Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', ha vuelto a negar este lunes en la Audiencia Nacional (AN) que participara en un intento de atentado de ETA el 21 de mayo de 1985 en Vitoria, un ataque que frustró la Policía al enterarse del lugar dónde estaba colocado el coche-bomba. En el juicio, que se repite después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara su absolución, la exjefa de la banda terrorista ha dicho que no entró en ETA hasta cinco años después y que en el momento de los hechos no estaba en el País Vasco, sino en Francia.

En su declaración ante el segundo tribunal de la AN que la juzga por estos hechos, 'Anboto' ha asegurado que empezó "poco a poco" a trabajar con ETA para hacer tareas como traducir, pero que su entrada efectiva en la organización terrorista se realizó en 1990: "No son ciertos y no tengo nada ver" con esta acusación, por la que la Fiscalía reclama para ella 488 años de cárcel al considerarla culpable de querer matar, como mínimo, a 21 policías nacionales.

La tarde del 21 de mayo de 1985, en el Polideportivo de Mendizorroza de la capital vasca había un partido de fútbol entre los equipos de Vitoria y Lérida. El atentado no llegó a producirse porque los TEDAX localizaron el coche-bomba, desactivaron los explosivos "con riesgo de sus vidas" y los destruyeron antes de que se recibiera una llamada avisando del lugar elegido por ETA.

El juicio se vuelve a celebrar después de que el Supremo anulara este año la absolución de 'Anboto' y ordenara que se repita y se dicte otra sentencia, al considerar que el primer tribunal de la AN omitió una prueba de huellas "con una argumentación no racional".