Sánchez y Feijóo se venderán como la mejor opción para salir de la crisis

La campaña electoral más larga de la historia reciente está a punto de empezar. Este lunes, 5 de septiembre, los dos principales políticos españoles, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, emprenderán una carrera que acabará, en 16 meses, después de las municipales, autonómicas y generales, con un solo ganador. El presidente del Gobierno la iniciará con un diálogo con ciudadanos anónimos en la Moncloa, al contrario de lo que hizo hace justo un año, cuando se rodeó de empresarios en un acto en la Casa América de Madrid. Esa fotografía más ceremoniosa, entre corbatas y en un sitio de postín, será, en cambio, la que ofrezca Feijóo en una conferencia en un salón repleto de miembros de la patronal y diplomáticos en el Hotel Villa Magna del Paseo de la Castellana.

Estos actos son el aperitivo del plato fuerte de la semana: el martes por la tarde en el Senado, los dos dirigentes protagonizarán su primer debate, que versará, según el marco establecido por Sánchez, sobre “el plan de ahorro y gestión energética” aprobado por el Ejecutivo que tiene que ser completado, en las próximas semanas, con un segundo paquete de medidas. Los conservadores querían que fuera un debate de política general, pero la Moncloa lo circunscribió al asunto de la energía, en el que el político socialista está recabando éxitos internacionales con "la excepcionalidad ibérica", que puso un límite al precio del gas que ahora los socios europeos quieren copiar. En la sede del PP no preocupa demasiado: "Si él cree que con el megavatio hora a más de 400 euros y con la política internacional va a ganar votos, está equivocado", apunta un asesor de Feijóo.

La sesión de la Cámara alta permitirá ver a dos dirigentes que se venderán como la mejor opción para intentar salir de la crisis económica y social provocada por la guerra de Rusia en Ucrania. El jefe del Ejecutivo sacará pecho de los paquetes de ayudas aprobados este año para paliar las consecuencias del conflicto en los bolsillos de los ciudadanos. Y, según fuentes del Gobierno, la Moncloa está estudiando estas últimas horas algunas medidas “más quirúrgicas” para ayudar a los colectivos que peor están encajando el alza de los carburantes y la electricidad. “La bajada del IVA a la luz y al gas [esta última anunciada pero no aprobada] benefician a todos por igual, pero somos conscientes de que hay que cuidar todavía más a los que lo están pasando peor”, afirma una fuente del Ministerio de Hacienda. El canciller alemán, Olof Scholz, anunció este domingo bonos energéticos de 300 euros para jubilados y de 200 euros para estudiantes.

El jefe del Ejecutivo abundará en que su Gobierno tiene como prioridad aplicar medidas "sociales" que conllevan un impacto "en la mayoría de la población", señalan fuentes de la Moncloa. "No puede ser que cuando intentamos apretar las tuercas a los bancos y las energéticas, ellos [los del PP] salgan siempre protegiéndoles", dicen en el departamento de Hacienda.

Ventaja para el presidente

Sánchez juega con ventaja en el debate porque cuenta con tiempo ilimitado para intervenir. En cambio, Feijóo dispondrá de los 15 minutos iniciales para exponer su programa energético y, después, cinco más para dar la contrarréplica a Sánchez. El dirigente destacará los “éxitos de gestión económica” de los gobiernos del PP y los contrastará con un Ejecutivo de coalición que considera que va a “rebufo” de otros países y al que achaca “falta de anticipación”. “Por no decir el caos que viven ahí dentro con los de Unidas Podemos y con sus socios parlamentarios”, señala un miembro del equipo económico del dirigente.

Feijóo insistirá en que la bajada del IVA del gas del 21% al 5% anunciado por Sánchez el lunes es una idea suya y le animará a "seguir copiando" sus planteamientos, sobre todo, le dirá, la deflactación del IRPF. Esto es: modificar los primeros tramos de ese impuesto para mitigar el impacto de la inflación si, tras la subida del salario, se ha saltado de escalón. Euskadi, gobernada por el PNV con el apoyo de los socialistas, ha deflactado el IRPF ya dos veces este año.

En Génova, consideran que, si Sánchez ha cedido a debatir con Feijóo es porque se siente "urgido a hacer algo para acortar las distancias en las encuestas", afirma el asesor del político gallego. "Están nerviosos, se les ha notado mucho con los insultos que le están lanzando este verano. Nosotros, en cambio, no vamos a cambiar las formas ni tampoco el fondo, porque vamos a seguir haciendo propuestas", añade.

En este sentido, el jefe de los conservadores anunció este domingo en 'La Razón' que propondrá la creación de un fondo para ayudar a las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad futura. También volverá a reclamar un pacto de ahorro del sector público [modificación de potencias, renegociación de contratos, sustitución por energías renovables...] y pedirá que se alargue la vida útil de las nucleares.

Los conservadores no ven una posibilidad de "acercamiento" con Sánchez. "No hay sintonía personal, pero sobre todo lo que no hay son ganas de pactar con el PP. Va ser que el problema no es el PP, sino él", lamentan en Génova.