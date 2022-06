¿Qué se juega cada partido en las elecciones de Andalucía 2022?

Cuenta atrás para las elecciones andaluzas del 19 de junio. La campaña que arranca la medianoche de este viernes, 3 de junio, con los primeros actos de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía será un termómetro para comprobar las posibilidades de los partidos ante el superaño electoral 2023, en el que se encadenarán comicios municipales, autonómicos y generales. Los lideres de los principales partidos apoyarán a sus aspirantes andaluces y harán acto de presencia en la campaña, aunque Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal ya han estado varias veces en Andalucía durante la precampaña, lo que da muestra del perfil nacional de estos comicios.

Esto es lo que se juega cada formación política en clave nacional en estas elecciones andaluzas.

PSOE

El 19-J no pinta del todo bien para el PSOE, y en Ferraz y en los territorios, y en la propia federación andaluza, la joya de la corona del partido, asumen que falta tensión electoral, aunque se observa una “movilización creciente” en los últimos días. La esperanza es que ocurra como en Castilla y León, que la campaña vaya entrando en calor y que levante las expectativas del PSOE.

Como subrayan en la cúpula y en el equipo del candidato, Juan Espadas, la clave está en la activación de los indecisos, y que ese medio millón de votantes que no optó por Susana Díaz en 2018 pero que sí apostó por Pedro Sánchez en las generales que vinieron a continuación coja la papeleta socialista: “El éxito está en la movilización”. En el PSOE-A subrayan en el cuerpo a cuerpo con los ciudadanos, estos “no rehúyen, no rechazan”, cosa que sí detectaron en las últimas autonómicas. “Hay margen de crecimiento”, observan en Ferraz, donde esperan que al menos Espadas mantenga los 33 escaños actuales y que incluso mejore esa marca. Caer por debajo del umbral psicológico de los 30 diputados avivaría el sentimiento de crisis y cuestionaría al líder y candidato. Sánchez, en una labor más propia de ‘coach’, llamaba este miércoles a sus diputados a ser “embajadores” de la gestión de Gobierno. Para esa tarea de heraldos, sobre el terreno, el PSOE cuenta con su ejército de alcaldes: 458 del total de 785 ayuntamientos. También serán claves los dos debates, el 6 y el 13 de junio, en TVE y Canal Sur.

Ferraz intentará, no obstante, que el 19-J no manche la legislatura de Sánchez, insistiendo en que no abre ningún ciclo electoral. Pero, si el partido firma un desastre en las urnas, habrá agitación. Y ya se oye que se necesitará un revulsivo, quizá un cambio en el Gobierno, como piden muchos cuadros, para vitaminar un PSOE en horas bajas.

PP

Juanma Moreno (PP) inicia la campaña con las encuestas de cara y un objetivo: sacar más escaños que toda la izquierda junta para necesitar solo la abstención de Vox y seguir de presidente. Su deseo es que la ultraderecha, en ese caso, le facilite la investidura gratis, pero eso está por ver. Los populares quieren repetir el modelo de Isabel Díaz Ayuso, que gobierna en solitario en Madrid, y huyen de la fórmula de Castilla y León, donde por primera vez comparten poder con los de Santiago Abascal.

Uno de los éxitos de los que está más orgulloso Moreno es “haber gobernado tres años y medio” y haber conseguido “no dar miedo al votante socialista en una comunidad sociológicamente socialista”. La encuesta de ‘El País’ de esta semana detecta el trasvase de un 10% de votantes del PSOE al PP, un dato que han celebrado en la sede de Génova y que anima al candidato a profundizar el perfil moderado y centrista que él se ha intentado forjar en Andalucía y que Alberto Núñez Feijóo ha representado en Galicia durante 13 años.

El ahora máximo líder del PP aspira a que estas elecciones sean su catapulta hacia la Moncloa y se conviertan en el primer triunfo del nuevo ciclo político que seguirá con las municipales y la mayoría de las autonómicas en mayo del año que viene. Después, si Pedro Sánchez agota la legislatura, llegarán las generales.

Feijóo tiene previsto apoyar la campaña con una gira propia por seis de las ocho provincias andaluzas y ha confirmado que coincidirá con Moreno en el acto central del día 11 en Antequera (Málaga).

