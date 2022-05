Ada Colau no quiso esperar a que faltase un año para las elecciones municipales y con su anuncio a optar por un tercer mandato ha acabado precipitando la precampaña en Barcelona. Este sábado, justo cuando quedan por delante 365 días para que los barceloneses vuelvan a escoger alcalde, Ernest Maragall y Jaume Collboni se han sumado a la carrera electoral para plantarle cara. Mientras el candidato de ERC aspira a volver a ganar los comicios y hacerlo "con margen" suficiente para poder esta vez formar gobierno, el primer teniente de alcalde ha criticado a su socia por precipitar la punga electoral, distorsionando así la agenda del consistorio, y ha prometido "gobernar hasta el final". Mientras, las derechas carecen de referentes para los comicios, con Junts todavía sin candidato, el PP sin aclarar si Josep Bou repetirá o no y Eva Parera, de C's, como única opción confirmada.

Las maquinarias electorales de los partidos ya han arrancado en Barcelona para una carrera de fondo hasta el 28 de mayo del 2023. El ganador de los anteriores comicios, Ernest Maragall, ha sido ratificado este sábado para ser quien intente de nuevo llevar por primera vez a ERC a gestionar el Ayuntamiento de la capital catalana. Unas primarias sin sorpresas en las que la militancia republicana ha tenido que escoger entre el veterano edil de 79 años o votar en blanco. "Nos disponemos a ganar de forma incuestionable," ha declarado Maragall ante los suyos. Con un mayor "margen" que los 4.833 votos con los que superó a Colau en el 2019, pero que no evitaron que la dirigente morada revalidara la alcaldía gracias al apoyo de los socialistas y los ediles de Manuel Valls. El partido presidido por Oriol Junqueras inicia así la cuenta atrás para tratar de que los dos balcones de plaza Sant Jaume sean republicanos.

El inicio precipitado de la precampaña que ha certificado Maragall no ha sentado bien entre la tercera fuerza más votada. El PSC ha celebrado este mismo sábado un consejo extraordinario de alcaldes en el que Collboni ha aprovechado para atizar a su socio en el consistorio barcelonés. "No permitiré que los barceloneses pierdan un año entero. [...] Barcelona necesita ahora estar por las soluciones, no son tiempos de elecciones", ha afirmado el primer teniente de alcalde. La tensión entre los socios de gobierno ha subido un grado y los desencuentros prometen no ser una tónica inhabitual hasta los comicios.

Tensión en la coalición

Como muestra, Collboni ha reiterado que los ediles socialistas no apoyarán el nuevo plan de usos que proponen los de Colau para el distrito de l'Eixample. Dicha reforma implica una suspensión de licencias de la restauración con el fin de proteger al comercio de proximidad, entre otros. Algo que el primer teniente de alcalde considera que "ahogará la economía de la ciudad y generará más incertidumbres". Mientras Collboni pronunciaba estas palabras, la alcaldesa Colau -superado ya hace semanas el trámite de su proclamación como candidata- inauguraba en Sant Martí la nueva biblioteca Gabriel García Márquez, la más grande de la ciudad.

Las opciones identificadas como de izquierdas ya tienen sus candidatos, mientras que las derechas solo saben que será Eva Parera quien representará a C's. Junts ha celebrado este mismo sábado su convención municipalista en Reus sin aclarar quien será su número 1 en las listas para Barcelona, una vez Elsa Artadi decidió hace unas semanas retirarse de la política institucional. El PP tampoco ha aclarado si finalmente Josep Bou repetirá o no como candidato a la alcaldía. Y, desde las formaciones sin ediles, la CUP ha celebrado también este sábado un encuentro con afiliados y simpatizantes para intentar volver a conseguir representación en el consistorio, aunque todavía sin un candidato o candidata definidos.