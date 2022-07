Diana Morant: "Están apareciendo explicaciones pseudocientíficas a la situación del Mar Menor"

Como suele pasar con los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, su última visita a la Región de Murcia estuvo marcada por los puñales cruzados con el Ejecutivo de López Miras. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, vino con una copia del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para acabar de una vez por todas con la polémica sobre las competencias en el Mar Menor. Como si fuera tan fácil.

Esta semana dijo que en Murcia se ha desoído a la ciencia y que eso ha dañado al Mar Menor. ¿Quién ha desoído a la ciencia: el conjunto de la sociedad, el Gobierno murciano...?

Querría contextualizar esta afirmación. Escuché al presidente murciano esta misma semana en un medio de comunicación decir que a sus continuas llamadas de auxilio a Madrid están siendo desoídas. Yo contesté al señor López Miras que aquí el que está haciendo una llamada de auxilio es el Mar Menor, es la sociedad en su conjunto, incluida la científica. Hay un amplio consenso entre los científicos en que el problema del Mar Menor está en el origen. Hablamos de nitratos, de exceso de nutrientes y de llegada de materiales pesados al mar; y no de un problema de agua. Por eso, otras alternativas que se han propuesto como abrir canales al Mediterráneo no son soluciones que aporte la ciencia.

¿Y quién se encarga de desarrollar las soluciones de la ciencia? Ya sabe que el tema de las competencias es peliagudo.

Pues, en este caso, lo que dice el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en materia de protección ambiental es que le corresponde a la Comunidad de Murcia. Le pido al señor López Miras que atienda a sus competencias; es decir, a sus obligaciones. En materia medioambiental, el Estado debe legislar y las autonomías tienen que aplicar la legislación. Puertos, agricultura, ganadería, industria, ordenación de la economía, pesca, acuicultura, marisqueo… Todas estas competencias son de la Región de Murcia.

López Miras dice que no. ¿Qué hacemos?

Podemos enredarnos en de quién es la culpa mientras eludimos nuestras responsabilidades, pero al ciudadano hay que decirle la verdad. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia dice lo que dice y el PP debe salir alguna vez de la clave electoral en la que está inmerso. Si acaso, me gustaría corregir el sentido en el que me he expresado esta semana y reafirmar la voluntad clara del Gobierno de España de colaborar con el Gobierno de la Comunidad. Lo estamos haciendo. Hemos declarado de interés general la actuación en el Mar Menor. Eso significa que, aun no siendo nuestra competencia, hemos hecho una declaración especial para poder atenderlo. Destinamos 484 millones en actuaciones concretas que no nos corresponden pero que vamos a hacer. Una de ellas son los 5 millones de euros para las boyas de monitorización de la laguna, tal y como reclamaban los científicos. Por tanto, vuelvo a tender la mano a López Miras, pero la lealtad institucional se tiene que practicar en los dos sentidos.

Pero él se enteró por la prensa de que usted venía. O eso dijo. ¿No debería haber pedido alguna reunión con él?

Vine porque me invitó la Federación Española de Sociología a un congreso. Aprovechando la visita, me he acercado a un centro que pertenece al Ministerio de Ciencia, el IEO, que es una institución fundamental dentro del CSIC. Hace unos meses anuncié, además, que estas instalaciones en la Región iban a ser la sede nacional de la acuicultura. Por tanto, vine a reunirme con científicos, algo que para mí es habitual, y a comprobar otro programa como el Plan Complementario.

"No hay que demonizar a la agricultura, pero el Gobierno murciano tiene que perseguir los cultivos ilegales

Un plan que deja 10 millones en la Región.

Es un plan de Ciencias Marinas de cogobernanza con siete Comunidades Autónomas que va a coordinar, precisamente, este centro de Murcia. De todas formas, insisto al señor López Miras, que dijo que le hubiera gustado que le dijese estas cosas en persona, que a nosotros también nos hubiera gustado que nos dijera en persona que estábamos desoyendo sus llamadas de auxilio.

No sé si conoce la Fundación Ingenio, el lobby de la agroindustria, que afirma que el motivo por el que el Mar Menor está así es por las bacterias fecales que llegan por mala depuración.

No la conozco, pero sí sé dónde colocan los científicos el problema y no es en el agua y, por cierto, los informes de estos profesionales están a disposición de la ciudadanía. También me han advertido de que están apareciendo explicaciones pseudocientíficas como esta.

¿Puede la ciencia hacer algo por el sector primario que tanto teme que le cambien su manera de producir?

