El primer pacto de Coalición Canaria con Sánchez trastoca el escenario y las relaciones políticas

A seis meses de las elecciones autonómicas, locales e insulares de mayo de 2023 y a casi un año de las generales posteriores se acaba de cerrar el primer acuerdo serio entre Coalición Canaria y el Gobierno de Pedro Sánchez en el Estado que trastoca el escenario político en las Islas y las relaciones entre las diferentes formaciones afectadas también en el ámbito de la política nacional. El pacto para el apoyo a los presupuestos estatales del próximo año de las dos diputadas de CC, Ana Oramas y María Fernández, en el Congreso, y el del propio líder de CC, Fernando Clavijo, en el Senado, a cambio de una mejora de las partidas isleñas ha suscitado reacciones encontradas en todos los partidos implicados en la gobernabilidad de Canarias y del Estado.

Las cesiones del Ejecutivo central a CC que el mismo Sánchez había negado antes al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, en especial la gratuidad de las guaguas para equiparar la medida a la aprobada de los trenes de cercanías y media distancia en la Península, es un elemento difícil de dirigir por los socialistas canarios, en tanto que la bonificación del 60% del IRPF a todos los contribuyentes de La Palma es una medida que directamente no aprueban la mayoría de los grupos del ‘pacto de las flores’ en Canarias. Algunos diputados del PSOE consideran que esa desgravación universal para todos los contribuyentes en La Palma es “injusta”, mientras que NC la tacha “insólita, preocupante e inaceptable”. La primera de estas cesiones a CC supone además un varapalo para Torres por su fracaso en lograr dicha medida cuando lo solicitó a Madrid con el aval de un acuerdo unánime del Parlamento de Canarias, recibiendo como contraargumentación por parte de Sánchez, en varias ocasiones además, la ventaja isleña de tener bonificado el transporte aéreo y marítimo para residentes en un 75%.

Pese a este contratiempo, desde el PSOE y desde el entorno de Torres se asegura que el acuerdo presupuestario con CC es “positivo” porque “mejorar la posición de Canarias en las cuentas estatales siempre es bueno y lo vamos a apoyar”, y destacan que el presidente de Canarias y líder de los socialistas canarios “ha estado en el acuerdo desde el principio”. Es decir, que Torres estuvo informado en todo momento de las negociaciones y valorando todos los aspectos de la incorporación de los nacionalistas a los presupuestos estatales incluso aunque su voto no fuera imprescindible para aprobarlos en el Congreso. Además, aseguran que tanto Torres como el PSOE canario habían planteado que los presupuestos, aunque ya eran “muy buenos para Canarias logrando la mejor cifra de la historia”, siempre son mejorables y habían dejado margen para poder pactar determinadas enmiendas con CC, como se hizo en las cuentas de 2021 y 2022 con NC cuando ésta formación estaba representada en el Congreso por su entonces diputado Pedro Quevedo.

Se asume por tanto que en interés de España y de Canarias, pero también en el del Gobierno central, se da por bueno el pacto con CC porque, además de la mejora en la ficha financiera isleña en las cuentas, los nacionalistas deberán a partir de ahora moderar su discurso político en Madrid y, de facto, apoyar otras propuestas legislativas del Ejecutivo de Sánchez. Pese a las reticencias de algunos sectores del PSOE canario y de los otros socios del Ejecutivo regional, en especial NC, el pacto es finalmente bien recibido por la dirección socialista asumiendo sobre todo que “toda negociación lleva concesiones y esta para el mayor apoyo posible a los presupuestos en el Congreso y en el Senado ha dado un resultado positivo”.

