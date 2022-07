Pedro Sánchez ha presentado ante los medios de comunicación el balance semestral de cumplimiento de los compromisos contraídos por él y por su Ejecutivo desde la investidura hasta el 30 de junio de 2022. El informe 'Cumpliendo' [aquí en PDF] identifica 1.494 compromisos del Ejecutivo (13 más que los registrados hasta diciembre de 2021), de los cuales ya se ha ejecutado el 53,3%, mientras que otro 43,9% están en proceso y un irrelevante 1,9% ni siquiera están iniciados. A finales del año pasado, el grado de cumplimiento era del 42,7%. La previsión del Ejecutivo es que en diciembre de 2022 ya se habrá acometido el 61% de los compromisos. El secretario general de la Presidencia del Gobierno, Fran Martín, de quien depende la redacción del documento de rendición de cuentas, indicaba este jueves que en el último tramo de la legislatura se dará un acelerón, pero ya se asume que no se podrá llegar al 100% en ningún caso.

Si nos atenemos a los 239 compromisos expresados por Sánchez en su discurso de investidura, en enero de 2020, la ejecución es alta, del 59%, y se espera que para finales de año alcance el 66,9%. De los 428 puntos del acuerdo de coalición con Unidas Podemos, se ha culminado el 54,9% (y sería el 62,6% en diciembre). De los 728 compromisos vertidos en manifestaciones y declaraciones públicas por miembros del Ejecutivo, se ha cumplido el 59,8% (67,7% cuando acabe este año). Pero más rezagada va la ejecución de las 316 promesas relacionadas con los plan de recuperación (39,6% ahora, 48,1% en diciembre) y de otros 161 acuerdos de investidura (49,1% hoy, 54% al final del actual ejercicio). En la Moncloa están satisfechos porque se ha incrementado el grado de cumplimiento: se esperaba llegar al 30 de junio de 2022 con un 48,3% de los compromisos finiquitados, y se ha tocado el 53,6% (un 5,3% más), si se tiene en cuenta que entonces el número era de 1.481. Además, al final de este primer semestre de 2022 se encuentran activados el 98,1% de los compromisos adquiridos.

El Gobierno sí informa del porcentaje de cumplimiento de los compromisos por ejes de transformación o por temáticas, pero no hace el desglose por ministerios o por territorios, para evitarse el titular de cuál es el departamento del Gobierno que más o menos ejecuta o la comunidad más o menos beneficiada. Según sus propios datos, las materias en las que hay más avances son formación profesional y para el empleo (el 76% de los compromisos cumplidos), modernización de la Defensa y apoyo militar (74%), turismo (70%), seguridad (67%), fiscalidad y sostenibilidad financiera (67%), apoyo a la juventud (66%) y violencia de género (65%). El Ejecutivo se encuentra más rezagado en la ejecución de compromisos ligados con el agua (32%), deporte (32%), infraestructuras (35%), cambio climático y transición energética (40%), vivienda y agenda urbana (40%) y migraciones (41%).

La mesa de diálogo, instrumento pactado con ERC, aparece consignado con avances, porque se emprendió el deshielo tras la tensión con Pegasus, pero la reforma de la sedición es vista como sin avances

Cuestiones como la mesa de diálogo, compromiso pactado con ERC, aparece consignado en el informe como en proceso y con avances en el último semestre, puesto que se consiguió retornar a la normalidad de las relaciones tras la tensión con Pegasus, aunque no aparece la última reunión, la que se produjo el pasado miércoles y en la que se sellaron dos acuerdos. La reforma del delito de sedición, que lanzó el presidente Sánchez en una entrevista, figura como en proceso sin avances, porque no los ha habido este año (y es dudoso que los haya). Los compromisos lanzados en el debate de la nación aparecen señalados en el documento, porque algunos se relacionan con medidas ya prometidas y otras son nuevas, pero su lugar de desarrollo y evaluación se contendrán en el informe del segundo semestre, ya que fueron enunciados en julio. Además, hay 12 compromisos decaídos en total. Dos de ellos, de enero a junio en 2022. Por ejemplo, ya no se hará un organismo autónomo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES): el cumplimiento del compromiso se hará ahora a través del Centro Estatal de Salud Pública, de nueva creación, que integrará dentro de su estructura al CCAES.

El Ejecutivo se ha volcado, en los últimos seis meses, en mejorar la visualización de datos. En la web de 'Cumpliendo' [aquí] se podrá buscar el grado de cumplimiento de compromisos también por las 41 áreas temáticas, y seguirá disponible el Excel con el desglose de las 1.494 promesas expresadsa por el Ejecutivo. La intención de la Moncloa es que este ejercicio de rendición de cuentas, que ha sido avalado por un grupo de 12 expertos, se asiente para las siguientes legislaturas, al margen de quién ocupe el poder. Se trata de "propiciar un aprendizaje institucional, avanzar en transparencia, calidad democrática y gobernanza pública, contribuir al fortalecimiento de los valores de Gobierno abierto, y también a ayudar a combatir la desafección política y acercar a la ciudadanía cómo se desarrolla la acción del Ejecutivo", en palabras de Fran Martín.