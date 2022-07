Quizá solo era una casualidad. Pero en un líder político que ha hecho de la resiliencia su marca personal, la camisa blanca que vestía este sábado, ante los suyos, ante el máximo órgano de dirección del PSOE, parecía significar más, conducía inevitablemente a años atrás. A las primarias de 2014 y 2017: las que ganó ungido por los aparatos y las que ganó a pesar de ellos y contra ellos. El blanco como símbolo de fortaleza, de no darse por derrotado, de pelear hasta el final. Porque ese era el mensaje que quería trasladar Pedro Sánchez a sus compañeros: hay que luchar y aguantar pese a que el clima sea adverso y favorezca, por ahora, al PP. O sea, nada de "resignarse".

El presidente había convocado este 23 de julio a su comité federal para que ratificase el reemplazo de su núcleo de poder en la dirección del partido, pero también él, y sus compañeros, quiso pasar página pronto para volcarse en el combate electoral que está a la vuelta de la esquina, las municipales y autonómicas, antesala de unas generales que, a puerta cerrada, volvió a situar en diciembre. La "prioridad clara", les dijo, son ahora mismo los comicios de mayo. "Tenemos ganas de ganar, sabemos hacerlo, somos el partido que lo ha hecho muchas veces. Lo hicimos en 2019 y lo haremos en 2023, no me cabe la menor duda. Lo vamos a hacer trabajando juntos, como un equipo", apremió en su intervención en abierto, de cerca de una hora.

Pero hace falta, advirtió, "meter una marcha más", poner la maquinaria a pleno rendimiento, movilizarse a tope. No como ocurrió en las andaluzas de hace un mes, venía a decir, las que encendieron todas las alarmas y las que, a la postre, han provocado tanto la convulsión interna como el giro discursivo a la izquierda. "Meter una marcha más", añadió, para afrontar los demás retos: desde los Presupuestos de 2023 hasta la lucha contra la inflación o la presidencia española de la UE. Reiteró que la receta para encararlos es "empatía" —el "alma" que echaba en falta Yolanda Díaz— y "compromiso social". El secretario general buscaba arengar al PSOE, levantarle el ánimo, enchufarle, pero también reconectar con sus votantes: "Hablaba por todos nosotros y en nombre de los socialistas me dirijo a millones de progresistas, y les propongo que vayamos a por todas". Ese "a por todas" es el mantra del presidente tras las andaluzas. Lo estrenó en el debate de la nación y no en vano lo repitió este sábado.

"Hay que morder al PP"

Al discurso de Sánchez siguió una veintena de intervenciones. Sin críticas. Incluso casi se ignoró la traumática debacle en Andalucía: la mentó la número dos de la federación, Ángeles Férriz, para insistir en que falta por analizar los porqués de la sangría de votos. Pero la proclama del jefe sí sirvió para animar al personal, según manifestaban los miembros del comité a la salida. La dirigencia salió "enchufada", con "buen ánimo", decían. El presidente incluso fue más enfático en su réplica final, ya sin cámaras delante: aseguró que el PSOE solo perdía elecciones cuando había asumido que estaba derrotado, cuando no creía en sí mismo. "No me resigno a que gobierne este país la derecha", sostuvo. Y la estrategia será centrar el tiro en Alberto Núñez Feijóo, intentar cortarle las alas. "Hay que morderle", resumía uno de los nuevos cargos.

Sánchez no quiso focalizar el debate interno en la remodelación de su ejecutiva, precipitada por la dimisión de Adriana Lastra el lunes, aunque sí quiso exhibir ese nuevo núcleo de poder, haciéndose escoltar en la tarima, antes de que el comité procediera a la ratificación de los nombramientos, por María Jesús Montero, vicesecretaria general; Pilar Alegría, portavoz de la cúpula, y, una fila más arriba, Patxi López, portavoz en el Congreso. Se despidió fríamente de los que salen de la dirección: Lastra, Felipe Sicilia y Héctor Gómez. Les agradeció el "trabajo hecho" y adelantó que continuarán "desempeñando otras responsabilidades políticas" que no precisó.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, amigo íntimo de la ya ex número dos, sí la reivindicó ante sus compañeros de manera "muy sentida". Fue el que más decididamente la arropó en el comité, y no podía sorprender, como tampoco que el barón canario, Ángel Víctor Torres, elogiara la labor del tinerfeño Héctor Gómez en el Congreso. Igual que Eneko Andueza, líder del PSE, mostró su entusiasmo por el ascenso de Patxi López, y levantó a sus compañeros en aplausos al asegurar que no iba a permitir a la derecha que dé "lecciones" a compañeros amenazados por ETA durante años. Los demás intervinientes saludaron los cambios y agradecieron su labor a los salientes. Faltaron, eso sí, la mayor parte de presidentes autonómicos: Ximo Puig (Valencia), Javier Lambán (Aragón), María Chivite (Navarra) y Francina Armengol (Baleares). Los nombramientos fueron validados por el comité por asentimiento.

"Vamos con todo y a por todas"

Pero nadie se recreó en la reordenación interna, el partido "se dedica poco a lamerse las heridas", resumía a la entrada el barón madrileño, Juan Lobato. El PSOE sí se detuvo más en el tiempo por venir. Un camino "difícil y complejo", reconoció Sánchez en abierto. "Vienen curvas", alertó el castellanomanchego Emiliano García-Page, que escuchó al líder y regresó a su tierra de vuelta por agenda. Los socialistas salen más reforzados tanto para seguir gobernando como para hacer "política útil" ("ese es el gran cartucho" de Sánchez) y encarar el ciclo electoral, recalcó Salvador Illa, líder del PSC. Lo mismo Luis Tudanca (Castilla y León): el partido está "fuerte" y el nuevo escalafón logrará "hacer frente" a meses de "incertidumbre" y crisis. "Se abre una nueva etapa, vamos con todo y a por todas" abundó Lobato.

El PSOE se pone ya en modo campaña. En los discursos y en los procesos: el comité también aprobó el calendario de primarias: para mediados de octubre, en una primera tanda, o para mediados de diciembre, en un segundo paquete, deberán estar elegidos todos los candidatos autonómicos y municipales. Sánchez, observaba un dirigente territorial, quiere demostrar que da la pelea "hasta el final". El mensaje que también parecía decir a gritos su camisa blanca.