El PP aparece como aliado inesperado de los socialistas valencianos para abolir la prostitución

El PSPV se ha encontrado por el camino del trámite administrativo y parlamentario un aliado inesperado en su agenda contra la prostitución: el PP. El principal partido de la oposición ha entrado en escena como un posible apoyo a las reformas legales abolicionistas que plantean desde la formación del puño y la rosa tanto en la Comunitat Valenciana como en el Congreso y ante las que uno de sus socios en el Consell, Compromís, ha mostrado más recelos.

Los populares anunciaron esta semana su intención de votar a favor en el próximo pleno del parlamento español la admisión a trámite de la ley presentada por el grupo socialista. En esta, de marcado tinte abolicionista, se propone un cambio del Código Penal para castigar no solo a quien se lucra de la prostitución (por ejemplo, con el alquiler de habitaciones a las mujeres prostituidas), sino también a los clientes, una forma, indican, de reducir la demanda.

El voto a favor en la sesión parlamentaria de la próxima semana no significa que el PP acabe dando su apoyo a que la ley salga adelante, sino que da su visto bueno para que se inicie su proceso en el Congreso. A partir de ahí, entrará el periodo de enmiendas, debates y posibles modificaciones que determinarán su forma final, si tiene los elementos centrales de su cocinado inicial y si con estos, ya en votación, el texto sale o no adelante.

Eso es lo que ocurre a nivel estatal y que, irremediablemente, tiene trasvase valenciano. En primer lugar porque de aprobarse un cambio legislativo en el Código Penal contra la prostitución este tendría su aplicación en la Comunitat Valenciana y las propuestas de multas administrativas a locales y clientes como plantea el departamento que dirige Gabriela Bravo serían un complemento, pero no la única acción. Habría una norma superior, una persecución penal con amenaza de prisión.

Y en segundo lugar porque, como explican fuentes del PPCV, la postura del partido a nivel autonómico es la misma que a nivel estatal. Y ahí los movimientos de los 'populares' han sido, de entrada, no rehusar este tipo de normas. Y como el movimiento se demuestra andando, recuerdan que en la comisión de Igualdad del Congreso se mostraron a favor de votar la enmienda de los socialistas contra "todo tipo de proxenetismo", que en las Corts presentaron una PNL en 2021 pidiendo medidas contra la trata de mujeres (un asunto, no obstante, diferente al de la prostitución) y que en València se abstuvieron ante la moción abolicionista que sacaron adelante PSPV y Compromís y que plantea multas a los clientes.

Es poco probable que los votos del PP sean decisivos en la Comunitat Valenciana para sacar la norma adelante

Sin embargo, esto no quiere decir que el PP vaya a apoyar la modificación legal que plantea Justicia. Ni siquiera que estén a favor. De momento, explican, nadie les ha presentado ningún documento ni saben en qué consiste en concreto la propuesta, aunque su borrador sí que sea de acceso público. "No hay postura porque no conocemos el texto", es el mensaje que trasladan los 'populares' valencianos, que señalan que si finalmente necesitan sus votos "tendrán que hacer lo que hay que hacer cuando quieres consensuar algo: reunirte".

"Cuando tengamos algo que valorar, lo haremos", insisten fuentes del PP valenciano, que pausan cualquier posicionamiento maximalista con las etiquetas terminológicas que entroncan el debate y que afectan más a la izquierda. No obstante, es poco probable que sus votos acabaran siendo decisivos. Para ello, tendría que descarrilar el cambio legislativo en el seno del Consell o llegar a las Corts sin acuerdo entre los socios de gobierno.

Mientras, el PSPV considera que cualquier avance hacia el consenso abolicionista es una buena noticia, pero recela del movimiento ya que, recuerdan fuentes del partido, también en 2021, en las Corts, el PP votó en contra de la proposición que sacó adelante el Botànic y que reclamaba una política abolicionista de la prostitución, una moción que, por otra parte, le recuerdan los socialistas a Oltra en cada desmarque de las "políticas punitivistas". "Somos los únicos que no se han movido de su posición", sentencian fuentes del PSPV.