El entorno de Puigdemont encargó indagaciones sobre un supuesto espía ruso

El entorno de Carles Puigdemont requirió a Víctor Terrradellas, ex-responsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica (CDC) y hombre de confianza del expresidente, que indagara sobre Alexander Dmitrenko, el ciudadano ruso al que el Gobierno español ha denegado la nacionalidad por su conexión con el servicio de inteligencia de su país de origen, según las mensajes de WattsApp encontrados en su teléfono móvil y a los que han tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y Bellingcat. Terradellas explica: “Dimitrenko puede facilitar contactar y reunión con Vladimir Jirinovski". Se trata de Vladímir Zhirinovski, líder del Partido Liberal-Demócrata de Rusia hasta su fallecimiento este 2022 por covid. El juez Joaquín Aguirre interrogará este miércoles a Terradellas sobre CatMón, la entidad de la órbita nacionalista investigada, y le preguntará por sus conexiones con Rusia.

Terradellas preguntó a Jordi Sardà Bonvehí, el empresario catalán que trajo a Cataluña el 26 de octubre de 2017 al exdiplomático ruso Nicolay Sadovnikov: “¿Alexander Dmitrenko, lo conoces?”. Después añade: “Ha venido en nombre de un grupo de gente rusa que vive aquí y dice que con mucho dinero”. Sardà se interesa: “¿Y qué propuesta tiene?”. El amigo y hombre de confianza de Puigdemont tarda menos de tres minutos en contestar: “Ayudarnos. Él cree que con la UE [Unión Europea] no conseguiremos nada si no es que se siente amenazada por una potencia. Nos volveremos a ver con ellos el miércoles 10 a las 12”. Ese mensaje fue enviado el 8 de enero del 2021. “¿Te parece bien que nos veamos y que me expliquen? Confirmo y mañana acabamos de hablar entre nosotros dos de qué preguntar”.

Sardà insiste: “¿En nombre de quién ha venido?”. Terradellas tiene buena información: “Dice que agrupa a la comunidad rusa con más dinero. Por esto te decía que cuando mañana hablemos tú y yo por la tarde me dices qué te interesa saber y al otro día lo pregunto”. El ex-responsable de relaciones internacionales de CDC deja claro en esa conversación quiénes están interesados en saber quién es Dmitrenko: “Se pusieron en contacto con el entorno del ‘president’ [Puigdemont] y este me ha preguntado a mí”. Y añade: “Tendremos tanta fuerza si hacemos lo que hemos de hacer… Ganaremos Jordi”. Sardà le anima: “Sí, ya lo sé, pero será largo y difícil”. Al día siguiente, 9 de enero, es Terradellas quien ofrece datos sobre Dmitrenko, aunque precisa: “No se le conoce ningún negocio”. Tras ello planea la posibilidad de viajar a Moscú, a lo que Sardà asegura: “Nos tienen muy controlados (CNI a vosotros)”. Y le aconseja: “No escribas más por este canal”.

La conexión con el expresidente

Dmitrenko ha negado a este diario que conozca a Terradellas, a Sardà y a Zhirinovski. Fuentes cercanas a Terradellas rechazan también que este conozca a Dmitrenko. Los contactos de Dmitrenko, que reside en Barcelona, con el entorno de Puigdemont se produjeron a través del actual jefe de la oficina del expresidente Josep Maria Alay. Hasta tal punto que le acompañó a Moscú en algunas visitas.

En el 2017, Terradellas ya se había reunido en la capital rusa con el exdiputado oficialista y politólogo Sergei Markov para intentar recabar su apoyo. El nombre de ese político, profesor y filósofo aparece escrito en una libreta confiscada por la policía durante el registro de la sede de CatMón en mayo del 2018. Segun Markov, se reunieron con él en tres ocasiones en el otoño del 2017, "en dos ocasiones seguidas primero, luego se marcharon (de Rusia) y volvieron". De las anotaciones de Terradellas se deduce que esta última reunión probablemente tuvo lugar en los días previos a la declaración de independencia (DUI) frustrada de Puigdemont. En el teléfono del hombre de confianza del 'expresident' se ha localizado un billete de avión de ida y vuelta a Moscú de finales de septiembre de 2017. El político ruso admitió que Terradellas le ofreció el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea por parte de la Generalitat a cambio del apoyo del Kremlin a la DUI.