El jefe de la Policía Local de Alicante: "Sólo se busca desprestigiarme para que el cabecilla ocupe mi posición"

El arranque de la jornada de comparecencias de la comisión municipal creada para investigar las posibles irregularidades en las oposiciones a la Policía Local de Alicante ha arrancado con polémica. De hecho, los miembros han estado envueltos en cuestiones previas durante más de una hora, mientras los intervinientes continuaban a la espera de su turno.

El principal escollo ha sido la propuesta del alcalde, Luis Barcala, y del concejal de Seguridad, José Ramón González, de comparecer voluntariamente durante este lunes, al final de una jornada previsiblemente maratoniana, ya que se espera la intervención de diez personas, en alusión a miembros del jurado, junto a sus asesores y parte de los suplentes. El secretario de la comisión ya ha anunciado que cuatro personas no han aceptado la invitación. Se trata de un representante de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (José Antonio Berbegal) y tres suplentes del tribunal (José Emilio Fernández, Carlos Ruiz y Eduardo García Domenech).

Tras una larga y tensa discusión, y ante la falta de acuerdo entre la oposición y la presidenta de la comisión, Mari Carmen de España, se ha rechazado, sin votación de por medio, que Barcala y González intervengan al final de la jornada de comparecencias de este lunes. La decisión ha sido finalmente de la concejala popular, basándose en el informe jurídico del secretario.

Pasadas las 10:30 horas, han empezado las comparecencias, con Miguel Ángel Palacios, vocal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) y oficial en la Policía Local de La Vila. El miembro del tribunal ha aceptado que las preguntas se hagan en sesión pública, subrayando que no percibió ninguna incidencia relevante, respecto a otras oposiciones policiales. También ha señalado que los dos vocales del AVSRE realizaron diez de las cincuenta preguntas, matizando que en cada oposición es diferente el reparto de las preguntas por cada miembro del tribunal, al no estar regulado. Por otro lado, ha destacado que el proceso ha sido "muy garantista".

El segundo interviniente ha sido Antonio Collado, jefe de la Policía Xàtiva, quien también ha aceptado que la sesión siga siendo pública. Como anécdota, su comparecencia ha estado marcada en un inicio por la música y la pólvora, ya que los miembros de las Cruces de Mayo tenían visita al Ayuntamiento. Al inicio, Collado ha querido dejar claro que "no se ha acreditado ninguna anomalía" durante el proceso, lamentando "lo fácil que es calumniar a unos profesionales". Respecto a su participación en el tribunal, el jefe policial ha señalado que fue a propuesta de Conesa aceptada por la Alcaldía de Alicante, "porque consideraba que había mucha gente próxima al Ayuntamiento", en alusión a los opositores, "por lo que prefería que no hubiera nadie de Alicante en el tribunal".

Collado ha subrayado que "la mayoría de las oposiciones están judicializadas", lo que provoca "que cada vez haya menos gente que esté dispuesta a ser miembro de un tribunal". Sobre las preguntas formuladas en el examen teórico, Collado ha explicado que estuvo a cargo de quince de las cuestiones, que entregó en mano, a través de un "pen drive" tras un encuentro del tribunal, en presencia de la secretaria y del jefe de la Policía de Alicante. No recuerda, por otro lado, dónde se descargaron esas cuestiones. Para formular las quince preguntas que le correspondían, el jefe policial de Xàtiva ha recalcado que "no recibió ningún tipo de llamada". El global del ejercicio, a su juicio, "no fue de extrema complejidad". De Conesa, el jefe de la Policía Local de Alicante, ha añadido que es un "profesional de reconocido prestigio", al que veía "dos o cuatro veces" al año, aunque no ha sabido responder si el responsable del Cuerpo alicantino participó en oposiciones en Xàtiva.

La tercera interviniente de la mañana ha sido la funcionaria Remedios Molina, quien ha exigido que su comparecencia fuera a puerta cerrada, obligando a los medios de comunicación a salir de la sala. La técnico fue la secretaria del tribunal, y la responsable de la custodia de las preguntas, junto al jefe de la Policía Local de Alicante, cuarto y último miembro del tribunal que intervendrá ante la comisión, ante la negativa de un asesor de la AVSRE a participar.

Pasadas las 13 horas, el jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, ha empezado a comparecer ante la comisión, una intervención en la que ha negado todo tipo de irregularidad y en la que ha hablado de una campaña de "subordinados" para "desprestigiarle" y provocar un relevo en el cargo. Conesa ha tomado la palabra en un inicio para hacer una exposición de los hechos, antes del turno de las preguntas de los miembros de los grupos municipales. En su intervención, Conesa ha asegurado que el controvertido listado, que vincula a los opositores con miembros del Cuerpo, además de representantes políticos y sindicales, es "falso, inexacto y tendencioso". El jefe policial ha señalado que con el filtrado de ese documento "solo se busca vapulear" su nombre, el de la Policía y el de "decenas de personas", en alusión a los opositores. "Impera la presunción de culpabilidad. Ahora me toca a mí demostrar mi inocencia", ha añadido Conesa, quien ha cargado con máxima dureza contra los autores del listado, a los que no ha citado explícitamente.

Sin embargo, Conesa ha mantenido que el "único objetivo" al elaborarse y filtrarse el documento es el de "desprestigiar" su nombre para que el "cabecilla" ocupe su puesto, al frente de la Policía Local, "en un futuro próximo". Se trata, a su juicio, de un "grupo de delincuentes al que no le importa destrozar familias". El jefe de la Policía Local, que ya ha denunciado el listado ante la Policía Nacional, ha asegurado que sabe "quienes son" y que los llevará "ante el juez". Ha hecho referencia a que las personas que supuestamente están detrás del "Mantecado" son "subordinados", en referencia a un presunto mando que "quiere ser jefe de la Policía Local", otro agente que "puede pensar que se ha beneficiado a alguna academia" y otros dos "porque no han ascendido". Según Conesa, "unos por venganza y otro porque quiere ocupar el puesto" al frente de la Policía Local. "Todo esto es un burdo montaje que yo soy la pieza a ganar. Llevaré a los tribunales a cualquiera que ponga en duda mi honorabilidad", ha añadido Conesa en su comparecencia, en la que ha habido una intervención previa a las preguntas de los grupos municipales.

Conesa, que se ha dedicado a posteriori a investigar las relaciones entre los opositores y los agentes del Cuerpo, ha explicado que 43% de los aprobados son familiares de agentes en el proceso bajo sospecha, mientras que ha añadido que en 2016 (en otros procesos selectivos a la Policía Local) el porcentaje fue del 54%, en 2017 del 55% y en 2019 del 52%, según los datos ofrecidos por Conesa en la comisión, donde ha precisado que le ha resultado imposible incluir a las "novias de las novias" porque no se puede hacer seguimiento por apellido. Además, el comisario jefe ha precisado que en las oposiciones investigadas a la Policía Local se han presentado 57 familiares de agentes (seis de jubilados) y han aprobado 25. Sobre los internos, se han presentado 104 y aprobado 53. "Parece que los hijos de la Policía no tienen derecho a presentarse", ha añadido.

El jefe de la Policía Local ha agregado que esos porcentajes han sido más elevados en otros municipales, como Elche o València, pero "en esos casos no había tres señores que querían cargarse al jefe".

Tras la comparecencia de Conesa se ha hecho un alto para comer. La sesión se retomará a las 17 horas con más intervenciones de miembros y asesores del tribunal.