Pilar Alegría: "Somos conscientes del cabreo e incertidumbre de la gente"

Pilar Alegría Continente (La Zaida, Zaragoza, 1977) vuelve a Ferraz más de una década después. Entonces, era miembro de la ejecutiva federal y ayudaba en Organización a Leire Pajín primero y luego a Marcelino Iglesias. Y era una joven diputada en el Congreso reclutada por José Luis Rodríguez Zapatero. Después encadenó varios cargos: secretaria de Organización del PSOE aragonés (2014-2017), parlamentaria y consejera autonómica (2015-2019), portavoz de la campaña de Susana Díaz en primarias (2017), candidata (y ganadora) en las elecciones municipales en Zaragoza en 2019, delegada del Gobierno en la comunidad (2020-2021) y por fin ministra de Educación y Formación Profesional de Pedro Sánchez. Y ahora, sí, regresa a su casa, pero con más mando en plaza. Como portavoz de la ejecutiva. Para multiplicar el mensaje del Gobierno y del partido.

Son las tres de la tarde de este 23 de julio y Alegría recibe a este diario en la cuarta planta de la sede federal del PSOE. Acaba de concluir el comité federal que ha ratificado su nombramiento, el de todos los nuevos cargos de la dirección, en la que también serán figuras capitales María Jesús Montero y Patxi López. La ministra y portavoz insiste en que el Gobierno y el partido son conscientes de que hay que comunicar, pero también "explicar" y "escuchar" a los ciudadanos, acercarse a ellos y sus inquietudes. Y también, y esa será una de sus principales misiones, que hay que desmontar las "mentiras" del PP, primero en las encuestas. Pararlo para poder "ganar" en las urnas en 2023.

-¿Cuándo recibió la llamada del presidente?

-Me parece poco prudente trasladar ese tipo de llamadas. Tuve la conversación con él en estos días pasados. Asumo la responsabilidad de portavoz con enorme privilegio y con el máximo respeto, porque ser una voz más de un gran partido, para una mujer que lleva más de 23 años militando, es un verdadero honor. Los compañeros que me han precedido y yo misma intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y aportar nuestro granito de arena en beneficio de este proyecto y partido.

-¿Qué le pidió el presidente? ¿Cómo impulsar la portavocía del partido, muy cuestionada internamente cuando estaba en manos de Felipe Sicilia?

Me traslada que desarrolle esta nueva responsabilidad siendo como soy yo. Con claridad —soy una mujer directa—, y con tenacidad, como buena aragonesa. Comunicar, hacerlo bien, pero también saber escuchar. Tenemos la obligación y la responsabilidad de escuchar más a las personas. Me pide hacerlo con cercanía, porque nos corresponde hablar de los verdaderos problemas de las personas, de sus inquietudes, de las necesidades. Y hacerlo de una manera pedagógica, explicándole a la ciudadanía las medidas, soluciones y propuestas que desde el Gobierno se están adoptando para salir de esta crisis tras el ataque de [Vladímir] Putin a Ucrania. Así que cercanía, pedagogía, pero también contundencia a la hora de denunciar las mentiras y los insultos de la oposición. Porque soy una mujer comprometida con la verdad. Y aportaré mi trabajo, mis ganas y el tiempo que haga falta para mejorar la coordinación entre el partido y el Gobierno.

-¿Pero cómo va a revitalizar la comunicación a partir de ahora?

-Se abre una nueva etapa que concluirá en 2023, con el año electoral, y se cierra un curso político donde dos importantes hitos destacan: la cumbre de la OTAN y un debate de la nación donde se ha visto que el presidente es perfectamente consciente del cabreo de la ciudadanía. Llevamos años de pandemia, y cuando parecía que estábamos superándola, estalla esta guerra. Somos perfectamente conscientes de esa situación de cabreo e incertidumbre. Y lo que trasladamos también en el debate de la nación es que, conociendo la situación, lo importante es hacerse cargo del estado anímico de las personas y también seguir generando ese escudo social para cuidar y proteger a las clases medias y trabajadoras del país.

