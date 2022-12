El ministro checo de energía, Jozef Sikela, llegaba este martes a la reunión extraordinaria de energía convocada este martes para tratar de cerrar un acuerdo sobre un tope al precio gas, que se aplicará en caso de picos de precios desorbitados como los del pasado verano, sin excesiva confianza. “Si no hay acuerdo todavía tenemos el 19 de diciembre” decía con resignación a su llegada sobre la nueva cita de ministros de energía fijada en el calendario para el próximo lunes. Es lo que a todas luces tendrán que hacer los Veintisiete, a menos que los líderes de la Unión Europea consigan desbloquear el impasse en la cumbre de jefes de estado y de gobierno de este jueves en la que se abordará también el tema de la energía, porque el intento de este martes ha vuelto a terminar “sin acuerdo”, según han informado fuentes diplomáticas.

Lograr la cuadratura del círculo sobre un tope que satisfaga a los 15 países que lo reclaman con insistencia desde hace meses, incluida España, Francia, Italia, Polonia o Grecia, y los que consideran que puede desatar problemas de abastecimiento y desviar el gas hacia compradores más generosos, como Alemania, Países Bajos o Austria, no está siendo fácil. Desde el pasado mes de julio los ministros de energía han celebrado nueve reuniones en total, entre extraordinarias y encuentros ya previstos en el calendario, que aunque han permitido aprobar nuevas medidas para afrontar la crisis energética -agravada por la guerra de Rusia en Ucrania- no han logrado desatascar un tema tan sensible y polémico como es establecer un tope al precio del gas.

Tras meses arrastrando los pies, la Comisión Europea presentó su propuesta de mecanismo corrector hace tres semanas, el pasado 24 de noviembre. En el plan, un tope al precio del gas para los contratos a un mes que se activaría si se superaba durante dos semanas seguidas en el índice TTF el umbral de 275 euros por megavatio hora, además de registrar una diferencia de 58 euros respecto al precio global del gas natural licuado durante un período de 10 días. La propuesta fue rechazada con rotundidad por una mayoría de países que la tacharon de “inaplicable” e “ineficaz” e incluso de "broma de mal gusto" por parte de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

La reunión de este martes ha arrancado con retraso debido a un encuentro al margen celebrado entre una quincena de países que reclaman el tope y Alemania y Países Bajos, los más reticentes al mismo. Sobre la mesa de la negociación final un nuevo compromiso -el cuarto desde que Bruselas remitiera su propuesta- que estipulaba que el mecanismo se activará cuando se supere durante un período de entre 3 y 5 días una horquilla de entre 200 y 220 euros por megavatio hora y cuando los precios superaran al menos los 35 euros respecto al precio internacional. Según esta oferta, el mecanismo se aplicaría al menos 20 días aunque con salvaguardas para desactivar su aplicación en caso de problemas de suministro. Un planteamiento insuficiente para España y muchas otras delegaciones que han obligado a la presidencia checa a redoblar los esfuerzos y a elaborar un nuevo compromiso sin éxito. Al filo de las siete de la tarde los Veintisiete certificaban que sigue sin haber consenso.