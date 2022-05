Los socialistas de Andoain han recordado este sábado a José Luis López de Lacalle en un acto en el que la alcaldesa de la localidad, Maider Laínez, ha dicho que "no puede ser" que en este municipio guipuzcoano los jóvenes no sepan que al columnista del diario El Mundo lo mató ETA "por pensar diferente".

"No es normal que los jóvenes de Ermua no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco y tampoco puede ser que los jóvenes de Andoain no conozcan que a José Luis lo asesinaron por pensar diferente, por ser un librepensador", ha subrayado Laínez, quien ha destacado la importancia de que "en el camino hacia la convivencia, los jóvenes sepan lo que ha pasado".

Estas palabras las ha pronunciado la regidora del PSE ante el monolito erigido en memoria de López de Lacalle en el parque que lleva su nombre en Andoain, donde acompañada por Alain, hijo de esta víctima del terrorismo, y por su viuda, Mari Paz Artolazabal, ha depositado una ramo de flores en ese lugar que reivindica la memoria.

Junto a ese monumento, que también homenajea a todas las víctimas "por la libertad", la viuda ha hablado de la situación "totalmente distinta" que se vive ahora con relación al 7 de mayo de 2000, cuando ETA tiroteó a su marido ante el portal de su casa cuando regresaba de comprar los periódicos.

"Hoy no matan a nadie, pero para la convivencia en un pueblo falta una cosa muy, muy importante: Que digan que lo que hicieron estuvo muy mal hecho y que jamás, jamás, tenía que haber ocurrido, y dios quiera que tampoco ocurra". ha destacado.

A su intervención ha seguido un minuto de silencio en recuerdo de López de Lacalle con el que se ha puesto fin a este acto, al que han acudido, entre otros miembros del PSE, su líder en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, además de la concejala de Cultura de Andoain, Sagrario Ruiz, del PNV, y el exedil de la formación jeltzale Mikel Arregi.

Víctimas del terrorismo como el periodista Gorka Landaburu, la viuda del exgobernador civil de Gipuzkoa, Maixabel Lasa, y el propietario de la librería Lagun, Ignacio Latierro, han participado asimismo en el homenaje, en el que Laínez ha destacado la "generosidad" y el "compromiso social" de un hombre que "no podía soportar la injusticia" y que era un "defensor férreo de la libertad".

"Sabemos de cómo luchabas contra toda sumisión, de cómo pasaste varios años en la cárcel por tu lucha antifranquista, de tus charlas y de tus debates, de cómo te gustaba confrontar las ideas con tus amigos y con aquellos que no pensaban como tú, pero siempre desde la palabra y el respeto", ha relatado.

Ha apelado a mantener entre todos viva la memoria de ésta y otras víctimas del terrorismo. "No podemos permitirnos ser un país sin memoria. Ni queremos ni podemos hacerlo así", ha insistido.

"Por eso, es importante que todos estemos juntos y sigamos hablando con nuestros jóvenes, transmitiéndoles lo ocurrido para que no se vuelvan a cometer los errores del pasado, y también escuchando su preguntas. Preguntarán muchas cosas porque no entenderán, como nosotros tampoco entendemos, mucho de lo que ha sucedido", ha subrayado.