"¿Cómo piensa mantener la mayoría la próxima legislatura? Si no cuida sus relaciones parlamentarias, ¿con quién va a alcanzar la Moncloa? (...) Si va a tener que seguir con nosotros, ¿qué va a hacer para mantenernos como socios?". Aitor Esteban, el portavoz del PNV, ha reclamado a Pedro Sánchez más mimos a su formación política si les va a reclamar su respaldo para seguir en la Moncloa la próxima legislatura. Aunque no ha citado a EH Bildu, Esteban ha dejado traslucir su malestar por la fluida relación que el Gobierno sí mantiene con los aberzales, principales competidores electorales de los nacionalistas vascos en Euskadi.

Acusa a Feijóo de ver en la crisis una oportunidad para que se le abran las "puertas del poder"

En su intervención en el debate del estado de la nación, Esteban ha pedido a los socialistas que dejen la frase de que el PNV no se puede "permitir" dejar caer este Gobierno porque, si no, ganan las derechas. "No es un argumento muy bueno", ha advertido el diputado vasco, que ha aprovechado también para decirle al PP que, ciertamente, tampoco les parece una opción favorable. Esteban ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de ser un "agitador" de la crisis, que piensa más en que una posible "recesión" le abra las "puertas del poder" que en ayudar a la economía española.

El portavoz del PNV lamenta que Sánchez "oculte" a sus aliados territoriales cada vez que hay unas elecciones y ha lamentado que no haya querido resolver para "décadas" las demandas identitarias de Euskadi y Cataluña. En su opinión, si se hubiera atrevido, podría haber sido "una figura de Estado" y habría visto "engrandecida" su "figura" como político. Esteban se ha burlado de que el presidente del Gobierno se jacte de ser un peligro para los "poderes fácticos", porque en realidad, dice, no es así. "Usted no les da ningún terror", ha afirmado antes de destacar que no ha abordado la cuestión nacional vasca y catalana ni la ley de secretos oficiales ni tampoco ha limitado la inviolabilidad del Rey. "No se acoquine ante los medios y la derecha", le ha reclamado.

Respecto a las medidas económicas, ha lamentado la manera de anunciar el nuevo impuesto a la banca, que provocó la caída inmediata de la bolsa. "Importan las formas", se ha quejado Esteban por la falta de detalle de la iniciativa. El PNV ve el paquete de medidas "desestructurado" y una "recolecta de ideas por ministerios".