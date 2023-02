La ley de interrupción voluntaria del embarazo da un paso adelante con la reforma que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados: ya con el visto bueno del Tribunal Constitucional garantizado, el Parlamento introduce cambios en la norma para devolver a las menores de 16 y 17 años la decisión de abortar sin necesidad de consentimiento paterno y acaba con los tres días de reflexión y el sobre de información.

La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo llegará en los próximos días al Boletín Oficial del Estado tras contar con 185 votos a favor, los de la mayoría de la investidura, y a pesar del rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.

La nueva ley pretende garantizar que todas las mujeres que lo necesiten puedan interrumpir su embarazo en un centro sanitario público cercano, combatirá la pobreza menstrual, reconocerá una incapacidad temporal por reglas dolorosas y potenciará la educación afectivosexual.

El debate que ha precedido a su aprobación definitiva, sin embargo, no ha versado tanto sobre la ley como sobre la postura del Partido Popular sobre este derecho.

"El derecho al aborto es un derecho y hoy va a ser ley. (...) Es un derecho aunque al señor Feijóo no se lo parezca". Las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, antes de entrar al Pleno del Congreso de los Diputados vaticinaban el espíritu del debate para la aprobación definitiva de la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo: el ataque de izquierda y derecha a la incómoda y titubeante postura del PP sobre el aborto.

Alberto Núñez Feijóo y el PP se han convertido este jueves en los protagonistas del debate sobre la ampliación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo tras la polémica generada por el líder popular sobre si el aborto es o no un derecho. En la Cámara Baja, los partidos de izquierda han defendido que negarlo es una postura anacrónica que poco influye en el sentir social, mientras que la ultraderecha ha echado en cara a los populares de "traición" y de haberse sometido a los postulados de la izquierda.

Desde el PSOE entraban en materia nada más iniciar su turno de posición: "Señorías del PP, vaya espectáculo nos han ofrecido esta semana con su posición sobre el aborto. (...) ¿Saben lo único bueno? Que el aborto sea un derecho no depende de ustedes, depende de la mayoría social y política que lo hizo ley", ha dicho la diputada Laura Berja.

"Ustedes votaron en contra de la ley de 2010 y presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Trece años han tenido recurridos los derechos de las mujeres. No tenemos miedo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo llegó para quedarse. (...) Este tema les resulta incómodo y por ese el baile de posiciones entre Feijóo y Semper", ha continuado la socialista.

En el mismo sentido, Íñigo Errejón (Más País) ha subrayado que el debate en el seno del Partido Popular sobre si el aborto es o no un derecho no importa, ya que se trata de "un debate de otro siglo" y lo que se aborda con la reforma legal es que las mujeres puedan abortar con garantías, tranquilidad y seguridad.

El diputado de Más Madrid ha enfadado a la bancada popular al decir que seguramente haya diputadas y familiares de los miembros del grupo parlamentario que han ejercido el derecho al aborto. El PP le ha exigido que retirara sus palabras.

Errejón ha aseverado que a las derechas no les preocupa el derecho a la vida, sino que les da "alergia" la libertad de las mujeres: "El aborto es un derecho y no se toca, dejen a las mujeres en paz", ha reiterado.

Unidas Podemos ha coincidido con el planteamiento: "Dicen defender la vida, pero cuando gobiernan destrozan todo lo que sostiene la vida, todo lo común y lo público. (...) Ahora Feijóo está intentando maquillar la postura del PP, pero no nos engañan, recordamos dónde estaban en el 2010, recurriendo en el TC una ley que salva vidas e intentando hacernos retroceder a 1985", ha destacado la diputada Lucía Muñoz.

También los nacionalistas vascos han tenido palabras para el PP. El diputado Joseba Andoni Agirretxea (PNV) ha indicado que el PP ya cruzó "la orilla del río" en la cuestión del aborto, pues tuvo la oportunidad de cambiar la ley cuando estuvo en el Gobierno y no lo hizo, se limitó a limitar el derecho a las menores de 16 y 17 años.

Por su parte, ERC ha puesto el foco en el riesgo de que se pueda retroceder en estos derechos en el futuro si vuelve a gobernar la derecha: "Me veo en la obligación de recordar a todas las mujeres y hombres de este Estado que los derechos nunca están suficientemente garantizados. Damos por hecho que el derecho al aborto para permanecer incólume después de esta legislación y en función de las mayorías de este Parlamento no va a ser así. (...) Como ganen PP y Vox, me veo otra vez en Londres abortando y acompañando a mis amigas. Eso no puede ser", ha advertido Pilar Vallugera.

Críticas también desde la derecha

Con dureza se ha dirigido Cs a los populares, a quienes la diputada Sara Giménez ha acusado de ser un partido conservador que busca limitar la libertad de las mujeres.

El tono contra el Partido Popular ha sido aún mayor desde la ultraderecha, que ha calificado de "traición" que el PP no derogara la ley de plazos de 2010 y delegara en el Tribunal Constitucional "su responsabilidad legislativa", ha señalado Lourdes Méndez (Vox).

Para la formación de extrema derecha, el PP es el "responsable directo" del cambio de mentalidad de la sociedad española sobre el aborto cuando es "la mayor expresión de la barbarie": "El presidente Feijóo consuma su traición afirmando que la resolución que avala la totalidad de la ley (...) es una sentencia correcta".

¿Y qué ha hecho el PP ante los ataques que llegaban desde todos los flancos? Los populares han optado por dirigir su réplica a criticar al Ejecutivo y concretamente al Ministerio de Igualdad, con especial énfasis ante los efectos penales de la ley del sólo sí es sí, que ha calificado de "tsunami".

La diputada Marta González ha pedido a Irene Montero que dimita y ha apuntado que sus "excepcionales dotes legislativas" amenazan a la sociedad española.