y para otro. Nadie está libre de que a alguien se le ponga alcachofa y sin prueba de ningún tipo se dedique a injuriar y a calumniar a cualquier persona”, afirmó.