Expectativas de pactos

Todas las fuentes consultadas de los partidos del gobierno asumen que este acuerdo supone un cierto punto de inflexión en el contexto político de Canarias y de la propia política nacional. Se reconoce que CC va a poder rentabilizar a corto plazo las medidas incluidas en él, con efecto incluso en la campaña electoral para las autonómicas de mayo, pero también que los nacionalistas ya no podrán mantener el discurso “del olvido y del desprecio del Gobierno de Sánchez hacia Canarias”. “El mensaje que queda es que negociando se consigue más que con una estrategia de confrontación y de no a todo”, señalan tanto desde el Gobierno regional como algunos diputados socialistas en el Congreso. Y añaden que, a medio plazo, estas medidas para Canarias se asumirán por la opinión pública y el electorado como “algo que las aprobó el Gobierno de España” presidido por Sánchez.

En este sentido, dan por hecho que el apoyo a los presupuestos se complementará con una nueva estrategia nacionalista en las Cortes respecto a la política nacional, al tiempo que para el propio Gobierno de Sánchez servirá de argumento de que es capaz de pactar con formaciones de centro o centro-derecha y de todos los ámbitos territoriales para romper el discurso del PP sobre su alianza con independentistas catalanes (ERC) y vascos (Bildu). La operación conlleva además, según estas apreciaciones, abrir el abanico de posibilidades de pactos para los socialistas en las Islas tras las elecciones de mayo y no limitarlas a las que ofrece que se repita la mayoría que ahora conforman los cuatro partidos del ‘pacto de las flores’. “Si no suman otras mayorías, se abre una expectativa nueva”, aseguran fuentes socialistas.

Es una operación política de ida y vuelta entre CC y el PSOE que al mismo tiempo abre para la formación nacionalista una expectativa hasta ahora no contemplada por el distanciamiento que ambas organozaciones han mostrado entre sí tanto en el política regional como nacional. El punto de partida de la nueva estrategia de CC lo marca el momento en que, con la llegada de María Fernández al Congreso en sustitución de Quevedo, dando cumplimiento al acuerdo entre CC y NC para repartirse temporalmente el escaño, se ve con la posibilidad de tener más peso en la votaciones de la Cámara y, sobre todo, de ser la única imagen del nacionalismo canario reivindicativo respecto a los intereses de las Islas. Esta misma operación ya la intentó el año pasado en la negociación presupuestaria reclamando un plan para la reconstrucción de La Palma, pero la presencia de NC como socio preferente, tanto en Canarias como en Madrid, impidió al Gobierno central dar ese paso.

“Estupefacción” en NC

Desde NC se señala este acuerdo presupuestario entre CC y el Gobierno central con muchos recelos tanto por lo que políticamente significan, como por el contenido. Pedro Quevedo se declaró ayer “estupefacto” por dicho pacto recordando que “los precedentes de estos son las proclamas de CC que nunca pactaría con un Gobierno de España en el que estuviera Podemos”, aunque aseguró “alegrarse” de que “haya cambiado de posición y de que hayan entendido de que para defender los intereses de Canarias hay que sentarse a negociar con quien haga falta”. Pero más allá de esto, califica de “inaceptable” y “preocupante” que se bonifique el 60% del IRPF a todos los contribuyentes de La Palma, “tratando igual a las personas damnificadas que a las que no lo son”, y con el agravante de que afectará también al tramo autonómico del impuesto, con un coste de 30 millones para las arcas regionales. También ve poco relevante la gratuidad de las guaguas cuando la ayuda ya reconocida, del 50% del coste y un precio medio de 42 céntimos el viaje, ya era superior a la que suponía la gratuidad de los trenes en la Península.

Además, censura que CC haya puesto como punto esencial del acuerdo “frente a otras necesidades como la pobreza, la atención a migrantes, ni de los conceptos REF, o de las universidades". “CC ha aprovechado para hacerse una foto como los defensores de los intereses de Canarias en Madrid y a mí no me parece mal, pero sí me parece mal que sea ahora y no antes tratando de suplir el papel que ha jugado hasta ahora NC”, considerando en todo caso que “si estos son los contenidos del acuerdo, se entenderá que nada tiene que ver una forma y otra de defender esos intereses”.