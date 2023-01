El embajador de Ucrania en la ONU: "Creemos que el 85 % de los refugiados en España volverán tras la guerra"

¿Es suficiente el apoyo occidental que se da a Ucrania?

Agradecemos todo el apoyo que recibimos de países democráticos. No se trata solo de los europeos porque hay también países de América Latina que están apoyando como Guatemala o Panamá, Colombia o Chile. Hay unas resoluciones de la asamblea general que aprobamos por 143 votos. Esto significa que el mundo entiende que no se trata solo de un conflicto entre Ucrania y Rusia sino también de los intereses globales.

Ahora tienen más apoyos, pero Rusia sigue estando en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Fue una decisión política que algunos países tomaron en el año 1991 cuando la Unión Soviética desapareció y tuvieron miedo sobre el futuro de las armas nucleares. Yeltsin prometió frenar las armas nucleares y ellos permitieron a Rusia tomar asiento en el consejo como contrapartida.

«Una derrota militar de Rusia no es el fin del conflicto, pero es necesaria para que se sienten a negociar», asegura el diplomático

¿Y ahora qué le parece su presencia?

Disruptiva. El Consejo está paralizado, no puede tomar ninguna decisión para poner fin a la guerra. Aún así imaginemos que Rusia no tiene derecho a veto en este momento. Imaginemos que tenemos un anteproyecto que dice que hay que terminar la guerra, que hay que acabar con esto. Aprobamos. Lo mandamos a Moscú. Y Putin tiene este papel en las manos ¿Y qué? No tendrá ningún impacto en un personaje como Putin, porque él está fuera de cualquier marco legal, de cualquier norma de derecho internacional. Estamos en un punto de nuestra historia en el que tenemos que luchar contra un régimen ilegal y criminal.

El mundo está cambiando y ahora es China la que se abstiene de las votaciones en condena a Rusia.

A pesar de eso es un hecho verificable que la federación rusa está aislada en el Consejo. Porque hay países que están votando a favor de decisiones pro ucranianas y pro paz, pero ningún país apoya directamente la postura rusa. Ni un país. Cada reunión sobre Ucrania es una muestra de aislamiento total de Rusia en el consejo de seguridad.

La diáspora ucraniana ha llegado fundamentalmente a la C.Valenciana y Alicante, donde tenemos el mayor número de niños escolarizados ¿Le parece un éxito de acogida?

La migración es una cuestión muy compleja, no es blanco o negro. Cada ejemplo de migración es distinta. Los ucranianos en España no son los refugiados de una dictadura o de un fracaso económico, son refugiados de una agresión extranjera. Por eso para ellos estar en España no es un objetivo, para ellos la meta es volver a Ucrania. Y lo digo sin ningún prejuicio a otros tipos de refugiados. Hay muchísimos ucranianos que ya han expresado su interés de volver inmediatamente. Y el deber de las embajadas es comunicar a nuestros ciudadanos que ahora mismo el Gobierno no puede asegurar la seguridad. Aún hay muchísimos cortes de luz y de agua corriente… Pero trabajamos en que pronto cambie. Creemos que hasta el 85 % de los refugiados volverán a Ucrania. Es muy importante el apoyo que nos ha dado España y es un ejemplo de la política de protección de los derechos humanos. España tiene una imagen muy positiva incluso en Nueva York cuando se trata de estas cuestiones. Porque los derechos de los ucranianos son los derechos humanos.

«Es un hecho que la federación rusa está sola en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas»

¿Qué salida tiene el conflicto? ¿Acabará en los despachos o en el frente?

Esto es importante. Porque en mi opinión la derrota militar de Rusia en Ucrania no es el fin del conflicto. Es una parte importante, pero es una parte que necesitamos para que Rusia esté en una mesa de negociaciones. Porque hasta hoy puedes ver declaraciones de funcionarios de Moscú que rechazan todas las posibilidades de negociar en el marco del derecho internacional. Lo que están diciendo sobre la necesidad de aceptar las conquistas territoriales de Rusia para empezar a hablar es inaceptable. La mayoría de los ucranianos no permitiría a su Gobierno negociar cesiones territoriales.

La unidad del pueblo ucraniano es lo que más ha sorprendido ¿Cómo se siente desde dentro?

La unidad es una conditio sine quanon para vencer. La historia sabe muchos ejemplos de la unidad durante las guerras: los británicos, los americanos, los españoles... Es muy importante, pero lo que es más importante es la unidad después de la guerra, porque las expectativas de la sociedad son más altas que durante el conflicto, porque durante la guerra la población puede sacrificar más que en el tiempo de la paz. Y por eso yo creo que los políticos ucranianos lo entienden y trabajan para preservar la unidad después de la batalla. Y creo que el fin de la guerra es visible.