El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha asegurado este jueves que desconoce cuándo podría debatirse la moción de censura impulsada por su partido contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que "eso depende de la presidenta del Congreso", Meritxell Batet.

"Cuando ella diga, será", ha respondido Espinosa a los periodistas en el pasillo del Congreso al ser preguntado sobre si en Vox tienen algún cálculo sobre la fecha del debate.

Vox anunció ayer que el próximo lunes, 27 de febrero, registrará la moción de censura contra Sánchez con el economista Ramón Tamames como candidato a la Presidencia del Gobierno, una iniciativa que previsiblemente no prosperará al carecer de partida de los apoyos necesarios.

"Eso habrá que verlo", ha advertido Espinosa, quien ha invitado a escuchar primero "qué es lo que tiene que decir el profesor Tamames" en el debate de la que será la sexta moción de censura de la democracia y la segunda promovida por el partido de Santiago Abascal.

Su portavoz parlamentario se ha referido al candidato como "una figura indudablemente unida a la Transición" con unos conocimientos de la economía y la política "realmente extraordinarios".

Sobre la avanzada edad del economista, próxima a los 90 años, ha destacado que merece la pena escuchar a una persona mayor.

"No siempre escuchamos a nuestros mayores y en Vox siempre tenemos ese deseo, de escuchar a los que nos precedieron, a los que saben más que nosotros, a los que tienen más experiencia. Yo tengo mucho interés en escuchar al señor Tamames", ha resaltado.

"Sin vetar nada"

El político y economista Ramón Tamames, candidato de Vox para su moción de censura, ha insistido en que el partido de Santiago Abascal le ha dado "absoluta libertad" para redactar el discurso que dará desde la tribuna del Congreso, "sin vetar nada". Tamames ha evitado dar pistas sobre su intervención cuando se le ha cuestionado si Abascal le ha pedido que no hable de feminismo, del aborto o del modelo autonómico, entre otros temas. Desvelar lo que pronunciará en el Congreso sería --ha alegado-- "defraudar" a Vox, a los españoles y a los 350 diputados que representan la "soberanía nacional", si bien ha querido enfatizar: "Sin vetar nada".

Aun así, el candidato ha señalado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, que lo fundamental es el "repaso" que con su discurso va a dar sobre la situación económica y social, además de sobre las relaciones exteriores de España, asunto que le interesa "mucho". "Y eso es una función para mí muy importante", ha resaltado.

En este sentido, ha reiterado que Vox no le va a dictar su discurso, que estará basado en la "experiencia y sapiencia" que haya podido adquirir a lo largo de su vida. "Me han dejado absoluta libertad para lo que yo diga, no podía ser menos", ha subrayado.

Y ha ironizado con que la moción reúna los votos suficientes para convertirse en presidente del Gobierno, asegurando que tiene "dudas razonables". "La apuesta es muy grande y los corredores de apuestas no la habrían puesto en la mejor situación", ha afirmado.

Reuniones con Feijoó

Tamames ha comentado que sigue trabajando "poco a poco" en su intervención, para que sea "bonita, con buen sonido". Abordará "incumplimientos" e "incluso" reconocerá "algunas cosas que puede haber "interesantes y positivas", ha apuntado, refiriéndose al AVE, que ha dicho que fue un "gran proyecto" del gobierno socialista de Felipe González, pero ha considerando una "pena" lo ocurrido con los errores en las medidas de los trenes en Asturias y Cantabria.

Ha defendido que la moción de censura es algo "normal" que permite la Constitución y ha agradecido que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, haya mostrado su respeto a este mecanismo. "Me alegro, lo ha dicho muy bien, el 113 es un artículo normal de la Constitución que se de aplicar normalmente", ha reivindicado.

Y ha rechazado que con esta moción, que Vox registrará el próximo lunes, parezca que hay mucho en juego, ya que a su juicio no hay "nada de nada", sino solo "la claridad y la transparencia".

Además, ha señalado que no se ha reunido ni tiene previsto hacerlo de nuevo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la comida que tuvieron hace semanas, antes de que su nombre sonara para la moción de censura, pero que si le llama o necesitan hablar, lo hará con "toda tranquilidad", porque le parece una persona "muy notable" que "está haciendo un gran esfuerzo por su partido", ha apostillado.

ERC tilda de "despropósito" la moción

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado este jueves de "despropósito" la moción de censura, subrayando que el objetivo de los de Santiago Abascal, la "extrema derecha", es "hacer ruido".

Fue este martes cuando Tamames y Vox alcanzaron un acuerdo para que el exmilitante del PCE sea el candidato de la moción de censura en la Cámara Baja contra el Gobierno de coalición. En un comunicado, Abascal justificó la iniciativa aludiendo a la necesidad de convocar elecciones y "devolver la palabra a los españoles".

"Un despropósito", ha señalado Rufián ante los medios en el pasillo del Congreso, donde ha asegurado que "la extrema derecha" no quiere "construir ni gobernar" sino "hacer ruido".

En cualquier caso, el portavoz ha garantizado que su formación escuchará lo que tenga que decir Tamames, del que ha dicho que tiene una "historia vital y política curiosa".