Estamos convencidos desde el Gobierno de España de que hay muchas plantaciones ilegales e irregulares. No hay que demonizar al sector de la agricultura, pero el Ejecutivo murciano debe perseguir estas prácticas, aunque no sean la mayoría. Por otra parte, todos los sectores debemos avanzar en la sostenibilidad medioambiental, social y económica. En el equilibrio nos va la vida porque esa sobreproducción está provocando un problema con consecuencias económicas en otros sectores como el turístico.

El IEO reclama mejoras en su sede de Murcia, que ya la ha visto, y en su plantilla.

Somos un Gobierno volcado en reparar lo que ha sido una década de abandono del sistema de ciencia y, en concreto, del personal científico. Todos tenemos algún familiar que se fue de nuestro país en la llamada fuga de cerebros. También hay una generación de personas bloqueadas porque el sistema no absorbía más científicos por los recortes. Solo por poner un ejemplo de la legislatura de Mariano Rajoy, del 2012 al 2015 desaparecieron 10.000 plazas de investigadores. Todo eso lo tenemos que reparar. En los dos únicos presupuestos de Pedro Sánchez, las tasas de reposición son del 120%. Esto significa que de cada diez que se jubilan, se reponen doce. Estamos reconstruyendo de manera expansiva el sistema. Por otra parte, a través de la Ley de la Ciencia, estamos reconociendo nuevos derechos y hemos pasado a una contratación indefinida. También hemos preparado la mayor oferta pública de los últimos quince años que también afectará al CSIC. Estamos hablando de unas mil personas entre técnicos e investigadores.

"No descartaría que la cuarta dosis fuera con la española" A Ayuso no le hace nada de gracia que la Agencia Espacial Española pueda no tener su sede en Madrid. Es la única a la que no le gusta la descentralización. Yo no he escuchado al señor Feijóo quejarse. Es una obligación democrática porque la Administración General del Estado tiene que representar a todo el país y generar sinergias. Tengo la creencia de que hacemos una mejor España si la hacemos desde toda España. Moreno Bonilla defenderá la propuesta de Sevilla y Mañueco hará lo propio con León. Estoy segura. Esto no se hace contra nadie. España va más allá de la M-30. Parece que ha habido un parón con la vacuna española. ¿Qué ha ocurrido? Está siendo revisada por la Agencia Europea del Medicamento. Entiendo que será cuestión de días que tengamos una respuesta y espero que sea positiva, ya que la empresa nos ha trasladado que los ensayos han sido buenos en los dos sentidos: aporta seguridad y eficacia. Estamos hablando de un hito de nuestro país, que antes no fabricaba mascarillas, ni respiradores, ni vacuna humana de ningún tipo. Hemos desarrollado todas estas capacidades con colaboración público-privada; en este caso, aportando como Gobierno de España 18 millones de euros al proyecto de Ipra. Estas capacidades han venido para quedarse y esta misma pretensión se quiere replicar a través de los PERTE. Queremos fabricar vehículos eléctricos (Volkswagen y Ford ya han anunciado que lo van a hacer aquí), que en España se fabrique el avión de cero emisiones, entrar en la liga europea de los desarrollos de los microchips... En definitiva, queremos que nuestro país adquiera unas competencias para tener mayor autonomía estratégica y no ser tan dependientes de amenazas como esa guerra que estamos sufriendo. Entonces, con la vacuna española no llegamos a la cuarta dosis... Bueno, yo no lo descartaría. A ver si el aumento del presupuesto de Defensa afecta al de Ciencia. No. Vivimos en tiempos volátiles: una pandemia, el volcán de La Palma, la guerra... Pero nos hemos dado cuenta de que las respuestas a estos problemas han venido de la ciencia. No hay futuro sin ella.

La ley también busca que vuelva el talento perdido.

La ley, los presupuestos y otras iniciativas han sido recopiladas en el Plan de Retención, Recuperación y Atracción de Talento. Lo necesitamos en este momento de transformación. La CEOE sitúa como principal demanda de capital humano a las profesiones científicas, técnicas, informáticas, ingenierías, de comunicaciones... El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia necesita de ese capital. Son 3.000 millones de euros que busca ser un plan de choque. En la ley, además, blindamos un presupuesto estable para la ciencia.

¿Cómo consiguió que esta ley se aprobara sin ningún voto en contra?

Es una ley que responde a las necesidades de la comunidad científica. Ellos nos han estado dando las respuestas estos años y ahora nos estaban mirando. Como ministra, yo he pisado los centros de investigación, les he escuchado y, con todo eso, hemos articulado una ley que recogió el 85% de las propuestas de la sociedad recibidas en audiencia pública. Además, incorpora 102 en enmiendas de los distintos grupos. En definitiva, la ley atiende a los problemas y ha buscado el consenso.

Para terminar: ¿Avisará a Miras en la próxima visita?

Que me invite él cuando quiera y atenderé su invitación.