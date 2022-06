Mónica Oltra ha anunciado este martes su dimisión como vicepresidenta del Consell y como diputada en las Corts. La coportavoz de Compromís deja la primera línea política en una rueda de prensa sorpresa que ha sustituido a la ejecutiva de la formación en la que se iba a abordar su futuro. Asegura que se marcha "para no comprometer el cambio que se inició en 2015".

En esta, escoltada por los líderes de los partidos que conforman Compromís, Àgueda Micó (Més), Juan Ponce (Verds) y Alberto Ibáñez (Iniciativa), ha asegurado que se marcha "para no comprometer el cambio que se inició en 2015".

La hasta ahora número dos del ejecutivo autonómico explica que deja el gobierno valenciano para no dar "la coartada a nadie", en referencia a Puig, para que eche a Compromís del Consell. Así, incide en que su adiós lo hace para que no "se revierta el proceso de cambio que se inició en 2015 porque no hay Botànic sin Compromís".

"No le voy a dar la coartada al PSOE para que el jefe del consell expulse a Compromís del gobierno", ha indicado Oltra quien ha criticado que nunca esperó que Puig le apoyara una vez se confirmara la imputación, un paso judicial que ocurrió el pasado jueves.

Oltra ha asegurado con la voz entrecortada que este momento pasará a la historia "de la infamia judicial y mediática de este país, que tiene un problema". Lo que más siente y lo que quiere evitar es que puedan ganar "los malos", ha dicho entre lágrimas. "Me voy con la cara bien alta sabiendo que se ha cometido una infamia", ha expresado.

También ha indicado que no ha comunicado al presidente de la Generalitat su decisión y que lo hace en este momento a través de los medios de comunicación. Oltra deja también su escaño en las Corts Valencianes por lo que perderá su condición de aforada. Dice que no necesita estar aforada "porque la verdad solo tiene un camino".