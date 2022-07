Bendodo: "Hay razones para que Sánchez se haga un Boris Johnson

Con las dosis de agresividad que le caracterizan, Elías Bendodo aseguró que "hay razones para que Pedro Sánchez se haga 'un Boris Johnson', pero no se irá porque es un maestro de la resistencia".

El coordinador general del PP aprovecha la renuncia del primer ministro británico para opinar que el presidente de España debería seguir el mismo camino "porque no gobierna y solo resiste". "Pasa un cincuenta por ciento del tiempo resistiendo y la otra mitad peleándose con sus socios de Gobierno", indicó el dirigente popular.

En una Junta Directiva del PP de Málaga en la que le acompañaba Juanma Moreno, Bendodo tiró de su discurso habitual, que da por amortizado a Sánchez y se refirió a un "cambio de ciclo" con el viento favorable para el PP que ha tenido una de sus antesalas en el resultado de Andalucía.

Bendodo afirmó, con vistas a los comicios de mayo de 2023, que las elecciones municipales "tienen muy buena pinta". "El PP ha demostrado en Andalucía que nada es imposible, el PP no tiene techo y puede ganar en cualquier comunidad o municipio de España, no me conformo si alguien me dice que su pueblo es del PSOE", afirmó.

Bendodo también tuvo presente el trasvase de votos del PSOE al PP en las elecciones andaluzas y celebró que una institución dependiente del Gobierno de España como en el CIS lo haya certificado: "No era algo que me hubiera inventado yo, no era mentira como decían Juan Espadas o los dirigentes del PSOE de Málaga, lo dice el CIS", manifestó.

Ahora, aprovechar el tirón de Juanma Moreno y el efecto Feijóo son los objetivos de una estrategia encaminada a aumentar la afiliación del PP y a exportar la "mayoría suficiente" de Andalucía a "cualquier rincón". "Qué cada uno se dirija a sus familiares y amigos con vistas a las próximas elecciones y le hable del PP", reclamó Bendodo.

Como antesala a la intervención de Moreno y tras unas palabras previas del presidente andaluz para agradecerle la labor en la Junta, el máximo responsable del PP malagueño y coordinador general a nivel nacional, Elías Bendodo, empezó bromeando sobre su marcha a Madrid y espetó que todavía "albergaba la esperanza de que Juanma" lo mantuviera en el Ejecutivo autonómico. "Hay que saber irse", reiteró sobre su nuevo reto en calle Génova como coordinador general con la misión de ayudar a Feijóo a gobernar el país desde La Moncloa.

Y al referirse a los diez escaños logrados en Málaga con un 47 por ciento de los votos, Bendodo deslizó un expresivo símil estival para interactuar con el clima de euforia: "Este verano si se os cruzan en la playa dos personas, una votó al PP, si se os cruzan cuatro, nos votaron dos y si se se os cruzan diez, nos votaron cinco; cuando el PP ganaba en una provincia andaluza, lo hacía en Almería y si la cosa iba bien ganaba en Málaga, ahora las cosas se han hecho muy bien y hemos tenido el mejor resultado de Andalucía ", subrayó.