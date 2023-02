Hace justo un año, el 20 de febrero de 2022, militantes del PP clamaban a las puertas de la sede nacional para que Pablo Casado abandonara la presidencia. Fue un punto de inflexión para los pocos apoyos que seguía conservando el entonces líder. Los suyos le pedían que se fuera tras su guerra política con Isabel Díaz Ayuso y el partido tuvo claro que había que actuar rápido. Hoy, 365 días después, la imagen en Génova fue muy distinta: Borja Sémper compareció como portavoz del partido después de haber abandonado la formación, precisamente por lo que representaba el liderazgo de Casado.

"No miramos por el retrovisor, pensamos en el presente y en el futuro. Y lo que vemos es un partido unido, vemos ilusión, es lo que nos dice el pulso de la calle", afirmó Sémper al referirse a Casado. En la dirección nacional no concretan nada sobre su futura rehabilitación y si será posible verle en actos de la campaña. Como publicó este diario, lo que está descartado es que sea de cara a la campaña de mayo porque en el entorno de Alberto Núñez Feijóo entienden que "lo principal" es proteger a los territorios que van a las elecciones y que no sufran alteraciones de ningún tipo, pensando especialmente en Madrid.

Aún así, el portavoz aseguró que "las puertas de la sede están abiertas a todos los militantes", "singularmente a quien ha sido presidente del partido". "Así lo afrontaremos en el futuro", dijo, evitando dar detalles.

Ahora que se reconstruyen los momentos más difíciles para la formación y episodios muy duros internamente, Sémper insistió en que "no tiene por costumbre hacer manifestaciones políticas sobre conversaciones privadas". "Miramos a futuro. Contamos con todo el mundo, singularmente con quienes han tenido responsabilidades. No quiero perder el tiempo con cosas que sucedieron hace un año".