Ciudadanos

Se hundieron en Catalunya (febrero de 2021) y Castilla y León (febrero de 2022) y desaparecieron de la Asamblea de Madrid (mayo de 2021). Ahora las previsiones para Andalucía no son mejores y el PP sueña con llevarse la mayoría de los 21 escaños que los naranjas tienen en la Junta. Juan Marín, vicepresidente de Juanma Moreno, se lamenta de no haber podido rentabilizar ante los andaluces su propio cargo y el de otras cinco consejerías que los liberales han ocupado los últimos tres años y medio.

Moreno ha revelado que, estas semanas atrás, intentó convencer a Marín de que él y otros políticos de Ciudadanos se podían integrar como independientes en las listas del PP en estas elecciones, pero los liberales lo descartaron.

Los naranjas pasan por un momento delicado a nivel táctico porque, mientras el candidato y vicepresidente ha defendido durante años un discurso andalucista, Inés Arrimadas irrumpió hace unos días con la reforma del artículo 2 de la Constitución para anular el término “nacionalidades”, emulando a Vox.

Por Andalucía

Las elecciones andaluzas serán el punto de partida del frente amplio que prepara Yolanda Díaz. Y Por Andalucía, el posible germen de la futura alianza política que lo sostenga. Pese a las difíciles negociaciones, Podemos, IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa por el Pueblo Andaluz concurrirán juntos a los comicios siguiendo las directrices lanzadas por la vicepresidenta segunda del Gobierno sobre la búsqueda de la unidad, aunque dentro de la coalición admiten que los roces de las últimas semanas pueden lastrar sus resultados.

Fuentes cercanas a la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, explican que la intención es centrar la campaña en los problemas andaluces e intentar alejar el foco de las dinámicas nacionales. No obstante, reivindicarán la acción de Unidas Podemos y, principalmente, de Díaz en el Gobierno de coalición. Asumen que revalidar los 17 diputados de las anteriores elecciones es complejo, pero en la alianza confían en lograr entre 8 y 12.

Vox

Vox ha apostado fuerte en Andalucía y ha puesto a uno de sus activos más conocidos en la cancha de juego. Macarena Olona, hasta ahora coportavoz en el Congreso, tiene la misión de revalidar en Andalucía el pacto de Gobierno que firmaron los ultras con el PP en Castilla y León hace unos meses. Se acabo la época en la que el partido de extrema derecha ofrecía sus apoyos gratuitos a los conservadores. Además, el Parlamento andaluz es uno de los principales iconos de la formación, ya que fue la primera institución en la que lograron representación -12 diputados en 2018-. Ahora, fuentes de la dirección nacional confían en triplicar esa cifra y ser indispensables para los conservadores.

Olona, tras salvar su candidatura después de que se pusiera en duda su empadronamiento en Salobreña (Granada), ha centrado sus discursos en denunciar las tácticas de PP y PSOE, erigiéndose como el "cambio real". La dirigente ultra ha puesto el foco de la campaña en la inmigración, criminalizando a los migrantes, táctica habitual de Vox.

Adelante Andalucía

Teresa Rodríguez, la líder y candidata de Adelante Andalucía, se la juega por primera vez en unas elecciones sin el respaldo de un partido nacional. En 2018, arropada por las siglas de Podemos e IU, obtuvo 17 diputados en el Parlamento andaluz. Sin embargo, en los comicios del próximo 19-J irá sola y, en frente, estarán las papeletas de Por Andalucía, la coalición de todos los partidos que fueron sus aliados.

Rodríguez conserva la marca y es una figura más conocida que Inmaculada Nieto, la candidata de Por Andalucía, pero el baile de siglas en la izquierda puede provocar malentendidos. Para evitarlo, la líder de Anticapitalistas pondrá su foto en la papeleta electoral y centrará su campaña en dejar claro cuál es la formación que ella abandera. Defensora de la necesidad de un espacio andalucista alejado de los intereses de Madrid, pondrá el foco en los problemas de la comunidad autónoma para evitar que las rivalidades nacionales difuminen su proyecto.