PP, Vox y Ciudadanos consideran “del todo suficientes” las explicaciones que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, proporcionó este jueves en la comisión de secretos oficiales. Entre críticas a los dirigentes independentistas por lo que consideran “revelar” parte del contenido del encuentro (que es secreto y sobre el que los diputados presentes no pueden compartir nada), los portavoces de las tres formaciones de la oposición cerraron filas con Esteban y pidieron al Gobierno que no la cese o no permita su dimisión por el caso Pegasus.

“Le he pedido que aguante y se mantenga firme pese a los ataques”, aseguró Edmundo Bal en una comparecencia justo después de que Iván Espinosa de los Monteros considerara una “mala noticia” la idea de que Esteban “pueda ser el chivo expiatorio”. La portavoz parlamentaria y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, añadió que tras escuchar a la jefa de la Inteligencia “no les genera ninguna duda” que el CNI actuó conforme a la legalidad. También el portavoz de Ciudadanos aseguró que la intervención de Esteban constata que las actuaciones se han llevado a cabo "rotundamente conforme al Estado de Derecho". Feijóo pide a Sánchez que aclare en el Congreso quién pidió espiar a dirigentes independentistas Fuentes de los tres partidos, que insistieron en ser cuidadosos para no revelar ningún detalle del contenido, explicaron que accedieron a la documentación que prueba el "buen hacer del CNI" y que la directora no escatimó en detalles y tecnicismos. Espinosa de los Monteros (Vox) dijo públicamente que la responsable de la Inteligencia demostró "capacidad, competencia y muchos conocimientos técnicos". En privado el partido de Santiago Abascal insistía en que sería "una pena" que el CNI dejara de contar con alguien con tanta experiencia. Los portavoces de los tres partidos coinciden en pensar que si se produce su cese o dimisión, los partidos independentistas, socios habituales, del Gobierno "no se conformarán" y pedirán depurar más responsabilidades. En realidad, se trata de una petición constante en grupos como ERC, verbalizada también por el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a pesar de que es uno de los partidos del Gobierno. Ambos han repetido en muchas ocasiones que el caso implica que "rueden cabezas" y han mirado a la ministra de Defensa, Margarita Robles. En lo que sí insistió Gamarra es en la necesidad de que Pedro Sánchez "dé todas las explicaciones" cuando antes en el pleno del Congreso. Feijóo: "Es alarmante" En esa idea es en la que incidió también desde Galicia Alberto Núñez Feijóo, recalcando que "lo que queda pendiente" es escuchar al presidente del Gobierno porque debe ser él quien dé los detalles "algunas cosas que no ha explicado la directora del CNI porque no le corresponde". Y continuó: "Que es quién ha pedido, con qué objetivo y con qué interés que fuesen espiados determinados políticos catalanes previa solicitud del órgano político competente". El todavía presidente de la Xunta en funciones reprochó al Gobierno "la falta de fiabilidad" que está transmitiendo "en un asunto tan sensible como es la seguridad del Estado". "Es alarmante", dijo Feijóo, criticando también "el grado de división" dentro del Ejecutivo, "dentro de los ministros socialistas, y de los ministros socialistas con los de Podemos".