El Gobierno y Más País-Verdes Equo están negociando la incorporación a la nueva ley del sistema universitario de una enmienda que prohíba que colegios mayores como el Elías Ahuja se adscriban a universidades públicas, han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes parlamentarias conocedoras de las conversaciones.

Desde hace días, el Ministerio de Universidades que dirige Joan Subirats y la formación que representa Íñigo Errejón barajan incluir en el proyecto de ley, en concreto en su disposición adicional séptima, un párrafo que concierne a los colegios mayores privados con régimen segregado o no mixto. El párrafo, que sería un nuevo punto, el 4, en la citada disposición adicional tiene el siguiente cariz, según el texto de la enmienda al que ha accedido este medio: "Los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública. Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse".

La negociación está en curso, por lo que no está no mucho menos garantizado que ésta sea la redacción definitiva. No obstante, las fuentes consultadas indican que el Ministerio de Universidades y Más País comparten el objetivo, lo que alienta que el desenlace sea alguna clase de pacto.

Tras el escándalo machista

La semana pasada se viralizó un vídeo en el que un grupo de chichos proferían gritos y cánticos machistas desde las ventanas del edificio del colegio mayor Elías Ahuja. La reacción social se produjo inmediatamente. También la política. En la mayoría de los casos, los pronunciamientos fueron de condena y repulsa. Tal y como adelantó este medio, la Fiscalía de Madrid está estudiando esas manifestaciones de machismo por si en ellas hubiera delito de odio. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, presentó una denuncia. Fuentes de la Fiscalía reconocen, no obstante, que los visos de que prospere son reducidos por cuanto el denunciante no es afectado directo por los gritos e insultos.

La justificación de la enmienda no alude a los hechos; se limita a remarcar que "desde las universidades públicas se debe garantizar un modelo de residencias de estudiantes que se rija por los principios de igualdad". No obstante, las fuentes informantes puntualizan que el caso del colegio mayor madrileño está detrás de la enmienda, y por tanto, de la negociación con el Ministerio de Universidades.

La ley orgánica del sistema universitario, en trámite actualmente en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, configura el marco perfecto. Primero, porque la tramitación está en curso, y en consecuencia, abierto el plazo de registro de enmiendas. Las fuentes indican que ésta es una de las normas en proceso que posiblemente se desatasque con más celeridad. A finales de septiembre, superó el debate de totalidad provocado por las propuestas de devolución del texto de JxCat, Vox y PP. No cuajaron, y así, el Gobierno y sus aliados parlamentarios habituales se disponen a negociar los cambios.

Entre ellos, el de Más País, que, como se ha destacado al comienzo de esta información, retocaría la disposición adicional séptima, la que regula los colegios mayores. Primero, los define como "centros que, integrados en la Universidad, proporcionan residencia al estudiantado universitario y promueven actividades culturales y científicas de divulgación que fortalecen la formación integral de sus colegiales". Añade que, dadas sus características, "constituyen instituciones universitarias".

A continuación, establece que sólo podrán ser gestionados y promovidos por entidades sin ánimo de lucro. Y por último, punto 3, consagra el papel de las universidades como reguladoras de "las normas de creación, supresión y funcionamiento de los colegios mayores de fundación directa". También serás las propias universidades las que perfilen el procedimiento de adscripción, y por tanto, de la extensión a estos centros del cupo de "beneficios o exenciones fiscales".

Esto último es relevante. De integrarse la enmienda tal y como está escrita, la disposición adicional séptima de la ley del sistema universitario contaría con un precepto que impediría la adscripción, y por tanto, el aprovechamientos de tales ventajas fiscales a colegios mayores con régimen de admisión de estudiantes no mixto. Y no sólo eso. Impediría además la renovación de los convenios entre las universidades y los colegios mayores vigentes en el momento de la entrada en vigor de la norma.

En consecuencia, el Elías Ahuja, "un colegio mayor masculino", tal y como se define en su web, gestionado por los padres agustinos, no podrá seguir adscrito a la Universidad Complutense de Madrid tal y como está ahora.