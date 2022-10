Alberto Núñez Feijóo ha puesto este lunes toda la distancia que ha podido con la ya exprimera ministra británica Liz Truss, que tuvo que dimitir la semana pasada días después de corregir sobre la marcha su plan fiscal, que necesitó la intervención urgente del Banco de Inglaterra. La credibilidad de su Gobierno quedó hecha añicos después de anunciar una rebaja fiscal de 45.000 millones de libras financiada con dinero prestado. Truss se ha convertido en la premier más breve de la historia del Reino Unido, con 44 días en el cargo.

A la salida de un acto del PP en Madrid y ante la pregunta de la prensa sobre las posibles semejanzas entre la británica y él, Feijóo ha asegurado que su partido no ha propuesto "una bajada masiva de impuestos", sino que ha reclamado que sea "selectiva" y solo a "rentas medias y bajas". En cambio, ha añadido, el Gobierno de Pedro Sánchez sí que ha aprobado "una subida masiva de impuestos, incluidas las rentas medias y bajas". "Por tanto, nuestra política se parece mucho menos a la exprimera ministra Liz Truss que la política actual, que se parece un poco más, ya que consiste en incrementar impuestos, incrementar gastos e incrementar la deuda", ha argumentado.

200 millones al día de deuda

Minutos antes, en un acto del partido, Feijóo ha subrayado que "no pienso hipotecar a la juventud para seguir en el Gobierno". Con Isabel Díaz Ayuso sentada en primera fila, el dirigente conservador ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "financiar las campañas electorales de 2023", cuando se celebrarán municipales, autonómicas y generales, hipotecando a la juventud. Feijóo ha asegurado que Sánchez está incrementando la deuda a razón de "200 millones de euros diarios", de manera que va a dejar a una "hipoteca de un millón y medio de euros" a los jóvenes.

El jefe de los populares considera que "la izquierda" siempre ve a esa parte de la sociedad como "un caladero electoral", al que intenta ganarse con becas, bonos y ayudas antes de los comicios. Se da la circunstancia de que Feijóo ha hecho este discurso en una convención sectorial organizada por el PP sobre juventud. La primera, el fin de semana, fue sobre las okupaciones de casas.

El líder conservador se ha referido en varias ocasiones a que hay una parte de la sociedad que se incorporó al mercado laboral justo en plena crisis de 2008 y después ha tenido que soportar el embate del covid-19 y, ahora, las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania. "Yo no pienso resignarme a dejar una España peor que la que me encontré al llegar al Gobierno. Eso es lo que hace el Gobierno actual. No pienso resignarme a que los jóvenes tengáis que vivir en una crisis permanente (...) Y no hay ningún joven en España, vote a quien vote, que merezca cuatro años más de resignación", ha declarado para cerrar el acto.