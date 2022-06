Barbón pide al PSOE “análisis crítico” y augura que los presidentes “serán la fuerza más votada” en las autonómicas

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, considera que el PSOE debe hacer un análisis crítico de los malos resultados en Andalucía y que ese análisis debe hacerse “en Andalucía sobre todo”. El resto de partidos, ha dicho Barbón, también han de hacer ese análisis crítico, en especial “la izquierda del PSOE”, porque “la subdivisión” ha llevado a que estas fuerzas “pasen de una suma global de 17 escaños a solo 7, perdiendo miles de votos”.

Barbón no dudó en reconocer la victoria del PP, que principalmente considera que es una victoria de su candidato, Juanma Moreno. “Ha hecho una campaña muy personal, centrada en su figura como presidente”, ha dicho. Por eso, considera que no cabe hacer lecturas nacionales de los resultados porque “las figuras centrales no han sido ni Feijóo ni Sánchez”. Con todo, insistió en que a su juicio la lectura principal es la de que los votantes “buscan estabilidad ante una situación de incertidumbre”. Y “gana quien aporta esa estabilidad” que en el caso de las autonomías “son los presidentes y presidentas que estamos gobernando”.

El peso político de los barones

Recalcó que su pronóstico es que “los presidentes seremos la fuerza más votada en cada territorio, sea cual sea el signo político”.

Además, señaló que en Andalucía se ha producido “una concentración de voto en el PP, que es el partido que las encuestas daban como ganador, para frenar el acceso de Vox al gobierno”. Barbón considera que los votantes de Vox “empiezan a ver que cuando ese partido toca el poder, su capacidad de gobierno prácticamente no existe”, en referencia a Castilla y León. “Sus dirigentes no tienen la categoría política suficiente para cumplir con sus funciones gubernamentales fundamentales, y no lo hacen porque no creen en las autonomías”.

En referencia a Asturias, Barbón se mostró convencido de que esa concentración de voto para evitar la presencia de Vox en el gobierno “sería para el PSOE, porque en esta tesitura, dar certezas y estabilidad solo lo hacemos quienes estamos gobernando”. En declaraciones realizadas en Madrid, donde participa en reuniones con responsables de varios ministerios para reclamar el cumplimiento de las promesas presupuestarias para Asturias, Barbón recalcó que “la Federación Socialista Asturiana es un partido muy territorial, apegado al territorio, el partido del asturianismo político”.