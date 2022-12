El PSOE ha avisado que sólo aceptará aquellas enmiendas al proyecto de ley de Protección Animal que Unidas Podemos haya consensuado con los sectores involucrados, para que la norma nazca con "la máxima representatividad del conjunto de la sociedad", según han informado a EFE fuentes socialistas este viernes.

Las mismas fuentes han dicho que han trasladado esta postura a Unidas Podemos después de que el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra planteara a los socialistas la posibilidad de excluir puntualmente a los perros de caza de la futura ley animal mientras participen en actividades cinegéticas.

Una opción con la que Unidas Podemos buscaba desbloquear este proyecto de ley ante la falta de acuerdo con el PSOE, que previamente había presentado una enmienda para excluir de la norma los perros de caza con la idea de hacer para ellos una legislación específica, como piden las asociaciones del sector.

En el PSOE insisten en que Unidas Podemos debe "sentarse y llegar a un acuerdo" con los sectores involucrados, como el animalista y el del medio rural, antes de hacer una propuesta de modificación de la ley, para que así ésta nazca "con la máxima representatividad del conjunto de la sociedad".

"No nos negamos a que haya un acuerdo, pero el acuerdo no tiene que ser de PSOE con Podemos, sino de Podemos con el sector y entonces el PSOE se sumará al acuerdo. No queremos paralizar leyes ni que caigan en saco roto", sostienen las mismas fuentes, que añaden que Unidas Podemos tienen una "buena actitud" al respecto.