-Habla de "cercanía", que piden el presidente y los barones. Yolanda Díaz hablaba de que al Ejecutivo le faltaba “alma”. ¿El Gobierno no ha sido suficientemente empático?

-El presidente lo comentaba en el comité y también en el debate de la nación: somos conscientes de que nos hemos podido equivocar.

-¿En qué?

-Cuando hemos tomado ciertas decisiones, seguramente nos ha faltado saber explicar el contenido de las mismas, trasladar el mensaje de una manera pedagógica o más clara. Pero vuelvo al inicio: llevamos una legislatura muy difícil. A pesar de esa complejidad, no nos van a encontrar, ni al Gobierno ni al PSOE, en el catastrofismo al que algunos, como el PP, nos quieren llevar. El PP es el partido de la catástrofe: o la provoca o la desea. Una frase que escuchamos los españoles hace 12 años al exministro Cristóbal Montoro sigue siendo de rabiosa actualidad para el PP: “Deja que este país se caiga, que ya lo levantaremos nosotros”. Este país no se va a caer ni va a necesitar al PP para que lo levante. Lo que sí va a hacer este Gobierno, desde el principio de la legislatura, con los ertes, el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, es poner medidas sobre la mesa y proteger a los ciudadanos de a pie, a las clases medias y trabajadoras.

-¿Ha faltado debate interno a la hora de plantear la remodelación?

-A este partido, si algo le define, es la intensidad de nuestros debates. No lo digo solo por ahora. Basta echar la vista atrás en las hemerotecas. El secretario general tiene la potestad de hacer nombramientos y plantear modificaciones que se han visto refrendadas en la ejecutiva y en el posterior comité, en el que todos los que somos miembros tenemos uso de la palabra, y las intervenciones de esta mañana han sido de apoyo a lo que la ejecutiva federal hoy [por este sábado] ha planteado. No huimos nunca del debate.

-Se achaca el desgaste del Gobierno a la comunicación. ¿El problema no está en las políticas?

-Las medidas que está planteando el Gobierno desde el principio de la legislatura, desde que estalló la pandemia, solo han tenido un objetivo: proteger a la gente de a pie, poner medidas para generar ese escudo social. Tras la crisis de 2008 las recetas no fueron las mismas, y esto hay que explicarlo y recordarlo. Conviene también que hagamos esa reflexión: gobernar no es fácil, no es sencillo. Gobernar conlleva tomar decisiones, y es posible que algunas de esas decisiones, incluso cuando se explican, no sean lo más acertadas. Lo que este Gobierno no va a hacer en ningún momento es permanecer inmóvil. El inmovilismo no entra dentro de la hoja de ruta de este Gobierno.

-¿El ruido que emana de la coalición desmoviliza a la izquierda?

-Tenemos que ser conscientes de que este es el primer Gobierno de coalición de toda la historia democrática. Es posible que haya debate, y es lícito, lógico y hasta sano. Lo realmente importante es que este Gobierno tiene claro desde el primer día su rumbo y ha puesto sobre la mesa leyes y respuestas fundamentales para proteger a los ciudadanos y continuar en esa senda de transformación.

-¿No supo parar el partido el golpe del PP por la ley de memoria, que pactaron con Bildu?

-Le diría que la cuestión no es que Bildu apoye algunas medidas, es por qué el PP no apoya ninguna medida que es buena para este país. Porque al PP no lo hemos encontrado.

-Quizá tampoco lo han buscado.

-Estamos esperando la respuesta de las 11 propuestas que le trasladó el presidente a [Alberto Núñez] Feijóo. Lo que nos hemos encontrado desde el primer momento es una oposición obstruccionista y negacionista a todo. La cuestión es por qué el PP ha votado en contra de las 150 iniciativas aprobadas en las Cortes. Hemos tenido que pactar con muchos grupos y hay que lamentar que el PP siempre haya mantenido esa posición negacionista. Como por ejemplo con la reforma laboral, que venía refrendada por el diálogo social. El PP tiene un especial interés por generar crispación en aquellos temas que puede entender que dividen a la ciudadanía. El PP quiso utilizar esta ley para hablar de otras cosas, para querer dividirnos, y para engañar a la ciudadanía, porque esta ley no hablaba de las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo saben que gracias a un Gobierno socialista tienen una ley que les reconoce, pero ellos utilizaron esta ley de memoria para intentar volvernos a dividir. Siguen teniendo un cierto interés en reescribir el pasado de este país. Ese es su problema.

