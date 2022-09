La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha remitido este miércoles al PP al "espejito mágico" de Blancanieves para saber cuál es el partido condenado por corrupción en España, en clara referencia al caso Gürtel, cuya sentencia provocó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Pero por si había alguna duda, añadió: "Este Gobierno no es el de la Kitchen [por el operativo ilegal de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas], ni el de la Fiscalía te lo afina [como se oyó decir al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz], ni del vamos a controlar al Supremo por la puerta de atrás [por el mensaje del que era portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó que frustró la renovación del CGPJ]".

De esta forma Llop salió al paso a la pregunta de si indultará al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, cuando el código ético del PSOE veta la concesión de esta medida de gracia en casos de corrupción.

Incumplir la Constitución

Llop también echó mano a la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial para reprochar al PP su "incumplimiento de la Constitución" y le recordó que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, amenazó con dimitir si no se produce el relevo en la institución que lleva pendiente en diciembre hará cuatro años.

Y en cuanto a la pregunta en sí de si concederá el indulto, la ministra aseguró que todavía no se había ni incoado expediente, por lo que no adelantaría su parecer, cuando ni siquiera se habían recibido los informes preceptivos, pero no vinculantes del tribunal sentenciador, en este caso, el Supremo, y de la Fiscalía.