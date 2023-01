Los Mossos implican al equipo de Bartomeu en la filtración de los contratos de Messi y Piqué

22 de marzo del 2020. 12.10 horas. El exjefe de la asesoría jurídica del Fútbol Club Barcelona Román Gómez Ponti escribe un largo correo electrónico al entonces presidente del club, Josep Maria Bartomeu, con copia a Òscar Grau, el CEO (jefe ejecutivo) de la entidad, en el que plantea para reducir la masa salarial “medidas radicales”, como el despido de jugadores, pero añade que “tampoco sería una mala idea publicar los contratos millonarios del primer equipo para que la gente los pueda repudiar públicamente”. Al cabo de 10 meses se publicó el contrato de Messi y después el de Piqué.

Ese email figura en un nuevo informe de los Mossos d’Esquadra entregado en el juzgado de Barcelona que investiga el 'Barçagate’ de presunta administración desleal y corrupción en el que se apunta que Gómez Ponti y Grau, con el conocimiento de Bartomeu, “querían y pretendían” filtrar los contratos de Leo Messi y Gerard Piqué y que fueron publicados por el diario 'El Mundo' el 2021 y el 2022. Los mensajes intervenidos en los móviles desvelan la inquina de Gómez Ponti hacia Messi, al que califica de "rata de cloaca" y "enano hormonado".

La policía precisa que estos tres imputados podrían haber cometido un delito de revelación de secretos al haber difundido datos personales de estos dos exjugadores de la entidad azulgrana y a los que considera perjudicados directos, aunque exonera al medio de comunicación, según el documento al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. Los investigadores llegan a esta conclusión tras examinar los mensajes de whatsapp y los correos electrónicos entre Gómez Ponti, Bartomeu y Grau, tres de los principales investigados en el 'Barçagate’. Los mismos Mossos solicitan al juzgado que ofrezcan acciones a los perjudicados, es decir Messi y Piqué.

Datos personales

El 31 de enero de 2021, el diario El Mundo abre su portada con el título: 555.237.619. El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça”. Tras su publicación, el delantero argentino y su entorno anunciaron que emprenderían acciones legales contra los responsables de la filtración, pues la misma dejaba al descubierto una información que pertenece a la intimidad del jugador y su “esfera privada” y a la del Barça, detallan los Mossos. Se desconoce si el jugador, al final, lo hizo. El mismo día de la publicación del contrato, algunos directivos del club empiezan aparentemente a buscar responsables. “¿Alguien de la gestora (dirigida por Carles Tusquets) os ha pedido el contrato de Messi?”, pregunta Grau a Pancho Schroder, entonces director financiero del club, que puso "la mano en el fuego" por su equipo.

El grupo de WhatsApp en que participan algunos ejecutivos y miembros de la exdirectiva de Bartomeu también echaba humo ese día. El expresidente, que había dimitido meses antes, el 27 de octubre, comenta que la filtración solo puede salir del club y que hay pocas personas que tienen acceso al contrato. “Quien lo ha filtrado hace daño al club”, sentencia. Gómez Ponti se despacha a los pocos minutos: “Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones”. Continúa: “Yo no lo podré hacer nunca, pero a las cifras de su contrato debería sumarse Pinto, la renovación de Suarez y la de Jordi Alba. O la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi agente?. Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas)”.

El ataque de Gómez Ponti a Messi es furibundo: “Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida….ahhh. Pero cuando van mal dadas (pandemia) recibes su mítico wa (whatsapp): 'presi' bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques'. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que puede pasarle (un pesetero más)".

La diatriba de Gómez Ponti es secundada por Òscar Grau con un “sí”, mientras Bartomeu expresa que está de acuerdo “con muchas cosas”, pero que los primero es el Barça y el artículo sobre el contrato de Messi daña la imagen del club. Al día siguiente, Gómez Ponti expresa en un correo electrónico que no está de acuerdo en realizar indagaciones sobre el personal del club si no se tiene la certeza que las mismas se hacen en el entorno de Messi.

Pasan las horas y el grupo de mensajería de los directivos del Barça sigue con la polémica filtración y sobre la noticia de que Messi puede presentar una querella. Gómez Ponti vuelve a la carga: “Barto, reitero, si me presentan la querella, yo explicaré cosas. Y la única cosa buena fue que ellos cobraron una comisión por no hacer nada, aprovechando que el enano hormonado le hacía las alineaciones al entrenador”.

Simulación y el contrato del defensa

Los Mossos sostienen que todos los mensajes y correos de Gómez Ponti “parecen un pretexto para simular que adoptaban medidas internas para determinar quién era el auto de la filtración, incluso responsabilizando a propio jugador o a Joan Laporta (entonces candidato a presidir el Barça). En su opinión, todo es una maniobra de despiste porque meses antes, el 22 de marzo del 2020, el mismo exjefe de la asesoría jurídica del FC Barcelona enviaba a Bartomeu y Grau el email en el que recomendaba que se filtraran contratos de jugadores. El 5 de agosto del 2021, 'El Mundo' publicó de forma íntegra dicho contrato de Messi.

La policía también vincula a Gómez Ponti y a Bartomeu con la filtración del contrato de Gerard Piqué, al que el jefe de la asesoría jurídica, tras unas declaraciones críticas del jugador tras la derrota en la Champions contra el Bayern de Múnich en agosto del 2020, le califica de “ejemplo de hijo de la gran puta sin ningún escrúpulo”. Y añade: “tendríamos que filtrar sus contratos”. El 21 de septiembre del 2022, el diario 'El Mundo' publicó el contrato de Piqué.

Para los Mossos, estas filtraciones a la prensa de los contratos no es un “hecho aislado”, ya que la "utilización interesada" de los medios de comunicación “no sería una excepción” en la época de la junta de Bartomeu. La policía anuncia que en futuros informes se expondrá como los investigados usaban determinados periodistas y perfiles de redes sociales controlados por trabajadores del club para desprestigiar a determinadas personas criticas y a jugadores de la plantilla.