-¿Los ciudadanos entienden que el Gobierno no tenga una actitud más proactiva en la defensa del castellano en las aulas catalanas?

-Le contestaré primero como madre. Si mi hijo fuese a un colegio en Euskadi, Cataluña, Baleares o Comunidad Valenciana, mi principal interés sería que mi hijo, cuando terminase la enseñanza obligatoria, supiera hablar con la misma fluidez y soltura el castellano y el euskera o el catalán o el gallego. Ese sería mi principal interés y prioridad. Lo sería como madre y lo es como ministra. De hecho, la propia reforma educativa incide claramente en esta cuestión. Lo importante es que los jóvenes que tienen la suerte de estar educándose en unas comunidades autónomas donde tenemos una lengua cooficial terminen la enseñanza básica dominando dos lenguas. Pero también le digo que desde el primer momento este Gobierno se ha comportado firme y respetuosamente con los distintos estamentos de nuestro país. Siempre hemos defendido que son de obligado cumplimiento las sentencias en este país y más cuando son sentencias firmes.

Pero es evidente que el PP ha utilizado también este tema, esta cuestión identitaria, para dividirnos, para crispar. No deja de ser curioso que las críticas que hace el PP sobre la cuestión de la lengua se concentren en Cataluña, en Valencia, Baleares o Euskadi. ¿Y qué pasa, que en Galicia no? Es casualidad que sea la única comunidad autónoma donde gobierna el PP. Sinceramente, me parece absolutamente indignante que se utilice la lengua como arma arrojadiza y, sobre todo, como elemento para dividirnos los unos a los otros. Ahí, desde luego, a nosotros no nos van a encontrar.

-¿A qué achaca que el PP esté ahora mismo primero en las encuestas?

-Conviene primero echar mano de la prudencia. Creo que quedan 44 semanas para las próximas elecciones autonómicas y locales y un tiempo más, casi un año y medio, para las elecciones generales. Primer mensaje: al PP se le va a hacer eterna esta legislatura. Y anda que no debe tener Pablo Casado encuestas que le daban como futuro presidente del Gobierno...

-No el CIS, y a Feijóo sí.

-Bueno, desde luego el señor Casado tenía múltiples encuestas que le daban presidente y que el PP era la primera fuerza de este país y, sin embargo, hoy está en su casa. Nuestra prioridad es gobernar, gobernar con seriedad, con empatía, poniendo sobre la mesa muchos recursos públicos con el único objetivo de seguir fortaleciendo ese escudo social. Y cuando lleguen las elecciones la ciudadanía hablará. Y este partido, unido y en forma, es imparable. Que nadie se equivoque: el PSOE no se va a resignar y a bajar los brazos. Cuando arranquemos la campaña, vamos a ir a por todas, porque además sabemos cómo se ganan elecciones y las vamos a ganar: las municipales, las autonómicas y las generales.

-Usted no es de las ministras más conocidas [no sabe quién es el 74,9%, según el CIS], como otros compañeros suyos. ¿Qué es lo que está pasando para que no rentabilice el Gobierno su gestión?

-Para mí, lo importante es que la gestión que estamos haciendo y las medidas adoptadas favorezcan la vida de la ciudadanía. Eso es lo más importante. El grado de conocimiento se cura con el tiempo.

-¿Descarta usted ser candidata a las elecciones autonómicas de 2023 en Aragón?

-Lo uno con la anterior pregunta. Soy ministra del Gobierno de España y portavoz del PSOE, mucha tarea a la que voy a dedicarme en cuerpo y alma. Pero es que, además, en Aragón tenemos un magnífico presidente que se llama Javier Lambán y que, sin lugar a dudas, después de esas elecciones de mayo, va a seguir siéndolo.