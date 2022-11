El PP llevará el próximo miércoles al pleno del Senado una moción en la que exige al Gobierno revisar por la vía de urgencia la ley del 'solo sí es sí' para revertir la modificación por la que agresores sexuales están viendo sus penas rebajadas. La propuesta popular no tiene una afectación directa en la ley, pero obligará al PSOE a retratarse en la votación y dejar claro si el Ejecutivo piensa reformar el texto legal pronto. María Jesús Montero abrió esa puerta el martes en la Cámara Alta, pero Pedro Sánchez aseguró en Bali que esperará a la unificación de criterio y doctrina de los jueces para decidir si hay un nuevo cambio.

El portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, compareció tras registrar la iniciativa y criticó con dureza el texto estrella del Ministerio de Irene Montero: “Cada día que pase con esta ley, los delitos sexuales contra mujer y niños no serán castigados como antes”. Los populares obligarán al PSOE a posicionarse la semana que viene en una votación y Maroto ya advirtió que “todo lo que sea no votar sí, será un escándalo”.

“Queremos ponerle voz a lo que muchos españoles sienten en sus carnes. La decepción de ver cómo un Gobierno puede hacer las cosas de forma tan chapucera, negligente y soberbia a pesar de las advertencias”, explicó el portavoz, refiriéndose a los distintos avisos del Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía del Estado cuando estaba tramitándose la Ley de garantía integral de la libertad sexual. Frente a los argumentos de Igualdad, que culpa a los jueces de estar haciendo una interpretación que rechaza los avances feministas, el PP insiste en que el goteo continuará porque la ley obliga a aplicar al reo de un delito cualquier reforma que le sea beneficiosa.

Fuentes populares hacen hincapié en que evitan hablar de mala fe porque entienden que se trata de un error grave, pero esencialmente jurídico. Por eso la insistencia de Maroto: “Cuando un Gobierno toma una medida y el resultado lo que se espera es que no sea para empeorar las cosas, sino para mejorarlas. Pedimos que rectifiquen para que el daño que ahora es irreparable no sea para siempre porque los futuros delitos que se sigan cometiendo mientras esta ley no se modifique seguirán implicando rebajas en algunas penas”, zanjó el portavoz.

La decisión de que llevar una moción al Senado tiene que ver con la rapidez con la que el PP quería actuar para poner en un brete al Gobierno. En el Congreso de los Diputados el grupo popular no tenía opción de registrar una proposición no de ley la próxima semana. Así han utilizado la figura similar en el Senado y el siguiente paso sería ya registrar una proposición de ley en la Cámara Baja para la reforma legal. Si es que el Gobierno no actúa antes.

Culpa del Gobierno entero

Además de cargar con dureza contra Irene Montero, el PP ha puesto en la diana al Gobierno entero por este asunto. “El Consejo de Ministros es una reunión de personas distintas que actúan conjuntamente. Es tan culpable Irene Montero, que ahora sí tiene este legado, como el resto de miembros”, dijo el portavoz para citar después a “juristas con un currículum importante” que se sientan en ese Consejo, “como Margarita Robles”, que “ha mirado para otro lado”.