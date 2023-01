Feijóo pide a Sánchez un compromiso para que gobierne el que gane las generales

Es un clásico de las campañas electorales. Un dirigente propone a los demás que se comprometan a buscar la investidura solo si encabezan "la lista más votada". Esta vez ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que ha lanzado el órdago a Pedro Sánchez para las generales.

Feijóo ha defendido este planteamiento desde hace años, también para municipales y autonómicas. De hecho, el PP, con Pablo Casado de presidente del partido, llegó a proponer en el Congreso, en julio de 2018, una reforma de la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) para garantizar que gobernara en los ayuntamientos la lista más votada. Todos los grupos parlamentarios votaron en contra menos Unión del Pueblo Navarro (UPN) por considerarla "oportunista" y "de baja calidad democrática". El PP había visto cómo, en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, el PSOE había retenido poder gracias a los pactos con Podemos, que acababa de irrumpir en la política.

"Yo eso ofrezco: si él gana las elecciones, yo dejaré que gobierne", asegura Feijóo

Ahora, en el inicio de este año electoral que empezará en mayo con urnas para los ayuntamientos y comunidades y acabará (si Sánchez no las adelanta) con las generales, Feijóo ha vuelto a plantear el asunto acotado a su batalla con el secretario general del PSOE. Quiere, apuntan fuentes de su equipo, evitar "otros gobiernos Frankenstein" en la Moncloa, usando la expresión con la que Alfredo Pérez Rubalcaba se refirió, en verano de 2016, a lo que podía salir de un acuerdo de investidura entre PSOE, Podemos, nacionalistas e independentistas. El hallazgo semántico ha sido explotado por las derechas hasta la saciedad.

Dando abstenciones

"Yo no seré presidente si no gano las elecciones", aseguró el político gallego este martes en una conferencia en el Foro ABC. "Me gustaría que durante la campaña electoral nos pusiésemos de acuerdo en eso. Yo eso ofrezco: si él gana las elecciones, yo dejaré que gobierne. Me gustaría el mismo ofrecimiento: 'si ganas tú, dejaré que gobiernes", continuó. Según fuentes del equipo del político conservador, su idea es que uno de los dos grandes partidos facilite la investidura del contrario con abstenciones.

La fórmula de "la lista más votada" habría impedido a su partido en 2019 presidir Madrid, Murcia, Castilla y León y Andalucía

En la Moncloa, la propuesta fue orillada, aunque en noviembre de 2019 Sánchez defendió en uno de los debates electorales la idea de dejar gobernar a la lista más votada si había otro bloqueo. Estaban en la segunda campaña del año y se iban a repetir las elecciones ante la imposibilidad de alcanzar una alianza de investidura. Ciudadanos, que contaba con 57 escaños, se negó a apoyarle y forzó la vuelta a las urnas, ansioso como estaba Albert Rivera de superar al PP. No lo logró, los naranjas se hundieron hasta los 10 diputados y él acabó saliendo de la política.

"Quede el señor Feijóo primero, segundo o tercero ya sabemos con quién gobernará: con la ultraderecha de Vox", afirmaron a este diario fuentes socialistas del Ejecutivo de coalición después de escuchar su intervención. En estos momentos, todas las encuestas dan al político gallego la llave de la presidencia únicamente con la ayuda del partido de Santiago Abascal. "Gobernar España es gobernar para todos, también para vascos y catalanes. Vale ya de despreciar a los nacionalistas solo cuando no suman o no quieren sumar con el PP", apunta un ministro de Sánchez. Este miembro del Gobierno considera que Feijóo quiere romper "el bloque de investidura" que el Ejecutivo de coalición ha forjado, porque sabe que sigue "fuerte como se ha visto en el Congreso, digan lo que digan los del PP", argumenta.

Por ahora, en este año electoral que se ha estrenado, el dirigente conservador ha limitado a las generales su reclamación de que se aplique la fórmula de la lista más votada. Plantearlo para municipales y autonómicas, como ha hecho en el pasado cuando estaba gobernando en Galicia con sus cuatro mayorías absolutas, le puede resultar muy incómodo en su propio partido ya que el PP, si afianzó poder autonómico en las elecciones de 2019, fue precisamente con "pactos de perdedores" (con Vox o Cs o con los dos) que les facilitaron las presidencias de Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León.