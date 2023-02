Alberto Núñez Feijóo ha celebrado que la Fiscalía Superior de Catalunya reclame siete años de prisión y 32 de inhabilitación, para el diputado de ERC y exsecretario general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y seis años de cárcel y 27 de inhabilitación, para el exsecretario de Hisenda y ahora presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, por los preparativos del referéndum del 1-O y la creación de las "estructuras de estado". La fiscalía les atribuye los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación agravada, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo)

"Me alegro, es una buena noticia. Espero que así sea al final y tengamos una sentencia en la que el que ha ido en contra de la integridad territorial y ha utilizado dinero público para esos fines ilegales mantenga penas de inhabilitación y penas por malversación", ha declarado el líder del PP a la prensa en La Palma (Canarias). Según Feijóo, la decisión de la fiscalía y también del Tribunal Supremo, que mantuvo hace unos días la inhabilitación a Oriol Junqueras, demuestran que el Gobierno no hizo con "rigor técnico" la reforma legal de la malversación (pactada con ERC) y no está logrando contentar a los independentistas.

"Se acredita que el Gobierno ni siquiera acierta en los compromisos con los independentistas si no es capaz de redactar leyes para conseguir los fines que tenía previstos cuando modificó la ley", ha continuado el dirigente conservador, que ha lamentado los objetivos "absolutamente lamentables" que achaca al Ejecutivo para "desproteger la democracia española". "Me alegro de que el Gobierno se haya equivocado y de que el Gobierno no pueda darle a los independentistas lo que los independentistas le exigían para aprobar el Presupuesto", ha añadido.

Primera parada, Canarias

Feijóo ha volado a Canarias para iniciar en el archipiélago una gira autonómica de diez días que le va a llevar a cinco comunidades autónomas (también Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares y Catalunya), un 'tour' en el que quiere ganar cercanía con los españoles y contraponer esos encuentros a la "realidad paralela" de Pedro Sánchez. En el PP son objeto de mofa los vídeos preparados que el Gobierno distribuye de Sánchez jugando a la petanca, al ajedrez o charlando con dos jóvenes en un piso y la voluntad es mostrar a Feijóo en un entorno más real y sin "perfiles seleccionados".