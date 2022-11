El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este sábado que la reforma del Código Penal para suprimir la sedición y sustituirla por "desórdenes públicos agravados" servirá para ayudar a la justicia y también para mejorar la convivencia en Cataluña.

Así lo ha señalado el portavoz socialista en la Cámara Baja en un acto este sábado por la mañana en la sede del PSC en Barcelona, donde ha calificado la reforma de la sedición como una medida "valiente y muy de sentido común" frente a un "reaccionario" PP: "El PP ha sido y es la gasolina para la vida política en Cataluña, y los socialistas somos el extintor en todo lo que ha pasado".

López ha asegurado que la modificación del Código Penal tiene como objetivo "ayudar a la justicia", puesto que en 2017 los juristas mantuvieron "un debate enorme" porque "no tenían claro ni qué delito ni qué penas" debían aplicarse: "Bueno, pues ahora lo aclaramos con esta reforma".

Además, ha recordado que la justicia española no encontró la colaboración con otros países europeos en las euro-órdenes, "al no haber un delito homologable" porque no se cumplía el requisito de la doble incriminación: "Ya no habrá santuarios en Europa para los que cometan delitos de orden público". "Adaptamos a la realidad actual una definición que tenía 200 años, y lo que hacemos es europeizarla", ha señalado el dirigente socialista sobre la sedición.

Además, López ha asegurado que la reforma ayuda "a la convivencia, desmantelando las piezas de un problema enorme, que llegó a ser el gran problema de España y que hoy no lo es gracias al PSOE".

El portavoz socialista en la Cámara baja ha defendido que la reforma contribuye a romper el "victimismo" que aglutina al independentismo, que ha dado como resultado la división del movimiento político.

En cuanto a la reacción del PP a la reforma del Código Penal, Patxi López ha asegurado que los populares "no tienen sentido de Estado, ni visión de país, ni cultura democrática", y ha asegurado que no son "conservadores", sino "reaccionarios".

López también ha respondido a las acusaciones de traición, al asegurar que para ellos lo hubiera sido "estar en el Gobierno y no hacer nada para resolver el problema de convivencia" en Cataluña. "El que se sentaba a fumarse un puro mientras los problemas crecían era Rajoy", ha subrayado.

"¿Con esto vamos a perder votos? Yo digo que no, si ganamos la convivencia, ganaremos también las elecciones, la gente va a reconocer a un Gobierno que hace políticas para resolver sus problemas", ha destacado López.

El dirigente socialista ha dejado claro que nunca saldrán de la "legalidad constitucional", que es la que define el espacio para "la diferencia, pero también para la negociación y el acuerdo" entre diferentes.

López también ha señalado que Salvador Illa será "la persona que va a liderar la transformación de la sociedad catalana", puesto que "va a ser el 'president' que plantee un nuevo pacto social en Cataluña".