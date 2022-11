Javier Solana: "Estuve mucho tiempo solo en el hospital y aprendí muchas cosas"

Javier Solana (Madrid, 1942) fue ministro en los cuatro gobiernos de Felipe González, secretario general de la OTAN y Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE. En 2020 sobrevivió a la covid tras cuatro semanas y media hospitalizado. Visitó Palma para ofrecer una charla sobre estos tiempos «inciertos» invitado por el Cercle d’Economia de Mallorca.

-¿Ha hecho falta una guerra para unir a Europa?

-No. El momento más importante de unión de Europa fue con la pandemia porque en ese momento se demostró que podíamos hacer las cosas bien y cada vez más unidos. Todas las normas, leyes y decretos aprobados por la Unión Europea durante ese tiempo salieron con la unión de todos los países, fue algo extraordinario. Y de esta crisis hemos salido mucho mejor de lo que salimos de la crisis de 2008. El problema es que Vladimir Putin lo ha estropeado.

-¿Occidente no ha tenido ninguna responsabilidad en el estallido de la guerra? ¿Es todo culpa de Rusia?

-En este caso es culpa de Rusia. Tiene una obsesión con Ucrania que viene de lejos y que yo he vivido de cerca porque he negociado muchas veces con ambos países. Así que sé bien de dónde viene esa herida abierta entre unos y otros.

-¿Cómo es Putin en la distancia corta?

-Es una persona más bien seca, que sabe muy bien lo que quiere y que trata de defender sus posiciones. Le gusta que la diplomacia sea cuanto más personal, mejor. Así que creer que vamos a resolver los problemas del mundo vía Twitter es absurdo. Las cosas que hay que decirse, a veces hay que decirlas cara a cara. Algunas por encima de la mesa y otras por debajo, pero hay que poner todos los medios al alcance para generar confianza.

-¿De verdad cree que Ucrania puede ganar?

-Definamos lo que es ganar. Si ganar es que Ucrania mantenga el territorio que le corresponde y que Rusia reconoció con su firma en 1994, yo creo que eso es posible. Aunque no va a ser fácil. ¿Cómo acaban las guerras? En los siglos XX y XXI acaban con acuerdos. Así que en algún momento habrá que sentarse para alcanzar un acuerdo de paz. Que puede ser un acuerdo que se ejecute de manera instantánea o a lo largo de un tiempo. Espero que esto se acabe así, y pronto.

-¿Ve una amenaza de guerra nuclear?

-No, no lo contemplo.

-El PSOE acaba de conmemorar los 40 años de su primera victoria electoral. ¿El socialismo ha envejecido bien desde entonces?

-Se ha ido acompasando a los cambios que ha habido en la sociedad. Sería absurdo decir que los principios deben cambiar, pero no es lo mismo aplicarlos en los años 60 que en el siglo XXI. Los valores siempre son los mismos y lo que hay que hacer es seguir avanzando hacia unas sociedades más justas, con valores morales y en las que se note que los más ricos también se preocupan por su país, no solo por ellos.

-¿Y el PSOE ha envejecido bien?

-Hombre, el PSOE todavía es bastante joven.

-Hace unos años nuevos partidos rompieron el bipartidismo. ¿Qué han aportado a la política?

-Si me lo pregunta hoy, parece que no mucho realmente. Alguno prácticamente ya no existe y otro ha caído. Afortunadamente la extrema derecha también está bajando, y parece que es una caída casi en picado.

-¿Se alegra?

-Sí. Respeto a todo el mundo, pero la extrema derecha no es mi compañera de viaje en ningún caso.

-¿Los políticos de ahora son peores que los de antes?

-No se puede generalizar. Son distintos si hablamos de la personalidad, de cómo actúan o de su procedencia. Antes básicamente venían del movimiento obrero o de la Universidad. Ahora vienen de no se sabe dónde, y algunos lo hacen mejor y otros peor. Yo les respeto si hacen las cosas con buena voluntad.

-¿Cuál es la lección más relevante que hemos aprendido de la pandemia?

-Que nos tenemos que cuidar y que tenemos que conocer nuestro cuerpo mejor de lo que lo conocemos. Tenemos que ser capaces de autocuidarnos con la higiene y los alimentos; no es muy difícil y realmente salvaríamos muchas vidas.

-¿Y qué lección aprendió usted de su encuentro con la covid?

-Aprendí muchas cosas porque estuve mucho tiempo solo en el hospital. Mi compañero de habitación murió, y eso fue un golpe importante para mí. Pero salí con ganas y con optimismo. Tenía buenas relaciones con los médicos, yo soy físico, y hablaba mucho con ellos. Es algo que pasó, pero no quiero decir con esto que no pueda volver. Tenemos que seguir cuidándonos porque puede volver esta pandemia, u otra.