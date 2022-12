En el PP asumen como escenario más probable que acabe habiendo un debate de moción de censura contra Pedro Sánchez a propuesta de Vox. No es algo que resulte cómodo para los conservadores. En Génova se muestran convencidos de que la estrategia de Santiago Abascal va dirigida en la misma proporción contra el Gobierno que contra su líder: “Buscan presionar al PP. Tener atención mediática. No vamos a estar en eso”, responden de manera insistente. Cuando hace semanas el runrún de la moción entró en escena (de la mano de Ciudadanos y de Vox) el PP quiso disipar cualquier duda: no la apoyará en ningún caso.

El argumento a día de hoy sigue intacto: solo serviría para dar una victoria parlamentaria a Sánchez y escenificar la insuficiencia aritmética de la oposición. Santiago Abascal dio este lunes un paso más hacia el registro de esa moción de censura. Él no quiere ser el candidato (ya lo fue en 2020 y salió derrotado) y, según anunció, en los próximos días mantendrá distintos contactos para dar con un perfil neutral que encabece la candidatura con el único fin de convocar elecciones. Abascal rechaza la posición de los populares porque entiende que si se trata de evitar la derrota parlamentaria, ninguna iniciativa de PP o Vox tendría sentido: “Cada semana nos tumban todo lo que llevamos”, explican en el partido ultra. Lo que tiene claro el partido a la derecha del PP es que “la situación excepcional” requiere de las herramientas más excepcionales, y creen que los votantes no entenderían que en el escenario actual no se intentara la moción de censura. No piensan en los números, sino en el mensaje que quieren enviar. Arrimadas y Abascal enarbolan la moción de censura contra Sánchez sin opciones de ganarla Y todo ello coincidiendo con lo que en Vox ven como una “estrategia tibia” por parte del PP, al que achacan un discurso “insuficiente” como líderes de la oposición. En Génova se defienden y repiten una y otra vez que su hoja de ruta es muy distinta a la de Vox y que su objetivo en ningún caso será confrontar en el marco de Abascal. Saben, igual que en las manifestaciones de la calle, que esa batalla no pueden ganarla. Y tampoco coincide con sus objetivos: “Nosotros queremos recabar apoyos por el centro. Ensanchar. No vamos a pelearnos con Vox por nada”, dicen. Perfil bajo de PP A la espera de conocer más detalles, la sensación del PP es que Vox estirará el debate de la moción y la podría plantear el año que viene como trampolín electoral. “Lo que no van a hacer es gastar esa bala sin más”, reflexionan. Lo que tampoco quiere Génova es repetir los errores del pasado, como cuando en 2020 la dirección de Pablo Casado sembró tantas dudas sobre lo que haría en la moción de Abascal. Durante semanas los medios de comunicación especularon con las distintas opciones porque la dirección se negaba a decir si se abstendría o votaría en contra como finalmente hizo. Feijóo pide "elecciones ya" ante un Sánchez que ve maniatado por sus socios En el PP actual nadie defiende la posibilidad de que Feijóo pueda respaldar una iniciativa de este tipo de un partido rival, pero algunos dirigentes reconocen dudas sobre el perfil que finalmente podría encabezar la iniciativa. De hecho, en Vox querrían contar con una persona de consenso, “con experiencia institucional o de Gobierno”, con el objetivo también de que ningún partido de la oposición pueda ponerse de perfil. El recado que envió el líder ultra a Feijóo este lunes desde la sede de su partido fue claro: “Lo que tendrá que decidir Feijóo es si se suma o si se pone al lado de Sánchez”, lanzó. Fuentes de Génova insisten en que si el debate llega, centrarán todos los esfuerzos en que sea “cosa de un día” y “después se olvidará”. “No va a ir a más porque desde el primer día diremos lo que haremos”, concluyen. Arrimadas defiende la moción Ciudadanos fue el partido que inicialmente puso en circulación la idea de la moción de censura. Y según ha podido saber este diario, todos los dirigentes siguen de acuerdo en el fondo del asunto, aunque la división interna hace difícil que haya una postura común. El malestar del sector crítico, encabezado por Edmundo Bal, tiene más que ver con el hecho de que Arrimadas tome decisiones por su cuenta sin consensuarlas con el resto de la formación en un momento crítico y con su liderazgo cuestionado. En realidad, fue el abogado del Estado el que defendió con mayor vehemencia la moción contra Sánchez hace semanas. Y la posición no ha cambiado, a pesar de que los planes de Ciudadanos siempre fueron que una iniciativa de este tipo estuviera capitaneada por el PP. “Que lo haga Abascal es otra cosa. Y a ver por qué candidato apuestan”, zanjan tras saber por boca del líder de Vox que mantiene contactos directos con Arrimadas.